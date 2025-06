Werbung

Lian Li bietet mit dem DK07 ein einzigartiges Produkt an: Das Tischgehäuse nimmt unter seiner gläsernen Tischplatte gleich zwei ausgewachsene, voneinander unabhängige E-ATX-Systeme auf und verspricht sowohl bei der Kühlung als auch auf der Storage-Seite eine hohe Flexibilität. Flexibel ist man dank der motorisierten Höhenverstellung aber auch bei der Tischhöhe. So ist ein müheloser Wechsel zwischen Sitz- und Stehhöhe möglich. Ist das knapp 1.400 Euro teure Tischgehäuse damit eine Traumlösung für Enthusiasten?

Die Auswahl an Gamingstühlen und Gamingtischen ist riesig - doch mit den Tischgehäusen der DK-Serie offeriert Lian Li ganz besondere Gamingmöbel. Sie machen ein klassisches PC-Gehäuse überflüssig und dienen gleichzeitig als Tisch und Gehäuse. Einen besonderen Reiz hat diese Kombination auch, weil die PC-Hardware direkt vor dem Nutzer unter der gläsernen Tischplatte sichtbar ist. Der jüngste Vertreter aus der DK-Serie ist der DK07 - ein großzügiges Modell mit einer Glasplatte, gebürsteten Alu-Flächen und einer robusten Stahlkonstruktion. Unter der Glasplatte kann ein Einzelsystem mit enormen Kühl- und Storagemöglichkeiten verbaut werden. Oder aber man setzt gleich auf zwei komplett voneinander unabhängige PC-Systeme.

Das Tischgehäuse verwöhnt seinen Nutzer mit einer motorisierten Höhenverstellung, mit der die Tischhöhe zwischen 67,6 und 116,2 cm angepasst werden kann. Eine kabellose Ladefläche für Mobilgeräte wird genauso geboten wie zwei praktische Schubladen mit Organizern. Kabelschilde und Kabelclips im Inneren und eine großzügige Kabelrinne hinter dem Tisch sollen für Ordnung sorgen.

Durch Materialwahl, Nutzungsmöglichkeiten und Funktionen ist der DK07 offensichtlich ein Premiumprodukt, das sicher auch nur in kleiner Stückzahl gefertigt wird. Entsprechend luxuriös fällt dann allerdings auch der Preis aus. Aktuell ist das Tischgehäuse nur über Caseking erhältlich und kostet dort 1.399,90 Euro.

Kaufinteressenten sollten bedenken, dass der DK07 nur per Spedition verschickt wird. Die Lieferzeit fällt damit etwas länger aus (6-8 Tage laut Caseking), vor allem wird aber nur bis zur Bordsteinkante angeliefert. Das bedeute, dass die Spedition das großzügig verpackte Tischgehäuse auf einer Papppalette auf dem Gehweg abstellt und es dort dem Käufer überlässt. Gewichtsbedingt wird man den Karton als Einzelperson dann praktisch vor Ort öffnen und den Inhalt in Einzelteilen ins Haus bzw. zur Wohnung transportieren müssen. Ein Gesamtgewicht konnten wir nicht sicher ermitteln, Lian Li und Caseking machen dazu auch keine Angabe. Allein ein einzelnes Tischbeinelement wiegt aber bereits 15 kg und damit mehr, als die meisten PC-Gehäuse.

Die Auslieferung erfolgt in einem voluminösen Karton, in dem die einzelnen Elemente sicher verpackt sind. Die Verpackung hat aber noch eine Zweitfunktion: Sie kann bei der Montage als Stütze für das mittlere Tischelement genutzt werden. Man legt es darauf ab und montiert dann die beiden Tischbeinelemente mit einer ganzen Armada von kleinen Schrauben am mittleren Tischelement. Je Tischbeinelement kommen 18 Schrauben zum Einsatz. Anschließend kann die Verpackung unter dem Tisch hervorgezogen werden. Weitere Elemente wie die Kabelrinne, die Kontrolleinheit für die Höhenanpassung oder auch die beiden Schubladen werden anschließend montiert. Während die Montage des mittleren Tischelements und der beiden Beinelemente vor allem bei nicht ganz optimaler Ausrichtung etwas mühselig sein kann, sind diese weiteren Montageschritte recht zügig zu erledigen.

Die Montageschrauben für die Hardware und die für den Tisch werden zusammen in einer XXL-Sortierbox mitgeliefert. Die einzelnen Fächer bzw. Schraubentypen sind nicht beschriftet. Es bleibt dem Nutzer überlassen, sie mit den Bildern in der Anleitung abzugleichen, um den jeweils nötigen Schraubentyp zu finden. Die meisten Schraubentypen unterscheiden sich immerhin deutlich genug voneinander, um Verwechslungen recht unwahrscheinlich zu machen.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: