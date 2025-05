Werbung

Bei Biwin gab es auf der Computex vor allen Dingen viele neue DDR5-Arbeitspeichermodule zu sehen, sowohl für Intels LGA1851- als auch AMDs AM5-Plattform. Zu nennen sind da hauptsächlich die DW100-Module aus der OC LAB Gold Edition mit hohen Speichertaktraten. Außerdem gab es mit der X570 (Pro) neue SSDs von Biwin zu sehen.

Die Speicherchips der DW100-Module aus der OC LAB Gold Edition werden von Biwin selektiert, sodass diese Module laut Hersteller hervorragend zur weiteren Übertaktung geeignet sind. Auf Intels LGA1851-System wurde der Demo angezeigt, dass 10.400 MT/s (5.200 MHz) anliegen. Auf der AMD-Plattform hingegen wurde der Einsatz von vier Modulen mit 48 GB gezeigt, sodass das System zu diesem Zeitpunkt über 192 GB RAM verfügt. Da der Speicher-Controller gerade bei vier Modulen ziemlich belastet wird, ist es eher unüblich, dass mehr als 6.000 MT/s anliegen. Auf der Computex waren es jedoch 6.400 MT/s, aber womöglich nicht im 1:1-Betrieb.

Biwin arbeitet eng mit den Mainboard-Herstellern zusammen, damit die Optimierungen für diese Speichermodule mit einfließen. Des Weiteren wurde auch ein AM5-System mit dem RAM-Vollausbau ausgestellt. Das System wurde mit vier 64-GB-Modulen und anliegenden 6.400 MT/s ausgestattet. In Summe waren also 256 GB an Arbeitsspeicher vorhanden, die das Limit der Plattform darstellen.

Dann konnten wir auch noch zwei PCIe-5.0-SSDs entdecken, die Black Opal X570 und die Black Opal X570 Pro. Beide bieten ein PCIe-5.0-x4-Interface, doch die Pro-Version hat auch einen DRAM-Cache erhalten. Pro TB an Speicherkapazität sind es 1 GB an DRAM-Cache. Generell wird es die Black Opal X570 Pro mit 1 TB, 2 TB und 4 TB geben. Die sequentiellen Datenraten gibt Biwin mit 14.000 MB/s lesend und 13.000 MB/s schreibend an. Silicon Motions SM2508 treibt die Black Opal X570 Pro an.

Es wird auch die Black Oap X570 (ohne Pro) geben, die eben auf den DRAM-Cache verzichten muss, dafür jedoch auch günstiger sein wird. Die Kapazität-Stufen sind mit 1 TB, 2 TB und 4 TB identisch.