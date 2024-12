Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Die Redaktion testete nicht nur das Seasonic FOCUS GX-1000 (2024) oder spielte S.T.A.L.K.E.R. 2 an, sondern stellte auch den Geekom Mini Air12 Lite, die Cooler Master MasterLiquid 360 Ion und die Chieftec Iceberg 360 auf den Prüfstand. Sie erstellte außerdem eine FAQ zu DDR5 im Server und zeigte den ASRock Rack GNR2D16-2T im Servereinsatz. Pünktlich zum Marktstart ging auch ein Test zum Arctic Senza, einem PC, der unterhalb der Schreibtischkante montiert wird, online.

Donnerstag, 28.11.2024: Seasonic FOCUS GX-1000 (2024) im Test

Seasonic hat seine Mittelklasse-Serie FOCUS GX kürzlich ein weiteres Mal überarbeitet und nun auf Stand ATX 3.1 und PCIe 5.1 gebracht. Neben dieser in der Praxis eher unbedeutenden Anpassung hat Seasonic die FOCUS GX auf die neue OptiSink-Technologie umgebaut, welche die interne Kühlung deutlich verbessern soll. Wir haben uns daher das neue FOCUS GX-1000 ATX 3.1 einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 29.11.2024: S.T.A.L.K.E.R. 2 angespielt

Kaum einem Titel wurde in diesem Jahr so entgegengefiebert wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Die Erwartungen, 15 Jahre nach dem letzten S.T.A.L.K.E.R.-Teil, waren dementsprechend hoch, die ersten Testergebnisse hingegen ernüchternd. Grund genug, dass wir selbst mal einen Abstecher in die Zone gewagt haben und uns davon überzeugen wollten, was die Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2 so zu bieten hat... [weiterlesen]

Sonntag, 01.12.2024: Geekom Mini Air12 Lite im Test

Mit einem Preis von unter 250 Euro gehört der Geekom Mini Air12 Lite zu den günstigeren Modellen des Herstellers, will sich gerade mit Blick auf den Serien-Vorgänger mit einer guten Alltagsleistung absetzen und sich als Office-Rechner fürs Surfen, Mailen und einfache Office-Arbeiten etablieren. Hierfür gibt es einen Intel N100, 8 GB an Arbeitsspeicher und eine 256-GB-SSD samt Windows 11 Pro. Wie sich der kleine Mini-PC in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Montag, 02.12.2024: Cooler Master MasterLiquid 360 Ion im Test

Seiner neuen Flaggschiff-AiO-Kühlung spendiert Cooler Master erstmalig ein Display. Dieses 2,1-Zoll-LCD soll über die MasterCtrl-Software flexibel anpassbar sein. Die 360-mm-AiO-Kühlung fällt daneben mit konsequenter A-RGB-Beleuchtung auf - und soll natürlich auch mit hoher Kühlleistung punkten... [weiterlesen]

Dienstag, 03.12.2024: Eine FAQ zu DDR5 im Server

Der Server-Markt hat die Umstellung auf DDR5 inzwischen vollzogen und sowohl AMD wie auch Intel setzen inzwischen auf Transferraten von 6.000 MT/s und mehr. Eine höhere Speicherbandbreite und die größeren Kapazitäten sprechen klar für DDR5. Beide Aspekte kommen vor allem im Hinblick auf die Anforderungen im KI-Segment voll zum Tragen. Kingston ist seit 35 Jahren im Bereich der Server-Speicher aktiv und Branchenführer. Man betreibt zudem eine aufwendige Entwicklung und Fertigung der neuen DDR5-Module um seine Position am Markt zu stärken. Auf was es bei den Speicherlösungen ankommt und wo die Vorteile von DDR5 liegen, soll nun Thema sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.12.2024: Chieftec Iceberg 360 im Test

Mit der Iceberg 360 will Chieftec nicht nur die CPU auf kühlen Temperaturen halten. Die AiO-Kühlung soll durch ihre konsequente A-RGB-Beleuchtung und den Infinity-Mirror-ARGB-Kühlblock auch optisch überzeugen. Dabei sorgen die Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter für eine effektive und ordentliche Verkabelung... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.12.2024: Arctic Senza im Test

Der Arctic Senza ist nicht nur der erste Komplett-PC des Kühlungsspezialisten, sondern auch einer, der vieles anders macht. Denn während andere auf traditionelle Gehäuse setzen, die auf dem Schreibtisch positioniert werden, wird das Erstlingswerk der Braunschweiger mitsamt des Netzteils und einer Frontblende direkt unter der Tischkante montiert und zugleich passiv und somit völlig lautlos betrieben – und das obwohl eine Ryzen-APU der Desktop-Klasse unter der Haube steckt. Wie sich der "Under Desk PC" im Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 06.12.2024: Das ASRock Rack GNR2D16-2T im Servereinsatz

Das ASRock Rack GNR2D16-2T (Test) mit Platz für zwei Prozessoren der Xeon-6700E-Serie (Test) haben wir uns bereits angeschaut, nun wird es Zeit, das Board in den praktischen Einsatz zu bringen. Dazu haben wir das Board in ein Servergehäuse gepackt, die weiteren Komponenten verbaut und überprüft, was die Kombination aus zwei Sockeln zusammen mit der weiteren Ausstattung zu leisten im Stande ist... [weiterlesen]

Freitag, 06.12.2024: Kingston Fury Renegade CUDIMM DDR5-8400 im Kurztest

Gänzlich neu im Gespräch sind die DDR5-CUDIMM-Speicherkits, die das Ziel verfolgen, weitaus höhere Speichertaktraten zu ermöglichen, als dies mit gewöhnlichen DDR5-UDIMM-Modulen möglich ist. Im Z890-Media-Kit von MSI befand sich ein DDR5-CUDIMM-Speicherkit von Kingston, das wir in diesem Kurztest einmal anschauen möchten. Das 48-GB-CUDIMM-Speicherkit ist Teil der Fury-Renegade-Serie und bietet mit dem höchsten XMP einen Speichertakt von 4.200 MHz für 8.400 MT/s und möchten herausfinden, wieviel mehr Takt möglich ist und wie sich die Latenz verhält... [weiterlesen]