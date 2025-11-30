Werbung

Auch in der letzten November-Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das ASUS ROG STRIX 1200W Platinum auf dem Teststand, oder warfen einen Blick auf Thermal Grizzly Deltamate GPU-Block, sondern stellten auch das NZXT H3 Flow und das Antec Flux Rea auf den Prüfstand. Aber auch Hyrule Warriors - Chronik der Versiegelung und Fellowship spielten wir an.

Donnerstag, 20.11.2025: Black-Friday-Deals von KTC – Kräftig sparen bei Gaming und Office-Monitoren

Wer sich ein neues Display unter den Weihnachtsbaum legen oder in der Adventszeit mit einem neuen Monitor zocken möchte, der sollte jetzt bei KTC vorbeischauen. Die Display-Experten haben ihren großen Black-Friday-Sale gestartet, bei dem viele Geräte stark vergünstigt angeboten werden... [weiterlesen]

Freitag, 21.10.2025: Black Friday bei NiPoGi - Drei leistungsstarke Mini-PCs im Angebot

Zum Black Friday gibt es drei Mini-PCs von NiPoGi im Angebot, die sich je nach Anwendungsfall und Budget an drei unterschiedliche Zielgruppen richten. Angefangen bei einem ultrakompakten Gerät, über ein ausgewogenes System mit höherer Leistung, bis hin zu einem echten Performance-König ist alles dabei. Alle drei Angebots-Modelle umfassen vorgefertigte Konfigurationen und bieten Windows 11 Pro als solide Grundlage für die produktive Arbeit. Bis zu 40 % lassen sich sparen... [weiterlesen]

Sonntag, 23.11.2025: ASUS ROG STRIX 1200W Platinum im Test

ASUS hat sich für das ROG Strix 1200W Platinum mal wieder ein schickes Design ausgedacht – aber nicht nur optisch soll das Netzteil im ROG-Styling mit einem aufwendigen Gehäusedesign überzeugen, sondern auch mit inneren Werten. Das 1.200 W starke Modell soll mit Platinum-Effizienz überzeugen, ein sogenanntes "GPU-First"-Voltage-Sensing mitbringen und dank GaN-MOSFETS besonders effizient zu Werke gehen. Wir haben das Gaming-Netzteil einem Kurztest unterzogen... [weiterlesen]

Montag, 24.11.2025: Thermal Grizzly Deltamate GPU-Block im Test

Thermal Grizzly hat sich vom Hersteller von Wärmeleitpaste zu einem Spezialisten im Bereich der Kühlung und Überwachung von Hardware entwickelt. Mit dem Eintritt in den Markt der GPU-Wasserkühler geht man den nächsten Schritt. CPU-Wasserkühler hat man bereits einige Zeit im Programm, nun sollen die GPU-Wasserkühler folgen. Wir haben uns den DeltaMate GPU-Block für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 25.11.2025: NZXT H3 Flow im Test

Als Micro-ATX-Gehäuse spart NZXTs H3 Flow gegenüber einem ausgewachsenen Midi-Tower. Ein Airflow-freundlicher Aufbau soll dabei sicherstellen, dass die Hardware trotzdem effektiv gekühlt werden kann. Beachtlich ist auch, dass Back-Connect-Mainboards unterstützt werden... [weiterlesen]

Dienstag, 25.11.2025: Dungeon-Action für Zwischendurch in Fellowship

MMOs gelten als gigantische Zeitfresser. Spieler versenken hunderte Stunden fürs Leveln und Sammeln von Loot in ihren Lieblingstiteln. Hat man das Endgame erreicht, geht es für die meisten noch einmal richtig los. Arc Games hat nun am 16. Oktober 2025 Fellowship veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel von Chief Rebel. Der Titel versucht einen neuen Weg... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.11.2025: Hyrule Warriors - Chronik der Versiegelung angespielt

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und dem Nachfolger Tears of the Kingdom hat Nintendo die Zelda-Reihe zuletzt in eine neue Richtung geführt. Die Spiele sollten offener und erwachsener sein als die Vorgänger. Die namensgebende Prinzessin hat zuletzt mit Echoes of Wisdom auch ihr eigenes Spin-Off erhalten. Das neue Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung nutzt Story und Look der Legend of Zelda-Spiele und macht erneut Zelda zur Hauptfigur... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.11.2025: UGREEN-Technik für gemeinsame Momente [Anzeige]

Die Weihnachtszeit steht für gemeinsame Momente und ruhige Tage mit Familie und Freunden. Inmitten dieses Miteinanders spielt Technik oft eine stille, aber wichtige Rolle. Wichtig ist dabei aber, dass die Technik hilft, ihre Aufgabe unauffällig erfüllt, sei es beim Speichern und Zurverfügungstellen von Daten, dem automatischen Zusammenstellen von Bild-Kollektionen oder dem schnellen Laden eines leeren Smartphones... [weiterlesen]

Freitag, 28.11.2025: Antec Flux Rear im Test

Als neuen Vertreter seiner Airflow-optimierten Flux-Serie bringt Antec das Flux Rear auf den Markt. Der Midi-Tower wird mit gleich fünf Lüftern ausgeliefert und nutzt dabei ein spezielles Layout, das der Grafikkartenkühlung zugutekommen soll... [weiterlesen]