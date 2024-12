Werbung

Seiner neuen Flaggschiff-AiO-Kühlung spendiert Cooler Master erstmalig ein Display. Dieses 2,1-Zoll-LCD soll über die MasterCtrl-Software flexibel anpassbar sein. Die 360-mm-AiO-Kühlung fällt daneben mit konsequenter A-RGB-Beleuchtung auf - und soll natürlich auch mit hoher Kühlleistung punkten.

AiO-Kühlungen mit Display waren lange eine Rarität. Doch immer mehr Hersteller gehen dazu über, solche Modelle anzubieten. Ein Display eignet sich zum einen gut zum Anzeigen wichtiger Statusinformationen, kann andererseits aber auch für eine individuellere Gestaltung des PCs genutzt werden. Die neue MasterLiquid 360 Ion ist nun die erste AiO-Kühlung von Cooler Master, die mit einem Display aufwarten kann. Das 2,1-Zoll-Display sitzt auf dem Pumpendeckel und lässt sich über die MasterCtrl-Software anpassen. Rings um das Display leuchtet ein A-RGB-Ring. Und auch die drei 120-mm-Lüfter werden von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt.

Cooler Master ordnet die MasterLiquid 360 Ion selbst als Flaggschiff-Modell ein. Eine optimierte Zweikammerpumpe soll genauso für eine hohe Kühlleistung sorgen wie die drei Mobius 120P ARGB-Lüfter mit ihrem breiten Drehzahlbereich.

Im Handel wird die MasterLiquid 360 Ion aktuell für rund 250 Euro angeboten. Sie gehört damit zu den teureren 360-mm-AiO-Kühlungen, für Modelle mit Display ist ein solcher Preis aber zumindest nicht unüblich.

So aufgeräumt werden AiO-Kühlungen selten ausgeliefert: Cooler Master verpackt sie in einzelnen Bereichen. So gibt es drei kleine Pappverpackungen mit dem AMD- und Intel-Montagematerial und dem allgemeinen Zubehör. Die AiO-Kühlung versteckt sich unter zwei Pappabdeckungen. Auf einer davon führt ein QR-Code zur Online-Anleitung.