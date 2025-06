Werbung

Mit der Rockfall 3 TKL Wireless richtet sich Hator an anspruchsvolle Nutzer, die eine kompakte, aber leistungsstarke mechanische Tastatur mit moderner Ausstattung suchen. Im folgenden Test werfen wir einen genauen Blick auf das neueste Modell der Rockfall-Serie und prüfen, wie sich die Tastatur im Alltag, beim Tippen und beim Gaming schlägt.

Die Rockfall 3 TKL Wireless vereint ein minimalistisches Design mit einer umfangreichen Feature-Liste, darunter Hot-Swap-fähige Schalter, einen Gasket Mount-Aufbau, dreifache Konnektivität und individuell anpassbare RGB-Beleuchtung. Dank hochwertiger Materialien und durchdachter Bauweise verspricht Hator ein angenehmes Tippgefühl und eine lange Lebensdauer. Ob die Tastatur diese Versprechen einhalten kann, klärt unser ausführlicher Praxistest.

Technische Details

Die Hator Rockfall 3 TKL Wireless ist eine mechanische Tenkeyless-Tastatur (TKL), die auf eine kompakte Bauweise ohne Ziffernblock setzt. Damit richtet sie sich insbesondere an Nutzer, die auf ihrem Schreibtisch Platz sparen möchten, ohne dabei auf die Vorteile einer vollwertigen mechanischen Tastatur verzichten zu müssen. Trotz ihrer reduzierten Größe bringt die Rockfall 3 ein umfassendes Ausstattungspaket mit.

Sie unterstützt drei Verbindungsmöglichkeiten: 2,4-GHz-Funk, Bluetooth 5.3 sowie kabelgebunden über USB-C, was für maximale Flexibilität bei der Nutzung sorgt. Mit Abmessungen von 364 x 144 x 44 mm und einem Gewicht von 943 g zählt sie zu den stabileren Modellen ihrer Klasse, was sich auch in der soliden Bauweise widerspiegelt.

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku besitzt eine Kapazität von 4.000 mAh und ermöglicht im kabellosen Betrieb eine Laufzeit von bis zu 160 Stunden – je nach Nutzung und Beleuchtungseinstellung. Für eine vollständige Aufladung werden bis zu acht Stunden benötigt. Die Tastatur arbeitet mit einer Polling-Rate von 1.000 Hz, was eine verzögerungsfreie Signalübertragung gewährleistet.

Bei den verbauten Schaltern handelt es sich um Hator Aurum Orange Linear-Schalter der Revision 1.0. Diese wurden ab Werk geschmiert und verfügen über eine Lebensdauer von 70 Millionen Anschlägen laut Hersteller. Sie bieten eine lineare Charakteristik mit einer Druckkraft von 38 gf, einem Auslöseweg von 1,9 mm sowie einem Gesamthubweg von 4 mm.

Die Tastenkappen bestehen aus verschleißfestem Double-Shot-PBT-Kunststoff, was eine hohe Langlebigkeit sowie klare und dauerhafte Beschriftungen garantieren soll. Darüber hinaus ist die Tastatur Hot-Swap-fähig, wodurch sich die Schalter werkzeuglos gegen andere Modelle austauschen lassen. Der Gasket Mount-Aufbau in Kombination mit einer mehrschichtigen Geräusch- und Vibrationsdämpfung soll das Tippgefühl spürbar verbessern und gleichzeitig störende Nebengeräusche reduzieren.

Ein integrierter Speicher erlaubt es, Makros sowie Beleuchtungseinstellungen direkt auf der Tastatur zu speichern, was insbesondere bei wechselndem Einsatz an verschiedenen Geräten von Vorteil ist. Unterstützt werden dabei die Betriebssysteme Windows 10 und 11, macOS, Linux sowie ChromeOS, was die Tastatur plattformübergreifend einsatzfähig macht.

Zum Lieferumfang gehören neben der Tastatur selbst ein abnehmbares USB-A-auf-USB-C-Kabel für den kabelgebundenen Betrieb und das Aufladen, ein 2,4-GHz-Dongle zur drahtlosen Verbindung, ein Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappen sowie eine gedruckte Bedienungsanleitung.