Habt ihr Fragen an Synology? Im nächsten Monat steht euch das Synology-Team in unserer Community im offiziellen Herstellerforum Rede und Antwort. Ob es um die neuen NAS-Systeme, die Kompatibilität von Festplatten oder den Funktionsumfang des DiskStation Manager (DSM) geht – für alle Fragen, Anregungen und Feedback rund um die Plus-Serie stehen kompetente Ansprechpartner bereit.

Mit der neuen DiskStation DS925+ hat Synology kürzlich ein leistungsstarkes 4-Bay-NAS vorgestellt. Es kann bis zu 80 TB an Daten aufnehmen und lässt sich mit der Erweiterungseinheit DX525 auf bis zu 180 TB ausbauen. Neben vier klassischen 3,5-Zoll-Festplatten können auch zwei M.2-NVMe-SSDs verbaut werden. Angetrieben wird das System von einem AMD Ryzen V1500B mit 2,2 GHz und 4 GB Arbeitsspeicher – ideal für anspruchsvolle Workloads.

Für schnelle Übertragungen sorgen zwei 2.5-GbE-Netzwerkanschlüsse, die Leseraten von bis zu 565 MB/s und Schreibraten von bis zu 522 MB/s ermöglichen.

Dank des umfassenden DiskStation Manager (DSM) sind die Einsatzmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Die DS925+ eignet sich nicht nur für klassische Backup-Aufgaben, sondern auch als Private Cloud. So können beispielsweise Office-Anwendungen oder eine Bilddatenbank direkt auf dem NAS gehostet werden – für maximale Kontrolle über sensible Daten.

Neben klassischen NAS-Lösungen bietet Synology seit kurzem auch die Active Protect Appliances an. Dabei handelt es sich um Synologys erste dedizierte Datensicherungslösung, speziell für den professionellen Einsatz in Unternehmen. Passend dazu gibt es die neue DP-Geräte-Serie, was für Data-Protection-Serie steht. Auf diesen Komplettlösungen arbeitet das eigens dafür entwickelte Betriebssystem ActiveProtect Manager, das einzig und allein auf die Datensicherung auslegt wurde. Synology fokussiert die neue Reihe primär auf Unternehmen. Durch die hohe Skalierbarkeit der Hard- und Software reicht die Spanne aber von Small-Business- bis hin zu Enterprise-Kunden. Im Mittelpunkt stehen dabei eine möglichst einfache Bedienung und klare Lizenzstrukturen ohne versteckte Kosten für wichtige Sicherheitsfeatures. ActiveProtect-Appliances werden bereits inklusive passender Festplatten ausgeliefert und sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit. So soll innerhalb von 15 Minuten nach Inbetriebnahme schon das erste Backup laufen.

Im Support-Forum wird sicherlich auch das neue Festplatten-Zertifizierungsverfahren von Synology thematisiert. Zukünftig dürfen in bestimmten NAS-Modellen nur noch zertifizierte Festplatten verwendet werden. Aktuell unterstützt Synology vor allem eigene Modelle, doch in naher Zukunft sollen auch Festplatten anderer Hersteller den Zertifizierungsprozess durchlaufen. Ziel ist es, Nutzern eine stabile, leistungsfähige und zuverlässige Hardwarebasis zu bieten. Bei Problemen kann der Synology-Support so noch effizienter reagieren.

Doch auch bei Fragen rund um die Software-Funktionen des DSM stehen die Experten bereit. Seit Anfang des Jahres unterstützt der DiskStation Manager etwa eine neueOffice Suite API, die eine nahtlose Integration mit Drittanbieter-Diensten ermöglicht. Mit der Synology Drive API lassen sich Daten beispielsweise direkt in CRM-, BPM- oder Projektmanagement-Tools einbinden. Die Spreadsheet API erlaubt eine direkte Zusammenarbeit mit Visualisierungsplattformen wie Grafana. Auch MailPlus und der Synology Calendar können problemlos in bestehende Systeme integriert werden.

Ihr möchtet euch direkt mit Synology-Experten austauschen? Dann nutzt die kommenden vier Wochen und stellt eure Fragen im offiziellen Synology Hersteller-Forum – hier geht’s direkt zum Forum.

