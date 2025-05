Werbung

Valkyrie beschreibt seine B12-Lüfter als leistungsstarke Modelle mit hohem statischen Druck. Im Test finden wir heraus, wie sich diese 120-mm-Lüfter mit RGB-Beleuchtung in verschiedenen Szenarien schlagen.

Von Valkyrie haben wir bisher die 120-mm-Lüfter X12 und V12F getestet. Während der X12 vor allem durch sein Design mit diagonal orientierten Leuchtstreifen an den Ecken auffiel, konnte der V12F zwar eine hohe Performance bieten, fiel aber gleichzeitig durch seine enorme Lautstärke auf. Der neue B12 erinnert optisch mit seinem beleuchteten Rotor mehr an den V12F, hat aber gänzlich anders gestaltete Rotorblätter.

Laut Valkyrie erreicht er damit einen hohen statischen Druck und sollte auch für Szenarien wie den Einsatz an Luftkühlern oder Radiatoren geeignet sein. Gleichzeitig verspricht man aber auch eine dezente Lautstärke und setzt dafür unter anderem auf Winglets, die Turbulenzen entgegenwirken und auf entkoppelnde Lüfterecken. Der Drehzahlbereich reicht allerdings von 800 - 2.150 U/min, die Minimaldrehzahl fällt also vergleichsweise hoch aus. Ganz neu ist der B12 für uns übrigens nicht: Valkyrie nutzt ihn beim frisch getesteten Luftkühler Surge SL125 als Serienlüfter. Weil der B12 aber auch separat verkauft wird, wollten wir aber auch noch in einem ausführlichen Lüftertest auf ihn eingehen.

Valkyrie bietet den B12 sowohl mit regulär als auch mit gedreht orientiertem Rotor an. Dazu haben Käufer die Wahl zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten. Alle vier Varianten (B12 Black, B12 White, B12R Black, B12R White) kommen zu einer UVP von 18,90 Euro auf den Markt.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: