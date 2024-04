Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur unsere RGB-FAQ auf den neusten Stand gebracht oder die Lian Li Uni Fan TL LCD 120 getestet, sondern auch das ASUS ROG Carnyx ausprobiert oder das MSI Titan 18HX A14VIG ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Mit dem Supermicro AS-1015A-MT hatten wir uns ebenso beschäftigt wie mit den Creative Aurvana Ace 2. Zu guter Letzt stand bei uns in den letzten Tagen das Cooler Master MasterBox 600 auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 18.04.2024: Lian Li Uni Fan TL LCD 120 im Test

RGB-Lüfter sind zu langweilig? Dann könnte Lian Lis Uni Fan TL LCD 120 für Abwechslung sorgen. Denn an diesem Lüfter zeigt ein 1,6-Zoll-Display Systemdaten, Bilder, Animationen oder Videos an. Auf eine A-RGB-Beleuchtung und vergrößerte Infinity-Spiegel muss man deshalb aber nicht verzichten... [weiterlesen]

Freitag, 19.04.2024: RGB-FAQ mit Corsair iCUE LINK

Wie stellt und baut man einen möglichst spektakulär beleuchteten PC zusammen? Diese Frage wollen wir in unserer RGB-FAQ beantworten. Wir nutzen dabei ein Beispielsystem, das auf Corsairs iCUE LINK-Ökosystem aufbaut. Dadurch kann neben der Beleuchtung auch die Kontrolle und Steuerung des Kühlsystems per iCUE erfolgen... [weiterlesen]

Sonntag, 21.04.2024: ASUS ROG Carnyx ausprobiert

Mit dem ROG Carnyx hat ASUS ein neues Kondensator-Gaming-Mikrofon vorgestellt. Besonderheiten sind der eingebaute Pop-Filter und eine Schockhalterung aus Metall, die zum Lieferumfang gehört. Wir haben das ROG Carnyx ausprobiert... [weiterlesen]

Montag, 22.04.2024: Supermicro AS-1015A-MT [Anzeige]

Supermicro ist unseren Lesern als einer der renommiertesten Hersteller von Server-Hardware bekannt. Wenn wir vor ein paar Jahren ein System mit 32 Threads und bis zu 192 GB RAM von Supermicro vorgestellt hätten, wäre dies noch ein recht großvolumiger Server gewesen. Heute passt die Leistung in ein 1U-Rackmout-Case, Dank leistungsfähiger AMD-Prozessorhardware. Der neue AS-1015A-MT von Supermicro stellt deshalb eine leistungsfähige und preiswerte Lösung im kompakten Einsteigersegment dar... [weiterlesen]

Ihr Hardwareluxx-Team



Dienstag, 23.04.2024: MSI Titan 18HX A14VIG im Test

Zu Beginn des Jahres brachte MSI sein bisher schnellstes Gaming-Notebook in einer noch größeren Variante auf den Markt, schwenkte auf ein 18-Zoll-Display um und spendierte ihm die leistungsfähigste Hardware, die der Markt aktuell hergibt. Doch auch bei der restlichen Ausstattung will der High-End-Bolide punkten und bietet neben einer Vielzahl moderner Anschlüsse eine mechanische Tastatur, die Mini-LED-Technik, WiFi 7 und natürlich ein leistungsstarkes Kühlsystem. Wie sich der fast 6.000 Euro teure Laptop schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben die Top-Ausstattung ausführlich getestet... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.04.2024: Creative Aurvana Ace 2 [Anzeige]

Creative hat viele Jahre Erfahrung im Audio-Bereich ist nun auch seit einiger Zeit im In-Ear-Segment unterwegs. Mit der Ende 2023 vorgestellten Aurvana-Ace-Reihe für Enthusiasten werden im Premium-Bereich besonders leistungsstarke und flexibel einsetzbare In-Ears angeboten. Im True-Wireless-Verfahren, mit der Bluetooth-5.3-Unterstützung samt aptX(-Adaptive)-Support legt Creative mit der Aurvana-Ace-Reihe die Messlatte ziemlich hoch und spielt in der Oberliga mit... [Weiterlesen]

Donnerstag, 25.04.2024: Cooler Master MasterBox 600 im Test

Mit dem MasterBox 600 will Cooler Master einen Midi-Tower anbieten, der ein hohes Performancelevel für einen moderaten Preis bietet. Der Midi-Tower fällt dafür relativ großzügig aus und kann z.B. einen 420-mm-Radiator aufnehmen. Neben dem Gehäuse gehen wir aber auch auf Cooler Masters Atlas ARGB Support ein - die vielleicht eleganteste Grafikkartenstütze zum Nachrüsten... [weiterlesen]