Werbung

Der Sweet-Spot bei Netzteilen ist momentan im 80-Plus-Gold-Bereich zu finden: Hier bekommt man ausgereifte Technik mit guter Effizienz zu einem guten Preis. Viele Anwender möchten deshalb an den Produkten sparen, die nicht in erster Linie die Performance des Computers beeinflussen: Beim Netzteil, dem Gehäuse, selbst bei der Kühlung des Prozessors muss es nicht ein Luxus-Produkt sein, um einen PC solide und gut zu betreiben. FSPs Einsteigerserie im Netzteilbereich bedient genau diese Zielgruppe, die sich ein solides und gutes Netzteil zum attraktiven Preis wünschen.

Im letzten Jahr führte FSP bereits eine neue Namensgebung ein, damit man die Produkte einfacher identifizieren kann. Die MEGA-Serie hatten wir mit dem FSP MEGA TI 1650 schon im Test. Sie ist die High-End-Variante - die ADVAN-Serie ist im Mittelfeld angesiedelt und die VITA-Serie im Einsteigerbereich. Mit dem "GM"-Kürzel danach spricht man die Effizienz und die Modularität an: Das VITA GM 1000W ist also ein Gold-Netzteil mit modularem Kabelmanagement. Das VITA GM 1000W ist dabei bereits ab ca. 130 Euro im Handel verfügbar (Geizhals), günstigere 1.000-W-Modelle findet man dabei nur selten. Ist das FSP VITA GM also ein kleiner Geheimtipp, wenn man bei einem kompakten Budget ein paar Euro mehr in andere Komponenten stecken möchte?

Aktuell wohl am wichtigsten: ATX 3.1/PCIe 5.1 und somit die neuen Grafikkarten von NVIDIA unterstützt das Netzteil nativ. Ein 12V-2x6-Anschluss ist ebenso vorhanden, wie zwei PCIe-8-Pin-Anschlüsse. Optisch hat FSP natürlich auf ein gestyltes Gehäuse mit Aluminium-Lüfterabdeckung oder ähnlichem optischen Schnick-Schnack verzichtet, aber trotzdem sieht das schwarze, kompakte Netzteil mit dem modernen FSP- und VITA-Logo nicht billig aus. Schauen wir auf das Innenleben:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung FSP

VITA GM 1000W Straßenpreis ca. 130 Euro Homepage fsplifestyle.com Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V

83,33 A

+5Vsb 3 A -12V 0,3 A Leistung 12V 1.000 W Leistung 3,3V & 5V 100 W Gesamtleistung 1.000 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin

PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 2 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 8 (ein Kabel, zwei Mixed-Kabel mit Molex)

4-Pin Molex 4 (zwei Mixed-Kabel mit SATA) Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 140 x 150 x 86 mm Lüfter 120 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten Verfügbar in 650, 750, 850 und 1000 W,

auch weißes Modell verfügbar

Auf Luxus-Features wie zwei 12V-High-Power-Anschlüsse oder eine Armada an PCIe-Anschlüssen muss man bei einem Einsteiger-Netzteil natürlich verzichten. Allerdings kann man ein leistungsfähiges Mainboard, die neueste NVIDIA-Karte und auch noch diverse Peripherie ohne Probleme anschließen. Oftmals stellt sich die Frage, ob man die große Anschlussvielfalt eines High-End-Netzteils also wirklich benötigt - alles, was notwendig ist, liefert auch das VITA GM.

Schön zu sehen ist, dass FSP selbst bei der kleinsten Serie auch eine Garantie von 10 Jahren gibt. Wem die Optik wichtig ist, für den gibt es das Netzteil auch in weißer Farbe.

Äußeres und Technik

Beim Lieferumfang reicht es bei einem Netzteil, ordentliche Kabel und ein paar Befestigungsschrauben in den Karton zu packen. Und genau dies ist auch beim VITA GM der Fall. Selbst für die Kabelführung ist noch ein Klettverschluss enthalten, auf sonstige Gimmicks verzichtet FSP aufgrund des Verkaufspreises verständlicherweise.

Das vollmodulare System ermöglicht es einem, nur die Anschlussstränge tatsächlich zu verwenden, die man auch benötigt. So ist das Innenleben im Gehäuse aufgeräumter. Auf Coatings und andere Besonderheiten der High-End-Serie MEGA verzichtet FSP beim VITA GM, auch einen Schalter für die Lüftersteuerung gibt es nicht. Hier muss man sich also auf das reduzieren, was der Hersteller einem über die integrierte Lüftersteuerung mitgibt.

Wirft man einen Blick unter die Abdeckung, so findet man eine neue Netzteilplattform vor, die für ein Einsteiger-Netzteil wirklich sehr gut gemacht ist. Die Verarbeitung ist überall auf einem hohen Niveau, die Lötqualität kann überzeugen. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist in dem Gehäuse aber recht wenig Platz - die Kühlkörper befinden sich oftmals direkt neben Kondensatoren, aber in der Regel sollte dies kein Problem bedeuten.

Als Hersteller der Kondensatoren setzt FSP auf hochwertige Komponenten, beispielsweise Nippon Chemicon für den Main-Bulk-Kondensator, ebenso sind die sekundären- und Filter-Kondensatoren von Nippon Chemicon (braun) und Rubycon (schwarz). Insofern setzt man hier auf >105-°C-Modelle von namenhaften Herstellern.

Der komplette Aufbau ist kabellos mit aufrechtstehenden Tochterplatinen, die auch alle frei stehen und gut belüftet sein sollten. Die Komponenten sind alle fest verbaut und größtenteils noch einmal zusätzlich verklebt - auch das spricht für einen soliden Aufbau des Netzteils. Die komplette Topologie ist wie momentan üblich als Half-Bridge/LLC-Converter/DCDC Converter aufgebaut. Als Schutzmechanismen sind OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP und NLO mit an Board - also alles, was man benötigt.



Testresultate

Beginnen wir mit dem nicht so guten Teil: der Lautstärke. Der 120-mm-Lüfter "Y.L.Fan D12SH-12" dreht mit bis zu 1.200 rpm und ist dabei auf dieser Drehzahl nicht mehr wirklich leise. Ab 700 W und über 1.000 rpm hört man ihn bereits deutlich. Hier hätte dem Netzteil sicherlich ein hochwertigerer Lüfter besser getan, aber wir haben im Einstiegsbereich auch schon deutlich schlimmere Radaubrüder gefunden. Und unter 700 W - also meistens bei der üblichen Office- und Standardnutzung des PCs - bleibt der Lüfter auch unauffälliger.

Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 % Lüfterdrehzahl (in U/min) - aktiv

636 636 636

636

637 640 882 1206

Trotzdem hätte einem 1.000-W-Netzteil sicherlich auch ein passiver Betrieb gut getan - oder eine niedrigere Drehzahl unterhalb von 40% Last.

Anders sieht es bei der Effizienz aus - das Netzteil ist zwar 80-Plus-Gold zertifiziert, in unserem Test knackte es aber auch den Platinum-Level größtenteils. Insofern konnte es bei der Effizienz wirklich überzeugen. Die 12-V-Spannungsregulation ist in Ordnung, auf den Nebenspannungen könnte sie etwas besser sein - aber auch hier muss man sich vor Augen führen, dass es sich um die Einsteiger-Serie handelt - und im Vergleich zu den Konkurrenzplattformen kann sich das FSP VITA GM sehen lassen.

Schaut man auf unsere Messungen, so erreicht das Netzteil bei ca. 500 W - also einer Belastung von 50 % - fast eine Effizienz von 93,5 %. Für ein 80-Plus-Gold-zertifiziertes Netzteil ist dies ein sehr gutes Resultat, erst recht, wenn man sich den günstigen Preis des Modells vor Augen führt.

Einziger Minuspunkt bei unserem Modell, aber für den Retail-Markt nicht so wichtig: Das Netzteil riss die Grenze für den Standby-Verbrauch bei 230V, hinsichtlich der ErP-Grenzen sollten also Komplett-PC-Anbieter aufpassen, dass sie ihre Systeme hier etwas genauer validieren.

Fazit

Eines der günstigsten 1.000-W-Modelle am Markt, und am Ende muss man sich fragen, ob es oftmals nicht ausreicht, einfach die Einsteigerserie zu nehmen. Eine gute Effizienz, Schutzschaltungen und 10 Jahre Garantie sind bei einem Netzteil um 130 EUR sicherlich herausragend. Wem es hauptsächlich darum geht, einen Gaming-PC mit einer starken GeForce 4070 TI oder sogar einer größeren Grafikkarte zu befeuern, der wird mit dem FSP-Netzteil sicherlich seinen Spaß haben.

Einschränkungen muss man beim FSP VITA GM eigentlich nur in einem Bereich machen, und das ist die Lautstärke unter Volllast. Aber auch hier muss man sich vor Augen führen, dass FSP natürlich einen teuren Lüfter hätte einbauen können - aber eben nicht für 130 Euro. Dafür wären dann die Mittelklasse-Modelle geeigneter, denn wenn man auf die Konkurrenzserien am Markt schaut (z.B. Pure Power von be quiet!, RMe von Corsair oder Vertex von Seasonic), dann sind diese auch meistens 30-40 Euro teurer als das FSP VITA GM.

Also: Es lohnt sich zu prüfen, ob einem das Gebotene ausreicht. Braucht man nicht mehr Anschlüsse, legt man eh keinen Wert auf ein flüsterleises Gaming-System, dann kann man beim FSP VITA GM 1000W nichts verkehrt machen und man bekommt ein leistungsfähiges, effizientes Netzteil zu einem Superpreis. Dafür zücken wir den Preis-Leistungs-Award:





FSP VITA GM 1000W Pro Sehr gute Effizienz über 80Plus Gold

Ordentliche Spannungswerte, sauberer Aufbau

Alle notwendigen Schutzschaltungen vorhanden

10 Jahre Garantie

hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis Kontra Lüfterlautstärke über 700 rpm

Im Standby in unseren Messungen über ErP-Grenze