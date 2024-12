Werbung

Mit einem Preis von unter 250 Euro gehört der Geekom Mini Air12 Lite zu den günstigeren Modellen des Herstellers, will sich gerade mit Blick auf den Serien-Vorgänger mit einer guten Alltagsleistung absetzen und sich als Office-Rechner fürs Surfen, Mailen und einfache Office-Arbeiten etablieren. Hierfür gibt es einen Intel N100, 8 GB an Arbeitsspeicher und eine 256-GB-SSD samt Windows 11 Pro. Wie sich der kleine Mini-PC in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel.

Die MiniAir-Serie von Geekom umfasst mitunter die günstigsten Mini-PCs des Herstellers und richtet sich an all diejenigen, die einen kompakten Office-Rechner fürs Surfen, Mailen und einfache Office-Arbeiten suchen und damit möglichst effizient im Home-Office agieren wollen, wobei natürlich auch mehrere Displays zum Einsatz kommen dürfen. Während der Geekom Mini Air12 mit modernen Schnittstellen wie USB-C, einem integrierten Kartenleser und einer besseren Speicherausstattung punkten kann, ist die Lite-Version etwas schlechter ausgestattet.

Dennoch können beide mit einem Intel N100 aufwarten, welcher vier Kerne der Alder-Lake-Generation und eine integrierte UHD Graphics umfasst. Dessen TDP wird gerade einmal mit 6 W spezifiziert. Dazu gibt es ein DDR4-Speichermodul und natürlich eine SSD als Speichermedium. Selbst Windows 11 Pro ist bereits vorinstalliert. Je nach Modell und Ausstattung bezahlt man für die Mini-Air-Serie zwischen 239 und 299 Euro.

Für unseren Test haben wir von Geekom den Mini Air12 Lite und damit das Einsteiger-Gerät erhalten. Dieser kommt auf kompakte Abmessungen von 135,5 x 115,5 x 34,5 mm und bringt dennoch eine Vielzahl von unterschiedlichen Anschlüssen wie USB 2.0, USB 3.2 oder Gigabit-Ethernet und HDMI 2.0 sowie DisplayPort 1.4 mit sich. Drahtlos kann per WiFi 6 und Bluetooth 5.2 kommuniziert werden. Angetrieben wird er vom besagten Intel N100, dem 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz sowie eine 256 GB große SSD zur Seite gestellt werden.

Geekom Mini Air12 Lite Hardware Prozessor: Intel N100 Mainboard: Alder Lake N Arbeitsspeicher: 1x 16 GB DDR4-3200 Grafikkarte: Intel UHD Graphics Massenspeicher: 1x 256 GB SATA-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 65 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom Mini Air12 Lite CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 239 Euro (mit Rabatt)

Preislich werden für den Geekom Mini Air12 Lite aktuell 239 Euro aufgerufen. Wie sich der Kleine in Sachen Performance, Lautstärke und Effizienz-Verhalten schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das System durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.