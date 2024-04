Werbung

Mit dem ROG Carnyx hat ASUS ein neues Kondensator-Gaming-Mikrofon vorgestellt. Besonderheiten sind der eingebaute Pop-Filter und eine Schockhalterung aus Metall, die zum Lieferumfang gehört. Wir haben das ROG Carnyx ausprobiert.

Der taiwanesische Hardwareproduzent ASUS hat mit Republic of Gamers, kurz ROG, seine eigene Marke für Gaming-Hardware und -Peripherie. Während man sich bisher eher auf komplette Headsets spezialisiert hatte, stellt ROG nun ein spezielles Kondensator-Mikrofon vor, das sich, wie die restliche Produktpalette, explizit an Gamer und Streamer richten soll. So findet sich der Eintrag auf der offiziellen Webseite des Anbieters auch unter dem Reiter "Streaming Kits".

Verpackung

Die Verpackung des Mikrofons ist modern in schwarz-rot gehalten. Unter dem Deckel erhöht eine Zwischenklappe mit dem Motto "For those who dare" die Spannung auf den eigentlichen Inhalt. Darunter befindet sich das Mikro mit übersichtlichen Zugaben. Es ist von Werk aus im metallenen Standfuß montiert. Dicke Schaumpolster schützen das Gerät beim Transport auch vor starken Erschütterungen. Das obligatorische Silicat-Päckchen darf natürlich auch nicht fehlen. Hinzu kommen lediglich Papierkram wie Anleitung und Garantiekarte, sowie das drei Meter lange USB-C-Kabel für den schnellen Anschluss.

Installation

Einmal angeschlossen, ist das Carnyx dank Plug’n’Play umgehend startklar. Es kann sowohl unter Microsoft Windows als auch MacOS genutzt werden. Eine Nutzung an Mobilgeräten ist hier nicht vorgesehen. Die RGB-Beleuchtung des Mikros steht standardmäßig auf einem zufälligen Wechsel der Farben.

Wer mehr Kontrolle möchte, kann sich die Armoury Crate von ROG installieren. Mit der hauseigenen Software lassen sich auch mehrere Geräte des Herstellers synchronisieren. Das ermöglicht eine einheitliche Beleuchtung via LED und farbliche Abstimmung des eigenen Setups. Zur Auswahl stehen neben einer statischen Farbe auch die Modi Breathing, Strobing, Color Cycle, Rainbow und Music. AURA Sync ermöglicht es, verschiedene Geräte zu koppeln und eine eigene Lichtshow zu starten.