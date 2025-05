Werbung

Das luftige Meshify geht in die dritte Runde - und wir können direkt zum Launch einen Doppeltest von Meshify 3 und dem großen Meshify 3 XL anbieten. Dabei zeigen sich die Airflow-Gehäuse nicht nur mit einem frischen Design, sondern auch mit einer ganzen Reihe an Neuerungen.

2017 startete die Meshify-Reihe mit dem Meshify C. Dabei gab es für Fractal Design deutliche Neuerungen wie die luftige Meshfront und das Glasseitenteil. Im Jahr 2020 folgte das Meshify 2, dem mit dem Meshify 2 XL erstmalig ein größeres Geschwistermodell zur Seite gestellt wurde. Zwei Jahre später haben wir mit dem Meshify 2 RGB auch eine RGB-Variante testen können. Das Thema High-Airflow-Gehäuse beschäftigte Fractal Design auch weiterhin - aber zwischenzeitlich außerhalb der Meshify-Serie. Stattdessen kam das Torrent auf den Markt, das sich durch fünf vormontierte Lüfter und einen besonders luftigen Aufbau auszeichnet.

Doch Fractal Design hat die Meshify-Serie keineswegs aufgegeben. Heute ist Launchtag für die beiden Meshify 3-Modelle, das reguläre Meshify 3 und das große Meshify 3 XL. Bei beiden steht einmal mehr das Thema Airflow im Fokus. Neben der Meshfront und einer beachtlichen Zahl an Lüfterplätzen soll auch ein aerodynamisches Design seinen Teil zur Kühlung beitragen. Ein aerodynamischer Einsatz in der Netzteilabdeckung lenkt den Luftstrom zu den Komponenten und soll vor allem die GPU-Kühlung verbessern. Ab Werk werden beide Gehäuse mit drei 140-mm-Frontlüftern ausgeliefert. Das Meshify 3 nimmt maximal sechs 120- oder fünf 140-mm-Lüfter plus einen 120-mm-Lüfter auf. Im Meshify 3 XL finden sogar bis zu zehn 120- oder 140-mm-Lüfter Platz.

Fractal Design bringt beide Gehäuse gleich in etlichen Varianten auf den Markt. Wir testen das Meshify 3 als Meshify 3 Black Solid, also mit Stahlseitenteilen und schwarzer Lackierung. Alternativ gibt es Varianten mit Glasseitenteil und mit unterschiedlichen RGB-Ökosystemen. Alle Meshify 3-Modelle mit Glasseitenteil werden zudem sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten. Beim Meshify 3 XL werden die Solid-Variante und die unbeleuchtete Variante mit Glasseitenteil nur in Schwarz angeboten. Auch hier gibt es insgesamt vier RGB-Modelle. Fractal Design hat uns ein Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG Light Tint geschickt. Die Ambience Pro RGB-Versionen bieten eine Umgebungsbeleuchtung, einen animierten Effekt beim Systemstart und ein spezielles Konfigurationstool, das im Browser läuft.

Die Preise für die Meshify 3-Serie reichen von 154,99 Euro bis 274,99 Euro. Aufgrund der zahlreichen Modelle stellen wir sie tabellarisch dar:

Modell Preis Meshify 3 Black Solid 154,99 € Meshify 3 Black TG Light Tint 154,99 € Meshify 3 White TG Clear Tint 154,99 € Meshify 3 Black RGB TG Light Tint 174,99 € Meshify 3 White RGB TG Clear Tint 174,99 € Meshify 3 Ambience Pro RGB Black TG Light Tint 239,99 € Meshify 3 Ambience Pro RGB White TG Clear Tint 239,99 € Meshify 3 XL Black Solid 184,99 € Meshify 3 XL Black TG Light Tint 184,99 € Meshify 3 XL Black RGB TG Light Tint 154,99 € Meshify 3 XL White RGB TG Clear Tint 204,99 € Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG Light Tint 274,99 € Meshify 3 XL Ambience Pro RGB White TG Clear Tint 274,99 €

Der Lieferumfang unterscheidet sich zwischen Meshify 3 und Meshify 3 XL nur geringfügig. Fractal Design legt jeweils Anleitung, Garantiehinweise, Montagematerial und schwarze Kabelbinder bei. Beim Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Black TG Light Tint wird zudem ein Adapter von USB-C auf PWM und A-RGB mitgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: