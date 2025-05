Werbung

Der Vind DL125 ist der erste Dual-Towerkühler von Valkyrie - und als solcher lässt er auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Doch kann dieses Modell wirklich mit den Flaggschiff-Modellen der etablierten Konkurrenz mithalten?

Wenn wir bisher Luftkühler von Valkyrie getestet haben, dann waren das Single-Towermodelle. Der Vind SL125 kam 2023 als auffällig gestaltetes Modell mit auffälligen magnetischen Abdeckungen und einer Push-Pull-Lüfterkonfiguration auf den Markt. Erst kürzlich folgte der Surge SL125 als schlankes und preisgünstiges Single-Towermodell mit einzelnem 120-mm-Lüfter. Der neue Vind DL125 ist nun praktisch eine Dual-Toweralternative zum Vind SL125 und damit der Valkyrie-Luftkühler, von dem man sich die bisher höchste Kühlperformance erwarten darf. Bei einer angegebenen maximalen TDP von 260 W sollten auch Oberklasseprozessoren wie ein Intel Core Ultra 9 285K adäquat gekühlt werden.

Valkyrie hat auch diesen Luftkühler recht auffällig gestaltet, verzichtet aber auf die Manga-Elemente des Vind SL125. Man will so eine raffiniertere, ausgereiftere Ästhetik erreichen. Optisch prägend sind dabei unter anderem die beiden mitgelieferten 120-mm-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung und die Abdeckungen mit gold- und lachsfarbenen Akzenten.

Valkyrie bietet auch diesen Kühler sowohl in einer schwarzen als auch einer weißen Farbvariante an. Die A-RGB-Lüfter sind Standard, eine unbeleuchtete Variante gibt es nicht. Der Preis wird mit 79,90 Euro angesetzt. Damit liegt die UVP nur 7 Euro über der des Single-Towermodells Vind SL125 (das ist im Handel aktuell ab rund 67 Euro erhältlich). Es gibt aber durchaus günstigere Dual-Towerkühler wie z.B. den be quiet! Pure Rock Pro 3.

Valkyrie liefert den Vind DL125 mit Anleitung und Garantiehinweisen, Montagematerial, vier Lüfterklammern, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem Adapterkabel aus. Das adaptiert den speziellen Anschluss an den Serienlüftern auf PWM- und A-RGB-Anschlüsse.