Die Keychron Q5 Max ist eine mechanische Tastatur, die sich an Enthusiasten, Vielschreiber und Gamer richtet. Mit ihrem robusten Gehäuse, der Hot-Swap-Fähigkeit und der Unterstützung für umfangreiche Anpassungen bietet sie eine breite Palette an Funktionen, die speziell auf Nutzer zugeschnitten sind, die ihre Tastatur nach individuellen Vorlieben gestalten möchten. In unserem Test finden wir heraus, was die Tastatur kann.

In diesem Test prüfen wir, ob die Keychron Q5 Max ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verarbeitungsqualität, dem Tippgefühl sowie den Möglichkeiten zur Anpassung über Hardware und Software. Auch die Alltagstauglichkeit und Gaming-Performance werden unter die Lupe genommen.

Mit Merkmalen wie einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse, verschraubten PCB-Stabilisatoren und einer flexiblen RGB-Beleuchtung will sich die Q5 Max von vielen Konkurrenzmodellen abheben. Ihr hohes Gewicht sorgt für eine stabile Standfestigkeit, kann aber auch Nachteile mit sich bringen. Ob all diese Eigenschaften sie zu einer gelungenen mechanischen Tastatur machen, zeigt unser Test.

Technische Details

Die Keychron Q5 Max ist eine vollständig montierte mechanische Tastatur mit Gateron Jupiter-Schaltern, die in den Varianten Rot, Braun und Banane erhältlich sind. Unsere Testversion nutzt die linearen Jupiter Rot-Schalter mit einer Betätigungskraft von 45 g und einer Lebensdauer von bis zu 80 Millionen Tastenanschlägen.

Die Tastatur verfügt über nach Süden gerichtete RGB-LEDs. Dank einer Abfragerate von 1.000 Hz im kabelgebundenen und 2,4-GHz-Funkmodus soll sie präzise und verzögerungsfreie Eingaben bieten. Ergänzend unterstützt sie Bluetooth 5.1, mit dem bis zu drei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden können.

Das Gehäuse der Q5 Max besteht aus CNC-gefrästem Aluminium der 6063-Legierung, das poliert und sandgestrahlt wird. Zu den besonderen Features zählen das Hot-Swap-Design für den einfachen Austausch von 3- und 5-poligen MX-kompatiblen Schaltern sowie die Unterstützung von QMK- und VIA-Software für umfassende Anpassungsmöglichkeiten. Ein Doppeldichtungsdesign mit Silikonpads soll akustische Resonanzen reduzieren und für ein leises und angenehmes Tippgefühl sorgen.

Die Q5 Max wird zu einem Preis von 213 Euro angeboten.

Technische Details Keychron Q Max: