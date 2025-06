Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten nicht nur das Lian Li V100R und das FSP Vita GM 1000W, sondern unterzogen auch der Keychron Q5 Max, dem Corsair RM1000x (2024) und dem Fractal Design Scape einen umfangreichen Praxistest. Aber auch Elden Ring Nightreign wurde angespielt.

Freitag, 13.06.2025: Lian Li V100R im Test

Auf den ersten Blick ist das Lian Li V100R einfach ein weiteres Showgehäuse mit Glasfront und Glasseitenteil. Dieser Midi-Tower zeigt sich dabei aber nicht nur mit einem durchaus eleganten Design, sondern er bietet auch moderne Features wie die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards. Richtig spannend wird es dann, wenn man auch noch den Preis einbezieht... [weiterlesen]

Samstag, 14.06.2025: Elden Ring Nightreign angespielt

Mit Elden Ring: Nightreign möchten die Entwickler bei FromSoftware neue Wege gehen, ohne ihr Erfolgskonzept zu ändern. In einer Welt, die an die Zwischenlande aus Elden Ring angelehnt ist, gehen Spieler mit bis zu zwei Freunden gemeinsam auf die Jagd nach dem Nightlord beziehungsweiße Nachtfürsten... [weiterlesen]

Sonntag, 15.06.2025: FSP Vita GM 1000W im Kurztest

Der Sweet-Spot bei Netzteilen ist momentan im 80-Plus-Gold-Bereich zu finden: Hier bekommt man ausgereifte Technik mit guter Effizienz zu einem guten Preis. Viele Anwender möchten deshalb an den Produkten sparen, die nicht in erster Linie die Performance des Computers beeinflussen: Beim Netzteil, dem Gehäuse, selbst bei der Kühlung des Prozessors muss es nicht ein Luxus-Produkt sein, um einen PC solide und gut zu betreiben. FSPs Einsteigerserie im Netzteilbereich bedient genau diese Zielgruppe, die sich ein solides und gutes Netzteil zum attraktiven Preis wünschen... [weiterlesen]

Montag, 16.06.2025: Die Keychron Q5 Max im Test

Die Keychron Q5 Max ist eine mechanische Tastatur, die sich an Enthusiasten, Vielschreiber und Gamer richtet. Mit ihrem robusten Gehäuse, der Hot-Swap-Fähigkeit und der Unterstützung für umfangreiche Anpassungen bietet sie eine breite Palette an Funktionen, die speziell auf Nutzer zugeschnitten sind, die ihre Tastatur nach individuellen Vorlieben gestalten möchten. In unserem Test finden wir heraus, was die Tastatur kann... [weiterlesen]

Dienstag, 17.06.2025: Corsair RM1000x (2024) im Kurztest

Wieder haben wir ein Netzteil in einem Wattbereich im Test, der momentan bei vielen Lesern gewählt wird: Das Corsair RM1000X (2024) muss in diesem Kurztest beweisen, was es kann. Aber ein Test von einem "2024er-Modell" im Jahr 2025? Das Corsair-Modell ist tatsächlich das aktuelle RMx-Modell vom kalifornischen Hersteller, allerdings sind wir sicherlich mit dem Test etwas später dran als man erwarten würde. Im umkämpften Bereich der 80-Plus-Gold-Netzteile haben wir im letzten Jahr ein paar Kontrahenten gesammelt, aber statt eines großen Roundups, haben wir uns dazu entschlossen, die interessantesten Netzteile in Kurztests zu präsentieren... [weiterlesen]

Mittwoch, 18.06.2025: Fractal Design Scape im Test

Mit dem Scape hat Fractal Design erstmals ein Headset veröffentlicht, mit dem man sich in einen großen Markt mit vielen Namen wagt. Das Scape ist ein Wireless-Headset, das ideal zum Design-Anspruch der skandinavischen Firma passt und mit einer Dockingstation einen hohen Komfort bieten möchte. Ob auch der Klang überzeugen kann, klärt der Test von Hardwareluxx... [weiterlesen]