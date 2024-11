Werbung

Der Geekom AE8 setzt auf einen Ryzen-Prozessor und verspricht mit seinem etwas größeren Gehäuse eine leistungsstarke und leise Kühlung. Ob das Konzept des 879 Euro teuren Mini-PCs aufgeht, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben das Modell mit AMD Ryzen 9 8945HS, Radeon 780M, 32 GB RAM und 1-TB-SSD durch unseren Benchmark-Parcours geschickt.

Nachdem wir zuletzt mit dem Geekom XT13 Pro, dem Geekom GT13 Pro und dem Geekom GT1 Mega Mini AI sowie natürlich dem Geekom Mega Mini Gaming PC ausschließlich kompakte Komplettsysteme mit Intel-Basis testeten, flatterte kürzlich wieder ein Testgerät mit AMD-Ryzen-Prozessor in die Redaktion. Der Geekom AE8 baut wahlweise auf einem AMD Ryzen 7 8845HS oder einem Ryzen 9 8945HS auf und kann damit mit einer integrierten Radeon 780M aufwarten, welche in der Regel etwas mehr Leistung als die Intel-Gegenstücke bietet und durchaus in der Lage ist, ältere sowie weniger anspruchsvolle Spieletitel mit reduzierter Grafikeinstellung ruckelfrei auf den Bildschirm zu bringen. Dazu gibt es jeweils 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und eine 512 oder 1 TB große SSD.

Moderne Schnittstellen wie USB4 nach Typ-C, USB 3.2 Gen2 sowie 2,5-Gbit/s-LAN, HDMI 2.0 oder einen integrierten Kartenleser samt WiFi-6-Modul und Bluetooth 5.3 gehören zur Grundausstattung. Das Aluminiumgehäuse ist optisch eher zurückhaltend, kommt auf Abmessungen von 117 x 112 x 49,2 mm und fällt damit gerade in der Höhe etwas größer aus als so manch anderes Modell des Herstellers, verspricht dafür aber eine leistungsstarke und leise Kühlung.

Damit sind die Ambitionen klar: Geekom will auch mit dem AE8 einen leistungsstarken Mini-PC für das Home-Office geschaffen zu haben, der mit vielerlei modernen Anschlüssen auf engstem Raum auf sich aufmerksam machen und obendrein auf dem Schreibtisch mit seinem edlen, zeitlosen Design eine gute Figur abgeben soll. Je nach Modellvariante und Ausstattung kostet er 749, bzw. 879 Euro.

Geekom AE8 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 9 8945HS Mainboard: Hawk Point Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-5600 Grafikkarte: AMD Radeon 780M Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom AE8 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 879 Euro (mit Rabatt)

Für unseren Test haben wir von Geekom abermals das Spitzenmodell erhalten. Unser Geekom AE8 wird von einem AMD Ryzen 9 8945HS samt der integrierten AMD Radeon 780M befeuert und kann mit 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie einer 1 TB fassenden PCI-Express-SSD aufwarten. Wie sich der fast 880 Euro teure Kompaktrechner im Praxisalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben ihn durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.