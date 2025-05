Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Valkyrie B12 oder dem Gigabyte AORUS Master 18 kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch Doom The Dark Ages einen Technik-Check unterzogen. Das ASUS ROG Crosshair X870E Apex stand in diesen Tagen ebenso auf dem Prüfstand wie das Motorola Razr 60 Ultra, der Valkyrie Vind DL125 oder der Lenovo Legion R34w-30. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Valkyrie V240 LCD und V360 LCD und das Fractal Design Meshify 3 sowie das Meshify 3 XL auf ihre Praxistauglichkeit.

Freitag, 09.05.2025: Valkyrie B12 im Test

Valkyrie beschreibt seine B12-Lüfter als leistungsstarke Modelle mit hohem statischen Druck. Im Test finden wir heraus, wie sich diese 120-mm-Lüfter mit RGB-Beleuchtung in verschiedenen Szenarien schlagen... [weiterlesen]

Freitag, 09.05.2025: Doom The Dark Ages – Benchmarks mit DLSS, FSR und MFG

Doom: The Dark Ages ist das achte Spiel in der Doom-Folge und folgt auf Doom Eternal aus dem Jahre 2020. Als Engine setzten die Entwickler von id Software auf die id Tech 8 und erscheinen wird das Spiel am 15. Mai nicht nur für den PC, sondern auch die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wir schauen uns Doom: The Dark Ages heute im Hinblick auf die technische Umsetzung an. Dabei haben wir uns die neusten Grafikkarten von AMD und NVIDIA geschnappt und diese gegenübergestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 11.05.2025: Gigabyte AORUS Master 18 im Test

Das AORUS Master 18 ist das neue Gaming-Schlachtschiff von Gigabyte und glänzt in vielen Bereichen mit einer gehobenen Ausstattung. Highlight ist natürlich die Hardware, die bei unserem Testgerät einen Intel Core Ultra 9 275HX samt einer NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop umfasst und ein ordentliches Mini-LED-Panel mit QHD+-Auflösung sowie schnellen 240 Hz und Pantone-Validierung zu bieten hat. Auch zwei schnelle NVMe-SSDs stecken im rund 4.000 Euro teuren High-End-Boliden. Ob sich die Ausgabe lohnt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 12.05.2025: ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test

Bis zu diesem Zeitpunkt waren ROG-Apex-Modelle eine absolute Intel-Domäne und unter den Overclockern oftmals die erste Wahl. Nun mit AMDs X870E-Chipsatz hat sich ASUS entschieden, erstmals auch für die AM5-Prozessoren ein Apex-Modell vom Stapel zu lassen, um auch den AM5-Enthusiasten eine potente Overclocking-Platine anzubieten. Der ROG-Crosshair-X870E-Reihe nach tauft ASUS das Modell ROG Crosshair X870E Apex. Nach einer Verzögerung soll das ROG Crosshair X870E Apex in diesem Monat für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Schon heute haben wir für unsere Leser einen Test des Boards... [weiterlesen]

Montag, 12.05.2025: Motorola Razr 60 Ultra im Kurztest

Heute ist es Zeit für einen Test zum Motorola Razr 60 Ultra, einem klappbaren Smartphone. Das Format ist praktisch, denn es passt besser in die Hosentasche, bietet aber auch mehr Funktionen. In dieser neuesten Version kombiniert Motorola das Klapp-Layout mit neuester Technologie. Der Zusatz Ultra ist passend. Was die Vor- und Nachteile sind, sehen wir uns in diesem Bericht näher an... [weiterlesen]

Dienstag, 13.05.2025: Support-Forum-Aktion – Euer Feedback an Synology

Habt ihr Fragen an Synology? Im nächsten Monat steht euch das Synology-Team in unserer Community im offiziellen Herstellerforum Rede und Antwort. Ob es um die neuen NAS-Systeme, die Kompatibilität von Festplatten oder den Funktionsumfang des DiskStation Manager (DSM) geht – für alle Fragen, Anregungen und Feedback rund um die Plus-Serie stehen kompetente Ansprechpartner bereit... [weiterlesen]

Dienstag, 13.05.2025: Valkyrie Vind DL125 im Test

Der Vind DL125 ist der erste Dual-Towerkühler von Valkyrie - und als solcher lässt er auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Doch kann dieses Modell wirklich mit den Flaggschiff-Modellen der etablierten Konkurrenz mithalten... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.05.2025: Lenovo Legion R34w-30 im Test

Der Lenovo Legion R34w-30 kostet rund 300 Euro und bietet dafür ein 34 Zoll großes Curved-Panel, das mit maximal 180 Hz arbeitet und gleichzeitig eine Reaktionszeit von nur 0,5 ms bieten soll. Ob Gamer hier einen Preis-Leistungs-Tipp finden, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.05.2025: Valkyrie V240 LCD und V360 LCD im Test

Mit den beiden AiO-Kühlungen Valkyrie V240 LCD und V360 LCD kommen AiO-Kühlungen auf den Markt, die sich beim Design deutlich von der Masse abheben und sogar mit einer beleuchteten Aufstellfigur ausgeliefert werden. Doch können sie auch bei der Performance überzeugen... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.05.2025: Fractal Design Meshify 3 und Meshify 3 XL im Test

Das luftige Meshify geht in die dritte Runde - und wir können direkt zum Launch einen Doppeltest von Meshify 3 und dem großen Meshify 3 XL anbieten. Dabei zeigen sich die Airflow-Gehäuse nicht nur mit einem frischen Design, sondern auch mit einer ganzen Reihe an Neuerungen... [weiterlesen]