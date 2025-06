Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir testeten nicht nur das Corsair RM1000x (2024) oder das Fractal Design Scape, sondern stellten auch die Hator Rockfall 3 TKL Wireless und die Corsair MAKR 75 auf den Prüfstand. Außerdem prüften unsere kritischen Blicke das Seasonic Core GX-850, das ASUS ProArt P16 und das Lian Li DK07 auf Praxistauglichkeit. Zu guter Letzt wurden die Acer Predator Hera DDR5 RGB unter die Lupe genommen.

Dienstag, 17.06.2025: Corsair RM1000x (2024) im Kurztest

Wieder haben wir ein Netzteil in einem Wattbereich im Test, der momentan bei vielen Lesern gewählt wird: Das Corsair RM1000X (2024) muss in diesem Kurztest beweisen, was es kann. Aber ein Test von einem "2024er-Modell" im Jahr 2025? Das Corsair-Modell ist tatsächlich das aktuelle RMx-Modell vom kalifornischen Hersteller, allerdings sind wir sicherlich mit dem Test etwas später dran als man erwarten würde. Im umkämpften Bereich der 80-Plus-Gold-Netzteile haben wir im letzten Jahr ein paar Kontrahenten gesammelt, aber statt eines großen Roundups, haben wir uns dazu entschlossen, die interessantesten Netzteile in Kurztests zu präsentieren... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.06.2025: Fractal Design Scape im Test

Mit dem Scape hat Fractal Design erstmals ein Headset veröffentlicht, mit dem man sich in einen großen Markt mit vielen Namen wagt. Das Scape ist ein Wireless-Headset, das ideal zum Design-Anspruch der skandinavischen Firma passt und mit einer Dockingstation einen hohen Komfort bieten möchte. Ob auch der Klang überzeugen kann, klärt der Test von Hardwareluxx... [weiterlesen]

Sonntag, 22.06.2025: Hator Rockfall 3 TKL Wireless im Test

Mit der Rockfall 3 TKL Wireless richtet sich Hator an anspruchsvolle Nutzer, die eine kompakte, aber leistungsstarke mechanische Tastatur mit moderner Ausstattung suchen. Im folgenden Test werfen wir einen genauen Blick auf das neueste Modell der Rockfall-Serie und prüfen, wie sich die Tastatur im Alltag, beim Tippen und beim Gaming schlägt... [weiterlesen]

Montag, 23.05.2025: Corsair MAKR 75 im Test

Mit der MAKR 75 möchte Corsair eine nutzerfreundliche DIY-Tastatur anbieten, die auch Einsteigern die individuelle Gestaltung ermöglicht. Dabei bleibt dem Nutzer nicht nur die Wahl von Switches und Tastenkappen überlassen, er kann z.B. auch ein Wireless- und ein Display-Modul hinzufügen. Im Test zeigen wir, wie der Zusammenbau der eigenen Tastatur möglich ist... [weiterlesen]

Dienstag, 24.05.2025: Seasonic Core GX-850 im Kurztest

Unter den Netzteilbrands, die aktuell im Hardwareluxx-Forum von den Stammlesern empfohlen werden, ist Seasonic sicherlich eine der Marken, die dauerhaft genannt wird. Oftmals jedoch mit den High-End-Serien, also der Prime TX-Serie, oder aber auch mit Kooperationen wie dem Seasonic Prime TX Noctua Edition. Diese High-End-Netzteile sind jedoch teuer und nicht für viele Anwender erschwinglich genug. Die Core-Serie von Seasonic richtet sich hingegen an alle, die etwas sensibler hinsichtlich des Kaufpreises sind... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.05.2025: ASUS ProArt P16 im Office-Test

Das ASUS ProArt P16 ist ein schlanker und leistungsfähiger Alltagsbegleiter speziell für Content-Ersteller. Die AMD-Plattform leistet in Kombination mit der GeForce-Grafik und massig Speicher einiges, ein toller OLED-Touchscreen mit höher Auflösung und ein edles Aluminiumgehäuse sowie ein spezielles Touchpad lassen die Herzen vieler Kreativer höherschlagen. Wir haben eine rund 3.400 Euro teure Testkonfiguration auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 27.05.2025: Lian Li DK07 im Test

Lian Li bietet mit dem DK07 ein einzigartiges Produkt an: Das Tischgehäuse nimmt unter seiner gläsernen Tischplatte gleich zwei ausgewachsene, voneinander unabhängige E-ATX-Systeme auf und verspricht sowohl bei der Kühlung als auch auf der Storage-Seite eine hohe Flexibilität. Flexibel ist man dank der motorisierten Höhenverstellung aber auch bei der Tischhöhe. So ist ein müheloser Wechsel zwischen Sitz- und Stehhöhe möglich. Ist das knapp 1.400 Euro teure Tischgehäuse damit eine Traumlösung für Enthusiasten... [weiterlesen]

Freitag, 27.05.2025: Acer Predator Hera DDR5 RGB im Test

Die Hersteller von DDR5-Speicher scheinen sich immer weiter an das Limit dessen heranzutasten, was auf Basis der aktuellen Plattformen möglich ist. Während für Intel schon länger gilt, dass 8.000+ MT/s funktionieren, gilt dies für AMD erst relativ kurzzeitig. Heute schauen wir uns ein Speicherkit von Predator an, einem für RAM eher unbekannten Hersteller, hinter dem aber mit Acer ein großer Name steckt. Wie gut sich der Predator Hera DDR5 RGB bei 8.400 MT/s schlägt, zeigt dieser Test... [weiterlesen]