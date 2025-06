Werbung

Für unsere Leser und Community-Mitglieder hat Geekom in Zusammenarbeit mit Letsung eine Rabattaktion ins Leben gerufen, bei der man einen leistungsstarken Mini-PC auf Meteor-Lake-Basis und einen kompakten Office-Rechner zu deutlich günstigeren Preisen abstauben kann. Im Angebot sind der Geekom GT1 Mega Mini AI PC, welchen wir in unserem Test mit dem Excellent-Hardware auszeichneten, und der Letsung Golite 11.

Power satt auf engstem Raum

Der Geekom GT1 Mega Mini-PC ist die perfekte Lösung für alle, die maximale Leistung in einer kompakten Bauweise suchen und eine gute Ausstattung haben möchten. Angetrieben wird der nur 135 x 132 x 46,9 mm kleine Mini-PC wahlweise von einem Intel Core Ultra 9-185H oder Intel Core Ultra 5-125H aus der 14. Core-Generation, dem jeweils die integrierte Arc-Grafiklösung zur Seite steht. Die kann nicht nur hochauflösende Multimedia-Inhalte beschleunigen, sondern eignet sich obendrein für ältere und grafisch weniger anspruchsvolle Spieletitel nach Feierabend. Dazu gibt es üppige 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit schnellen 5.600 MHz und eine potente PCI-Express-4.0-SSD mit 1 respektive 2 TB an Speicherplatz. Theoretisch lässt sich der gesamte Speicher mühelos erweitern, denn die Steckplätze sind einfach zugänglich.

Zur weiteren Grundausstattung gehören moderne Schnittstellen bis hin zu USB 4, zwei schnelle 2,5-Gbit/s-Netzwerkbuchsen, HDMI 2.0 und ein integrierter SD-Kartenleser sowie ein WiFi-7- und Bluetooth-5.4-Modul. Das gewährleistet und schnelle und stabile kabellose Verbindung, bzw. eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Das elegante Aluminiumgehäuse des Geekom GT1 Mega ist nicht nur robust, sondern obendrein ein echter Hingucker. Das silbergraue, abgerundete Case wirkt wie aus einem Guss und macht auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Dank der kompakten Abmessungen lässt sich der Mini-PC problemlos auf jedem Schreibtisch platzieren oder mit der mitgelieferten VESA-Halterung hinter einem Monitor montieren, um wertvollen Platz zu sparen und den Kabelsalat nahezu unsichtbar zu machen.

Der Geekom GT1 Mega Mini-PC vereint leistungsstarke Hardware mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und einem durchdachten Design. Er ist die ideale Wahl für alle, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Computer in einem platzsparenden Format suchen!

Geekom GT1 Mega Mini AI PC Hardware Prozessor: Intel Core Ultra 9-185H Intel Core Ultra 5-125H Mainboard: Meteor Lake Meteor Lake Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-5600 2x 16 GB DDR5-5600 Grafikkarte: Intel Arc Graphics Intel Arc Graphics Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe-SSD 1x 1 TB NVMe-SSD Soundkarte: Onboard Onboard Netzteil: 120 W extern 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom GT1 Mega Mini Geekom GT1 Mega Mini CPU-Kühler: aktiv aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 919,20 Euro (mit Rabattcode "HWLuxxGT1") 639,20 Euro (mit Rabattcode "HWLuxxGT1")

Alltags-PC für unter 100 Euro

Unter der zugehörigen Marke Letsung verkauft Geekom auch Mini-PCs, welche eher für den Office-Alltag, vor allem für den industriellen Einsatz wie an Kassensystemen, in Einkaufszentren, Ausstellungshallen oder Plakatwände entwickelt wurden.

Der Letsung Golite 11 ist mit Abmessungen von 115 x 112,5 x 41 mm und einem Gewicht von 274 g nicht viel größer als ein Taschenbuch, hat unter der Haube jedoch genug Power, um jegliche Office-Tätigkeit meistern zu können. Zum Einsatz kommt ein Intel Celeron N4020C mit zwei Kernen der Gemini-Lake-Reihe und einer Taktfrequenz von maximal 2,8 GHz. Für die Grafikbeschleunigung zeichnet sich die integrierte Intel UHD Graphics verantwortlich. Die erlaubt den Anschluss von bis zu zwei Monitoren. Dazu gibt es 8 GB LPDDR4-Arbeitsspeicher und eine schnelle SATA-SSD mit 128 GB Speicherplatz.

Anschlussseitig stehen an der Front zwei USB-3.2-Schnittstellen und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer bereit, während die Rückseite zwei zusätzliche USB-A-Ports, zwei HDMI-Ausgänge und einen vollwertigen RJ45-LAN-Anschluss bereitstellt. Drahtlos wird per WiFi und Bluetooth kommuniziert. Die Stromversorgung erfolgt extern über ein 24-W-Netzteil. Ein leistungsstarkes Kühlsystem mit Ultra-Low-Power-Lüftern soll für eine effiziente Wärmeableitung selbst bei voller CPU-Last sorgen und den Kompaktrechner stabil und leise halten. Es ist laut Letsung in der Lage, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bei Raumtemperatur kontinuierlich und stabil zu laufen. Über eine mitgelieferte VESA-Halterung lässt sich der Mini-PC platzsparend hinter einem Monitor montieren.

Mini-PC LETSUNG Golite 11 Hardware Prozessor: Intel Celeron N4020C Mainboard: Gemini Lake Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4 Grafikkarte: Intel Arc Graphics Massenspeicher: 1x 128 GB SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: 24 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom GT1 Mega Mini CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 99,00 Euro (mit Rabattcode "GEEKOMLTS")

