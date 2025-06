Werbung

Mit der MAKR 75 möchte Corsair eine nutzerfreundliche DIY-Tastatur anbieten, die auch Einsteigern die individuelle Gestaltung ermöglicht. Dabei bleibt dem Nutzer nicht nur die Wahl von Switches und Tastenkappen überlassen, er kann z.B. auch ein Wireless- und ein Display-Modul hinzufügen. Im Test zeigen wir, wie der Zusammenbau der eigenen Tastatur möglich ist.

Klassische Gamingtastaturen sind Massenartikel, die man komplett fertig zusammengebaut kauft, anschließt und nutzt. Andererseits gibt es aber das Segment der DIY-Tastaturen (DIY - Do it yourself). Diese Modelle werden ganz individuell zusammengestellt und zusammengebaut. Mitunter verschwimmen die Grenzen zwischen beiden Typen etwas - so gibt es durchaus auch Gamingtastaturen, bei denen Hot-Swap-Switches ausgetauscht werden können oder die zumindest auf einen einfachen Wechsel der Tastenkappen hin ausgelegt sind. Corsair hat bisher nur klassische, komplett fertige Gamingtastaturen angeboten.

Die MAKR 75 ist nun hingegen ein Barebone-Produkt, dass komplett ohne Switches und Tastenkappen gekauft werden kann. Der Nutzer hat dann die Möglichkeit, geeignete eigene Switches oder Tastenkappen zu verbauen. Corsair bietet aber auch selbst eine größere Auswahl davon an. Zusätzlich kann beim Konfigurieren weiteres Zubehör wie ein Wireless- oder ein Displaymodul ausgewählt werden. Selbst bei der Switch Plate haben Käufer die Wahl zwischen zwei Materialien. Die MAKR 75 markiert aber auch an anderer Stelle eine beachtliche Neuerung für Corsair. Sie kann zwar weiterhin über die bekannte iCUE-Software eingerichtet werden, alternativ steht dafür nun aber auch eine webbasierten Utility Engine parat. Damit lassen sich Einstellungen alternativ über den Browser vornehmen.

Das eigentliche Barebone Keyboard Kit kostet im Corsair-Konfigurator 169,99 Euro. Um eine vollwertige Tastatur zu erhalten, müssen mindestens noch Switches und Tastenkappen hinzugebucht werden. Damit steigt der Preis auf rund 220 Euro. Durch höherpreisige Teile bzw. weitere Module kann der Preis aber auch deutlich über die 300-Euro-Marke getrieben werden.

Corsair hat uns neben dem Barebones Keyboard Kit eine bunte Auswahl an MLX-Switches, PBT Double-Shot-Tastenkappen, das Wireless- und das Display-Modul, eine alternative Switch Plate, ein alternatives Kabel und eine Tastaturtasche zur Verfügung gestellt.

Technische Details - Corsair MAKR 75: