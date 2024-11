Werbung

Seasonic hat seine Mittelklasse-Serie FOCUS GX kürzlich ein weiteres Mal überarbeitet und nun auf Stand ATX 3.1 und PCIe 5.1 gebracht. Neben dieser in der Praxis eher unbedeutenden Anpassung hat Seasonic die FOCUS GX auf die neue OptiSink-Technologie umgebaut, welche die interne Kühlung deutlich verbessern soll. Wir haben uns daher das neue FOCUS GX-1000 ATX 3.1 einmal näher angeschaut.

Das vorherige Update der FOCUS-GX-Netzteile, bei dem die Anpassung auf ATX 3.0 und 12VHPWR-Stecker im Vordergrund standen, hatten wir - etwas verspätet - erst vor einigen Monaten im Test. Die nun Anfang Oktober 2024 erschienene neue Revision "ATX 3.1" der FOCUS GX dürfte damit schon bei Versionsnummer 4 angekommen sein.

Die Veränderungen von ATX 3.0 zu ATX 3.1 sind allerdings aus praktischer Sicht eher klein. Die neue ATX-Version erfordert mit 12 ms eine um 5 ms niedrige Stützzeit bei Volllast als noch ATX 3.0 mit 17 ms. Die Stützzeit ist die Zeitspanne, die ein Netzteil einen Stromausfall über die Kapazität seiner eigenen Kondensatoren überbrücken können muss, ohne dass seine Ausgangsspannungen abfallen. Bei uns in Deutschland ist das weniger ein Problem, aber es kann immer mal vorkommen, dass es im Netz aufgrund von z.B. Schaltvorgängen zu kurzfristigen Störungen bzw. Spannungsabfällen kommen kann. Aber auch 17 ms Stützzeit sind da sehr kurz und reichen meist nicht aus, daher spielt die Stützzeit in der Praxis eher eine Rolle im Zusammenspiel mit einer USV, denn die benötigt je nach Typ bis zu 10 Millisekunden für die Umschaltung auf ihre Batterieversorgung. Auch wenn Hersteller die Reduzierung der erforderlichen Stützzeit (in Form von kleineren Primärkondensatoren) als (potenzielle) kleine Verbesserung der Effizienz sehen, ist es technisch gesehen eher ein Rückschritt. Aber es macht insbesondere Herstellern von sehr leistungsstarken Netzteilen das Leben leichter bzw. billiger, und wer nicht gerade eine ältere Offline-USV einsetzt, dem sollten auch 12 ms reichen.

Eine weitere Veränderung bringt ATX 3.1 im Bereich des teilweise "heiß" diskutierten 12VHPWR-Steckers, welcher nun offiziell als 12V-2x6-Verbinder auftritt. Vereinfacht ausgedrückt hat sich von "12VHPWR" zu "12V-2x6" äußerlich nichts Sichtbares und innerlich eher wenig verändert. Die neue 12V-2x6-Verbindung wurde nun aber wesentlich detaillierter und präziser spezifiziert. Unter anderem wurde die Länge bzw. Position der seitlichen "Sense-Pins" angepasst, beides, um eine höhere Zuverlässigkeit bei der Kontaktierung zu erreichen. Auch wurde die Zuordnung der Zustände der Sense-Pins zu den verschiedenen Leistungsmodi verändert, was nun bei Kontaktschwierigkeiten wie halb eingesteckten Kabeln die Leistungsübertragung verhindert.

Wichtig zu wissen ist, dass 12VHPWR und 12V-2x6 miteinander kompatibel sind, da sich die Veränderungen nur auf die Seite des Netzteils (bzw. der Grafikkarte) beziehen. Die Verbindungskabel selbst sind unverändert geblieben. Auch sind alte Grafikkarten zu neuen Netzteilen und neue Grafikkarten zu alten Netzteilen vollständig kompatibel. Für die Netzteilhersteller bedeutet das Upgrade ihrer Serien von ATX 3.0 auf ATX 3.1 im Prinzip nur den Austausch der Buchse auf der Tochterplatine des modularen Kabelmanagements und kleine Anpassungen an der Elektronik hinsichtlich der Sense-Pin-Auswertung. Anwender mit einem ATX-3.0-Netzteil, die den 12VHPWR-Stecker korrekt an ihrer Grafikkarte (bzw. ggf. auch dem Netzteil) montieren, werden keinerlei Unterschied zu einem neuen ATX-3.1-Modell mit 12V-2x6-Modell bemerken. Und User von Grafikkarten mit klassischem 8-Pin-Stromanschlüssen konnten sich das 12VHPWR-Drama eh entspannt von außen anschauen.

Preislich sind die Seasonic FOCUS GX in Revision 4 wie bislang auch im (oberen) mittleren Preisbereich angesiedelt. Die kleineren Modelle der Serie liegen bei ca. 130 Euro (750 W) bzw. ca. 150 Euro (850 W). Das GX-1000 ATX 3.1 hat einen aktuellen Marktpreis von ca. 180 Euro und ist somit preislich sehr gut aufgestellt. Im Vergleich zu unserem wenige Monate alten Review des GX 1000W ATX 3.0 liegt der Preis der neuen ATX-3.1-Version nun gute 20 Euro höher, allerdings ist auch das Vorgängermodell in der Zwischenzeit teurer geworden, womit beide Versionen aktuell auf annähernd gleichem Preisniveau liegen.

Hier die Fakten des Seasonic Focus GX 1000W ATX 3.1 (2024) in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Seasonic

Focus GX 1000W ATX 3.1 Modell FOCUS-GX-1000-V4

(SRP-FGX102-A5A32SF)

Straßenpreis ca. 180 Euro Homepage seasonic.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V

83 A

+5Vsb 3 A -12V 0,3 A Leistung 12V 996 W Leistung 3,3V & 5V 125 W Gesamtleistung 1000 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin

PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 3 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 8

4-Pin Molex 3 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 140 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten umschaltbare Lüftersteuerung

OptiSink-Technologie

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Seasonic FOCUS GX 1000W ATX 3.1 näher vor.