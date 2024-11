Werbung

Thermaltake feilt weiter an seiner The Tower-Serie. Das neueste Modell, The Tower 600, ist ein ATX-Gehäuse mit achteckiger Prismenform, in dem die verbauten Komponenten besonders gut zur Geltung kommen sollen. Dafür werden auch Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen unterstützt.

The Tower-Modelle werden von Thermaltake generell als Showgehäuse gestaltet, bei der die Hardware im Inneren bestmöglich präsentiert wird. Dabei lässt sich über die einzelnen Modelle hinweg eine klare Evolution erkennen. Zuletzt haben wir mit The Tower 300 ein Micro-ATX-Modell getestet, bei dem Thermaltake die neue Prismenform eingeführt hat. Die zeigt sich nun auch beim neuen ATX-Modell The Tower 600 - genauso wie die Möglichkeit zur horizontalen Aufstellung, wenn das optionale Chassis-Stand-Kit genutzt wird.

Neu kommt bei diesem Modell aber nun die Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen hinzu. Konkret werden ASUS BTF-, MSI PROJECT ZERO- und GIGABYTE PROJECT STEALTH-Mainboards unterstützt. The Tower 600 ist zwar bei Weitem nicht das größte Modell der Serie, fällt aber allemal großzügig aus. Die maximale CPU-Kühlerhöhe ist so mit 21 cm schon regelrecht übertrieben. Dazu können lange High-End-Grafikkarten genauso untergebracht werden wie auch ein großer 420-mm-Radiator.

Neben den Farbvarianten Black und Snow gibt es auch zwei bunte Modelle: Die Hydrangea Blue Edition mit einem hellen Blauton und eine Matcha Green-Variante. Im Handel werden für Thermaltakes The Tower 600 aktuell etwa 150 Euro aufgerufen. Thermaltake hat uns ein ToughPower GT Gold 850W als Netzteil mitgeschickt, das wir noch in Kombination mit dem Gehäuse zeigen werden.

Thermaltake legt dem Gehäuse als Zubehör Montagematerial, Anleitung und Garantiebestimmungen, einen System-Speaker, eine Blende für die Montage eines optionalen 3,9-Zoll-Displays, sieben Slotblenden, zehn Kabelbinder, ein 1-Meter-Stück Klettverschluss, Kabelclips, eine Grafikkartenstütze und Zubehör für die gedrehte Montage der Grafikkarte (mit Ausrichtung des Kühlers zur Glasfront, allerdings wird noch ein Riserkabel benötigt) bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: