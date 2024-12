Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Oppo Find X8 Pro einen Kurztest unterzogen oder dem Geekom AE8 auf dem Zahn gefühlt, sondern auch das Thermaltake The Tower 600, das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi und das Seasonic FOCUS GX-1000 (2024) getestet. Außerdem hatten wir S.T.A.L.K.E.R. 2 angespielt und einige Deal-Beiträge zum Black Friday veröffentlicht.

Donnerstag, 21.10.2024: Oppo Find X8 Pro im Kurztest

Das Find X8 Pro ist das neue Flaggschiff-Modell von Oppo, einer Marke, die in letzter Zeit zu kämpfen hatte. Durch Patentstreitigkeiten wurde man vom Markt ferngehalten, aber jetzt ist Oppo zurück. Und zwar mit einem Flaggschiffmodell, das auf dem neuen MediaTek Dimensity 9400 basiert und für 1.199 Euro im Handel erhältlich sein wird... [weiterlesen]

Freitag, 22.11.2024: Geekom AE8 im Test

Der Geekom AE8 setzt auf einen Ryzen-Prozessor und verspricht mit seinem etwas größeren Gehäuse eine leistungsstarke und leise Kühlung. Ob das Konzept des 879 Euro teuren Mini-PCs aufgeht, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben das Modell mit AMD Ryzen 9 8945HS, Radeon 780M, 32 GB RAM und 1-TB-SSD durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Sonntag, 24.11.2024: Thermaltake The Tower 600 im Test

Thermaltake feilt weiter an seiner The Tower-Serie. Das neueste Modell, The Tower 600, ist ein ATX-Gehäuse mit achteckiger Prismenform, in dem die verbauten Komponenten besonders gut zur Geltung kommen sollen. Dafür werden auch Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen unterstützt... [weiterlesen]

Montag, 25.11.2024: ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi im Test

AMDs Sockel AM5 ist gerade aufgrund des Ryzen 7 9800X3D (Hardwareluxx-Test), in aller Munde. Somit wollen wir für unsere Leser auch weiterhin einige AM5-Mainboards unter die Lupe nehmen. Unterhalb des ROG Crosshair X870E Hero (Hardwareluxx-Test) ist das ROG Strix X870E-E Gaming WiFi in der oberen Mittelklasse angesiedelt und kann in vielen Punkten mit dem Crosshair-Modell mithalten. Wir halten die Details fest und vergleichen die Performance-Werte mit den restlichen AM5-Mainboards... [weiterlesen]

Mittwoch, 27.11.2024: Von Gaming bis Lifestyle: MSI-Laptops im Deal-Check [Anzeige]

Vom absoluten High-End-Gaming-Boliden über leistungsstarke Allrounder bis hin zum ultramobilen Gaming-Handheld: Im Zuge des Black Fridays gibt es von MSI wieder satte Rabatte auf ausgewählte Laptops. Und die Deal-Parade ist bereits in vollem Gange! Bei Händlern wie Amazon, Alternate oder Notebooksbilliger.de sowie über den hauseigenen MSI e-Shop lassen sich bis zu mehreren hundert Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung einsparen... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.11.2024: Seasonic FOCUS GX-1000 (2024) im Test

Seasonic hat seine Mittelklasse-Serie FOCUS GX kürzlich ein weiteres Mal überarbeitet und nun auf Stand ATX 3.1 und PCIe 5.1 gebracht. Neben dieser in der Praxis eher unbedeutenden Anpassung hat Seasonic die FOCUS GX auf die neue OptiSink-Technologie umgebaut, welche die interne Kühlung deutlich verbessern soll. Wir haben uns daher das neue FOCUS GX-1000 ATX 3.1 einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.11.2024: Black Weeks bei notebooksbilliger.de [Anzeige]

Auf dem Höhepunkt der Black-Friday-Zeit legt notebooksbilliger.de mit seinen Core Black Weeks nach und hat reihenweise heiße Deals im Programm. Egal ob Notebooks, PC-Systeme, Komponenten oder Displays, jetzt ist der Zeitpunkt, um richtig zu sparen. Die spannendsten Deals haben wir für unsere Leser zusammengestellt... [weiterlesen]

Freitag, 29.11.2024: S.T.A.L.K.E.R. 2 angespielt

Kaum einem Titel wurde in diesem Jahr so entgegengefiebert wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Die Erwartungen, 15 Jahre nach dem letzten S.T.A.L.K.E.R.-Teil, waren dementsprechend hoch, die ersten Testergebnisse hingegen ernüchternd. Grund genug, dass wir selbst mal einen Abstecher in die Zone gewagt haben und uns davon überzeugen wollten, was die Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2 so zu bieten hat... [weiterlesen]