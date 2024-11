Werbung

Das Find X8 Pro ist das neue Flaggschiff-Modell von Oppo, einer Marke, die in letzter Zeit zu kämpfen hatte. Durch Patentstreitigkeiten wurde man vom Markt ferngehalten, aber jetzt ist Oppo zurück. Und zwar mit einem Flaggschiffmodell, das auf dem neuen MediaTek Dimensity 9400 basiert und für 1.199 Euro im Handel erhältlich sein wird.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite technologyinsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

MediaTek ist keine Marke, die man sofort mit High-End-Smartphone-Chipsätzen in Verbindung bringt. Die Krone in diesem Bereich haben normalerweise Apple und Qualcomm auf. Vor kurzem hatten wir bereits die Gelegenheit, uns mit dem neuen Flaggschiff von Qualcomm vertraut zu machen, einem Chip, den wir in naher Zukunft in ziemlich vielen Handys sehen werden.

Oppo entscheidet sich mit dem Find X8 Pro für das andere Lager. Das ist interessant und gut, denn wir alle profitieren von etwas mehr Wettbewerb. Mit dem neuen Flaggschiffmodell setzt die Marke auf KI und Fotografie. Das ist keine völlige Überraschung, denn viele Konkurrenten machen das Gleiche. Bei der gestrigen Präsentation des Geräts hat Oppo auch die Spieleleistung des Find X8 Pro angesprochen. Das ist interessant, da die GPU normalerweise nicht die Stärke von MediaTek ist.

Der Dimensity 9400, der im Find X8 Pro verwendet wird, hat acht Kerne. Der leistungsstärkste Kern ist ein Cortex-X925, der mit 3,62GHz getaktet ist. Unterstützt wird er von drei Cortex-X4 und drei effizienten A720. Der Chip verfügt außerdem über eine Immortalis G925-GPU mit 12 Kernen und natürlich auch über eine NPU. Diese NPU stammt aus der Feder von MediaTek selbst.

Wenn man das Find X8 Pro in der Hand hält, merkt man sofort, dass es ein Luxus-Handy ist. Die Kanten rund um den Bildschirm sind abgerundet. Das Telefon fühlt sich robust an und ist nach IP68 und IP69 zertifiziert. Man kann damit sogar Fotos und Videos unter Wasser aufnehmen - zumindest unter Süßwasser. Wie die neuen iPhones verfügt das Telefon über eine Aktionstaste, mit der man die Kamera aktivieren kann, ohne erst alle möglichen Schritte zu durchlaufen.

Nachfolgend die Spezifikationen des Oppo Find X8 Pro im Überblick: