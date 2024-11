Werbung

Vom absoluten High-End-Gaming-Boliden über leistungsstarke Allrounder bis hin zum ultramobilen Gaming-Handheld: Im Zuge des Black Fridays gibt es von MSI wieder satte Rabatte auf ausgewählte Laptops. Und die Deal-Parade ist bereits in vollem Gange! Bei Händlern wie Amazon, Alternate oder Notebooksbilliger.de sowie über den hauseigenen MSI e-Shop lassen sich bis zu mehreren hundert Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung einsparen.

Wir werfen einen Blick auf die besten Deals und geben Tipps zum besten Kauf! Neben den hier vorgestellten Angeboten gibt es allerdings noch viel mehr Modelle und eine große Zahl an Händlern, die dazu passende Black-Friday-Specials anbieten. Um die Suche zu erleichtern, bietet MSI eine Landingpage an, auf der alle aktuellen Deals tagaktuell aufgelistet sind.

Die Black Friday-Angebote der meisten Händler enden spätestens am Cyber Monday, in diesem Jahr am 2. Dezember. Es kann sich allerdings lohnen, nicht allzu lange zu warten, denn bei einigen Modellen kündigen die Verkaufszahlen bereits ein Leerlaufen der Bestände an!

Gaming-Laptops der High-End-Klasse

Wer einen richtig potenten Gaming-Laptop sucht, der sollte einen Blick auf den MSI Vector 17 HX A13VIG-673 werfen, der bei Alternate im Rahmen des Black Friday Super Sales schon für 2.949 Euro und damit mit einer Ersparnis von 1.050 Euro (gleich 26%) angeboten wird. Der 17-Zöller verfügt über einen Intel-Core-i9-13980HX-Prozessor und damit über einen der schnellsten Notebook-Prozessoren überhaupt, welcher mit seinen 24 Kernen und einem Takt von bis zu 5,6 GHz echte Desktop-Performance mit sich bringt.

Kombiniert wird er passend mit der schnellsten Grafikeinheit, ­der NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Ein Performance-Traum! Insgesamt 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine pfeilschnellen NVMe-SSD mit einer Kapazität von 2 TB passen ebenso stimmig ins High-End-Set-Up. Das QHD+-Display arbeitet mit scharfen 2.560 x 1.600 Bildpunkten und erreicht obendrein eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Damit ist ordentlich Power geboten, die selbst für die grafisch anspruchsvollsten Spielekracher keine Probleme bereitet.

Auch im absoluten High-End-Bereich gibt es zum Black Friday verlockende Angebote: Zum Beispiel werden der MSI Titan 18 HX und die Mercedes-AMG-Motorsport-Version des MSI Stealth 18 ein gutes Stück finanzierbarer.

Diablo IV: Vessel of Hatred kostenlos dazu

Beim Kauf qualifizierter Laptops mit Ausstattung ab GeForce-RTX-4070-Grafik in Kombination mit Intel-Core-Ultra-Prozessor, Intel-Core-Prozessor der HX-Serie (14. Generation) oder AMD-Ryzen-AI-300-Serie-Prozessor gibt es direkt von MSI noch eine extra Zugabe: Die Käufer erhalten nach der Produktregistrierung und Anmeldung zur Aktion noch obendrein Diablo IV: Vessel of Hatred geschenkt. Das Bundle-Paket im Wert von 69 Euro schließt die neueste Erweiterung plus das Grundspiel ein.

Mehr zur Aktion: Diablo IV: Vessel of Hatred x MSI

Die besten Notebook-Angebote der High-End-Klasse Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI Vector 17 HX A13VIG-673 - 17 Zoll

(Intel Core i9-13980HX, RTX 4090, 32 GB RAM, 2 TB SSD) 2.949,00 Euro 3.999,00 Euro 26 % MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1VHG-044 - 18 Zoll

(Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4080, 32 GB RAM, 2 TB SSD) 4.099,00 Euro 4.699,00 Euro 13 % MSI Titan 18 HX A14VIG-068 - 18 Zoll

(Intel Core i9-14900HX, RTX 4090, 32 GB RAM, 2 TB SSD) 5.499,00 Euro 6.199,00 Euro 11 %

Gaming-Laptops für Enthusiasten

Im deutlich niedrigeren Preissegment, aber immer noch mit durchaus beträchtlicher Leistung, beeindruckt der MSI Alpha 17 C7VG-054. Für nur 1.299 Euro bei Amazon und mit einer Ersparnis von 300 Euro gegenüber dem Normalpreis hält der 17-Zöller einen AMD-Ryzen-7-7840HX-Prozessor mit zwölf Kernen und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop bereit. Das ist für alle aktuellen Games gut ausreichend zumal noch 32 GB RAM und eine große 1-TB-SSD dazu kommen. Auch der Bildschirm überzeugt mit QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten und flotten 240 Hz.

Im Bereich der Enthusiast-Klasse rückt auch speziell die bekannte und beliebte MSI-Katana-Reihe in den Fokus. Als besonderes Beispiel seien der Katana 17 B13VGK-825 und Katana 15 B13VGK-1434 im Black-Friday-Angebot von notebooksbilliger.de genannt. Die Laptops bieten einen 17,3-Zoll-, bzw. einen 15,6-Zoll-Full-HD-144-Hz-Bildschirm und setzen sonst auf die gleiche Hardwareausstattung: Spiele und Power-Anwendungen werden vom Intel-Core-i7-13620H-Prozessor mit zehn Kernen und der NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop befeuert. Mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen SSD sorgt auch die sehr gute Speicherausstattung für einen entspannten Spielealltag. Im Zuge der Black Friday Super Deals gibt es die beiden Geräte schon für 1.099 und 1.079 Euro bei notebooksbilliger.de. Echte Schnäppchen, die so schnell nicht wieder kommen sollten!

Mit neuester Prozessortechnik in Form des Intel-Core-Ultra-7-155H-Prozessors der Meteor-Lake-Generation ist der MSI Cyborg 15 AI A1VFK-033 ausgestattet. In Kombination mit der NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop steht hier modernste Grafik- und KI-Leistung für 1.299 Euro und mit 350 Euro Rabatt bei Office-Partner gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von MSI zur Auswahl. Das schlanke Design mit semi-transparenten Flächen im Cyberpunk-Style sorgen für einen modernen Auftritt.

Die besten Notebook-Angebote der Enthusiast-Klasse Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI Katana 15 B13VGK-1434 - 15 Zoll

(Intel Core i7-13620H, RTX 4070, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 1.079,00 Euro 1.499,00 Euro 28 % MSI Katana 17 B13VGK-825 - 17 Zoll

(Intel Core i7-13620H, RTX 4070, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 1.099,00 Euro 1.599,00 Euro 31 % MSI Alpha 17 C7VG-054 - 17 Zoll

(Ryzen 7 7840HX, RTX 4070, 32 GB RAM, 1 TB SSD) 1.299,00 Euro 1.599,00 Euro 19 % MSI Cyborg 15 AI A1VFK-033 - 15 Zoll

(Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 1.299,00 Euro 1.649,00 Euro 21 %

Gaming für den Allrounder

Basierend auf Prozessoren der keineswegs veralteten Vorgängergenerationen präsentieren sich die Cyborg-Laptops als Preisbrecher, die zum Black Friday die magische 1.000-Euro-Schranke knacken für echte Gaming-Laptops. Für knapp 730 Euro bietet Amazon den Cyborg 15 A13VE-863 mit Intel-Core-i5-13420H-Prozessor und NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, der Cyborg 15 A13VF-862 legt mit dem schnelleren Intel Core i7-13620H plus NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop noch einen obendrauf, bleibt für 899 Euro bei Amazon aber weiter klar im dunkelgrünen Budget-Bereich.

Für gerade einmal 579 Euro erhält man beim MSI Thin 15 B12UC-1439, das es bei Office-Partner im Angebot gibt, einen schlanken und leichten Gaming-Einsteiger, mit dem sich viel anstellen lässt. Zu den Eckdaten gehören ein Intel Core i5-12450H Prozessor, eine NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop mit moderner Upscaling-Technik, aber auch 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD.

Die besten Notebook-Angebote der Allround-Gaming-Klasse Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI Thin 15 B12UC-1439 - 15 Zoll

(Intel Core i5-12450H, RTX 3050, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 579,00 Euro 729,00 Euro 21 % MSI Cyborg 15 A13VE-863 - 15 Zoll

(Intel Core i5-13420H, RTX 4050, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 729,00 Euro 1.099,00 Euro 34 % MSI Cyborg 15 A13VF-862 - 15 Zoll

(Intel Core i7-13620, RTX 4060, 16 GB RAM, 152 GB SSD) 899,00 Euro 1.299 Euro 31 %

Gaming-Handheld zum neuen Spitzenpreis

Ein echtes Highlight unter den Black-Friday-Angeboten von MSI ist die MSI Claw A1M. Der Gaming-Handheld wird wahlweise von einem Intel Core Ultra 5-135H oder einem Intel-Core-Ultra-7-155H-Prozessor der Meteor-Lake-Generation angetrieben und kann mit der integrierten Intel-Arc-Grafik aufwarten, welche mit den letzten Treiber-Updates noch einmal deutlich an Speed zu gelegt hat. Dazu gibt es jeweils 16 GB Arbeitsspeicher und je nach Modell und Ausstattung eine 512 GB oder 1 TB große SSD für die Spielesammlung. Das 7-Zoll-Display löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und erreicht schnelle 120 Hz.

Im Rahmen des Black Fridays gibt es die MSI Claw A1M-036 bei Amazon bereits für 429 Euro und damit mit einer Preisersparnis von satten 48 % gegenüber der ursprünglichen MSI-Preisempfehlung!

Die besten Gaming Handhelds von MSI Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI Claw A1M-036

(Intel Core Ultra 5 135H, Intel Arc Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 429,00 Euro 829,00 Euro 48 % MSI Claw A1M-059

(Intel Core Ultra 7 155H, Intel Arc Graphics, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 649,00 Euro 929,00 Euro 30 %

Ebenfalls mit dabei: Business & Lifestyle

Auch im Office- und Lifestyle-Bereich führt MSI viele passende Modelle. Der Black Friday hält hier natürlich ebenfalls das eine oder andere Gerät parat. Zum Beispiel den MSI Modern 15 H AI und den MSI Prestige 13 AI Evo. Sie werden beide von einem effizienten und schnellen Core-Ultra-Prozessor von Intel befeuert und von der integrierten Intel-Arc-Grafik unterstützt. Während der größere Modern 15 mit einem schnellen Intel Core Ultra 7-155H aufwarten kann, werkelt in der ultra-mobilen 13-Zoll-Version mit nur 990 g Gewicht ein Intel Core i5-125H. Beide Laptops verfügen jeweils über 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD. Der Modern 15 H setzt auf einen Full-HD-Bildschirm, der Prestige 13 AI Evo auf ein OLED-Panel mit 2,8K-Auflösung für echten Augenschmaus.

Letztendlich bleibt es hier eine Frage der Größe: Sowohl den MSI Modern 15 H AI C1MG-081 als auch den MSI Prestige 13 AI Evo A1MG-072 gibt es im Rahmen der Black Weeks schon für 699 Euro - ersteres bei Amazon, letzteres bei notebooksbilliger.de - womit sich gegenüber dem regulären Preis bis zu satte 42 % sparen lassen!

Die besten Notebook-Angebote der Business-&-Lifestyle-Klasse Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI Modern 15 H AI C1MG-081 - 15 Zoll

(Intel Core Ultra 7 155H, Intel Arc Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 699,00 Euro 999,00 Euro 30 % MSI Prestige 13 AI Evo A1MG-072 - 13 Zoll

(Intel Core Ultra 5 125H, Intel Arc Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 699,00 Euro 1.199,00 Euro 42 %

