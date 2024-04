Werbung

Mit dem MasterBox 600 will Cooler Master einen Midi-Tower anbieten, der ein hohes Performancelevel für einen moderaten Preis bietet. Der Midi-Tower fällt dafür relativ großzügig aus und kann z.B. einen 420-mm-Radiator aufnehmen. Neben dem Gehäuse gehen wir aber auch auf Cooler Masters Atlas ARGB Support ein - die vielleicht eleganteste Grafikkartenstütze zum Nachrüsten.

Das MasterBox 600 richtet sich klar an durchaus ambitionierte Nutzer, die leistungsstarke Hardware unterbringen und kühlen wollen, gleichzeitig aber nicht zu viel Geld für ein Gehäuse ausgeben möchten. Cooler Master hat den Midi-Tower so großzügig gestaltet, dass er die höchsten Towerkühler und die längsten Grafikkarten aufnehmen kann. Mit einer Meshfront und vier vormontierten A-RGB-Lüftern darf man schon werkseitig auf eine gute Kühlperformance hoffen. Dass hinter der Front sogar ein 420-mm-Radiator Platz findet, ist für die Preisklasse des MasterBox 600 noch beachtlicher. Alternativ findet unter dem Deckel maximal ein 360-mm-Wärmetauscher Platz.

Bei der Gehäusegestaltung wurde klar mehr auf Funktion als auf verspieltes Design Wert gelegt. Das MasterBox 600 zeigt sich als geradliniges E-ATX-Gehäuse, bei dem noch am ehesten die Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung auffallen. Die Grafikkartenstütze Atlas ARGB Support, die wir im Test ebenfalls vorstellen, geht da in eine ganz andere Richtung: Sie erfüllt zwar durchaus eine Funktion, ist gleichzeitig aber auch Designobjekt. Cooler Master fertigt die Grafikkartenstütze großteils aus Glas, das von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt wird. Zusätzlich zeigt sie auch noch einen Unendlichkeitstunnel. Dieser Zubehörartikel ist nicht nur für das MasterBox 600 geeignet. Er sollte ganz im Gegenteil in den meisten aktuellen Towergehäusen genutzt werden können. Voraussetzung ist nur eine stählerne Netzteilabdeckung, auf der die magnetische Grafikkartenstütze Platz findet.

Das MasterBox 600 gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Cooler Master setzt eine UVP von 114,99 Euro an. Alternativ soll es mit dem Lite-Modell eine komplett lüfterlose Variante geben, die nur 79,99 Euro kostet. Für die Grafikkartenstütze Atlas ARGB Support werden aktuell knapp 60 Euro fällig.

Cooler Master liefert das Gehäuse selbst mit Anleitung, Kabelbindern und dem Montagematerial (darunter Gummiringe für die 2,5-Zoll-Laufwerke und Laufwerksschienen für 3,5-Zoll-Laufwerke) aus. Die Grafikkartenstütze ist wie gesagt optionales Zubehör.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: