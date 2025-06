Werbung

Mit dem Scape hat Fractal Design erstmals ein Headset veröffentlicht, mit dem man sich in einen großen Markt mit vielen Namen wagt. Das Scape ist ein Wireless-Headset, das ideal zum Design-Anspruch der skandinavischen Firma passt und mit einer Dockingstation einen hohen Komfort bieten möchte. Ob auch der Klang überzeugen kann, klärt der Test von Hardwareluxx.

Fractal Design ist ein schwedisches Unternehmen das sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 auf die Entwicklung von Computergehäusen, Gehäusen und Zubehör konzentriert, die minimalistisches skandinavisches Design mit erstklassiger Leistung kombinieren möchten.

Mit dem Scape hat sich Fractal Design nun in einen neuen Markt begeben, in dem es den bekannten Leistungsanspruch zeigen und mit einem minimalistischen skandinavischen Design punkten möchte, was für Headsets kein selbstverständliches Design darstellt. In der Regel sind Headsets, sofern sie sich an Gamer richten, mit viel RGB versehen und habe ein eher spielerisches und vielleicht ein etwas auffälligere/aggressives Design.