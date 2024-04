Werbung

Supermicro ist unseren Lesern als einer der renommiertesten Hersteller von Server-Hardware bekannt. Wenn wir vor ein paar Jahren ein System mit 32 Threads und bis zu 192 GB RAM von Supermicro vorgestellt hätten, wäre dies noch ein recht großvolumiger Server gewesen. Heute passt die Leistung in ein 1U-Rackmout-Case, Dank leistungsfähiger AMD-Prozessorhardware. Der neue AS-1015A-MT von Supermicro stellt deshalb eine leistungsfähige und preiswerte Lösung im kompakten Einsteigersegment dar.

In Deutschland ist primeLine Solutions einer der Supermicro-Partner, der den AS-1015A-MT als einen leistungsstarken und effizienten Server anbietet. Als Unterbau dient AMDs moderne AM5-Desktop-Plattform und der von primeLine exemplarisch verbaute Ryzen 9 7950X entspricht mit seinen 16 Kernen und 32 Threads einem Muskelpaket, das für zahlreiche Einsatzbereiche bestens geeignet ist. Da der AS-1015A-MT in einem 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse mit lediglich einer Höheneinheit untergebracht ist, lässt er sich überall optimal integrieren. Wir werfen einen genauen Blick auf den neuen Server.



primeLine Solutions ist mit einer zehnjährigen Erfahrung als zuverlässiger Lieferant für Hard- und Software bekannt. Man erarbeitet für seine Kunden lösungsorientierte Konzepte, die für den jeweiligen Einsatz optimiert sind. Das Ganze selbstverständlich in absolut höchster Qualität und Präzision.

Prozessor, Mainboard und RAM

Der AS-1015A-MT kostet in der Basis-Konfiguration nur 1.967,90 Euro (zzgl. MwSt.) und bietet zwei große Vorteile: Einerseits die Kompaktheit mit nur einer Höheneinheit im 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse, andererseits natürlich die bereitgestellte Leistung. AMDs schnellster Desktop-Prozessor aus dem Mainstream-Segment in Form des Ryzen 9 7950X befindet sich mit seinen 16 Kernen und 32 Threads auf dem H13SAE-MF-Mainboard von Supermicro. Für den AS-1015A-MT ist es optimal, denn es kombiniert das Micro-ATX-Format mit einer runden Ausstattung. Das H13SAE-MF-Mainboard ist aufgrund des B650-Chipsatzes, der beiden mechanischen PCIe-5.0-x16- und den zwei M.2-M-Key-Steckplätzen mit PCIe-5.0-x4-Unterstützung daher als B650E-Mainboard einzuordnen.

AMDs Ryzen 9 7950X bringt 24 PCIe-5.0-Lanes mit, die natürlich voll ausgenutzt werden. Die 16 PCIe-5.0-Lanes für die beiden mechanischen PCIe-5.0-x16-Slots werden dabei in den Modi x16/x0 oder x8/x8 verteilt. Die übrigen acht PCIe-5.0-Lanes wandern an die beiden M.2-M-Key-Anschlüsse mit jeweils vier Lanes, um auf diesem Weg auch sehr schnelle SSDs anbinden zu können. Hinzu kommen schließlich noch vier SATA-6GBit/s-Ports. Für Storagte-Lösungen werden also genügend Möglichkeiten realisiert.

Das H13SAE-MF bietet darüber hinaus zweimal Gigabit-LAN über Intels I210-AT sowie auch einen Management-LAN-Port über den Realtek RTL8211F, um das System auch über Remote bedienen zu können. Als BMC (Baseboard Management Controller) wurde auf dem H13SAE-MF der AST2600 von ASpeed verbaut. Dieser arbeitet nach dem IPMI-2.0-Standard (Intelligent Platform Management Interface). Durch dreimal USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s), zweimal USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) und jeweils einmal USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s) sowie USB 2.0 stellt das B650E-Mainboard auch einige USB-Anschlüsse bereit.

Supermicro AS-1015A-MT Hardware Prozessor: AMD Ryzen 9 7950X, Sockel AM5, Raphael, Zen 4, 16 Kerne und 32 Threads, 170W TDP Mainboard: Supermicro H13SAE-MF (B650-Chipsatz), Micro-ATX



4x DDR5 UDIMM (mit ECC-Unterstützung), bis 192 GB (4x 48 GB), bis DDR5-5200, Dual-Channel

2x PCIe 5.0 16 (x16/x0 oder x8/x8) über Ryzen 9 7950X, inklusive 1x PCIe-5.0-Risercard

1x PCIe 4.0 x4 über AMD B650

2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über Ryzen 9 7950X

4x SATA 6GBit/s über AMD B650

2x Gigabit-LAN (Intel I210-AT)

1x Gigabit-LAN (Realtek RTL8211F) für Management-LAN

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

5x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 2x extern (USB-C) mit DisplayPort-1.4-Unterstützung (alternativ, über ASpeed AST2600))

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

1x USB 2.0 (1x intern)

1x HDMI 2.0 out (über ASpeed AST2600)

1x DisplayPort 1.4a out (über AMD iGPU)

1x VGA out (über ASpeed AST2600)

1x COM-Port

7x 4-Pin-PWM-FAN-Header Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-4800 UDIMM ECC Grafikkarte: AMD Radeon Graphics (RDNA2) iGPU



optional: PNY NVIDIA A2 Tensor-Core-Karte, GA107, 16 GB GDDR6 (12,5 GBit/s) bei 128 Bit, 200 GB/s Speicherbandbreite, PCIe 4.0 x8, 60W TBP, Passivkühlung Massenspeicher: 1x Kioxia KXG80ZNV1T02, 1 TB, M.2 M-Key PCIe 4.0 x4, bis 7.000 MB/s lesen, bis 5.600 MB/s schreiben Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Realtek ALC888S, 5x 3,5mm, 1x TOSLink Netzteil: Supermicro PWS-505P-1H, 500W 80Plus-Platinum (nicht redundant) Kühlung und Gehäuse Gehäuse: proprietär Rackmount (19 Zoll, 1 HE) CPU-Kühler: proprietäre Luftkühlung mit Luftkanal, 6x 40mm-Axiallüfter Sonstiges Sonstiges: BMC: IPMI 2.0 über ASpeed AST2600, Inklusive Rackmount-Schienen (Rails) Software Software: Windows, Linux, Debian, FreeBSD Preis Gesamtpreis: 1.967,90 Euro (zzgl. MwSt.) (ohne PNY NVIDIA AI A2 Tensor Core Karte) (am 19.4.2024)

3.383,90 Euro (mit PNY NVIDIA AI A2 Tensor Core Karte) (am 19.4.2024)

Supermicros H13SAE-MF wurde mit vier DDR5-UDIMM-Speicherbänken ausgestattet und erlaubt mit den non-binären 48-GB-Modulen einen Arbeitsspeicher-Ausbau bis 192 GB. Der maximal unterstützte RAM-Takt beträgt 2.600 MHz (DDR5-5200). Auch werden DDR5-UDIMM-ECC-Module unterstützt. Beim Kauf des AS-1015A-MT sind zwei 16-GB-Module (DDR5-4800 UDIMM ECC) verbaut.

Grafikkarte und Massenspeicher

Für die generelle Grafikausgabe ist beim Supermicro AS-1015A-MT gesorgt. Jeweils einmal HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 bieten sich an. Alternativ können die beiden USB-3.2-Gen2-Type-C-Schnittstellen auch als Display-Port-1.4-Grafikausgänge verwendet werden. Für die anspruchvollsten HPC- und Hyperscale-Workloads kann für einen Aufpreis optional sogar eine NVIDIA A2 Tensor Core dazugenommen werden, die via mitgelieferter PCIe-5.0-Risercard Kontakt mit dem Mainboard erhält.

NVIDIAs A2-Tensor-Core-Grafikkarte setzt auf den GA107-Chip und stammt aus der Ampere-Familie. Angebunden wird die Karte über das PCIe-4.0-x8-Interface und stellt der GA107-GPU einen 16 GB großen GDDR6-Speicher zur Seite, der mit 128 Bit angebunden ist und eine Speicherbandbreite von 200 GB/s liefert. Durch die TBP von lediglich 60W wird die Karte rein passiv gekühlt. In Vergleich zu vielen anderen Lösungen validiert Supermicro den AS-1015A-MT für diese Lösung.

In der Basis-Konfiguration des AS-1015A-MT verbaut primeLine Solutions die KXG80ZNV1T02 von Kioxia. Die PCIe-4.0-x4-SSD in der M.2-M-Key-Bauform bietet eine Speicherkapazität von 1 TB und ermöglicht eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit bis 7.000 MB/s respektive 5.600 MB/s. Mit der PCIe-5.0-x4-Option können zu einem späteren Zeitpunkt auch deutlich schnellere SSDs eingebaut werden. Werden zwei PCIe-SSDs mit identischer Speicherkapazität eingesetzt, ist auch ein RAID-0- oder RAID-1-Betrieb möglich. Redundanz bietet aufgrund der 1:1-Spiegelung natürlich der RAID-1-Mode.

Kühlung und Netzteil

Gerade dann, wenn der Ryzen 9 7950X mit seinen 16 Kernen und 32 Threads unter Volllast steht, muss die entstehende Abwärme natürlich abgeführt werden. Auf dem Prozessor selbst sitzt ein kompakter Kühlkörper, wie er im Server-Segment üblich ist. An der Gehäuse-Front hat Supermicro daher gleich sechs Axiallüfter mit einem Durchmesser von 40 mm untergebracht. Die angesaugte Luft wird von vier Lüftern in einem Luftkanal konzentriert und direkt zum CPU-Kühlerblock geleitet. Gerade in der 1HE-Bauweise ist dies die effizienteste Umsetzung und sorgt für niedrige Temperaturen. Die anderen beiden Lüfter befördern frische Luft ins Gehäuseinnere.

Der AS-1015A-MT wird durch ein entsprechend dimensioniertes Netzteil mit elektrischer Energie versorgt. Das PWS-505P-1H ist mit seiner Leistung von 500 W ideal, allerdings nicht redundant. Durch die 80Plus-Platinum-Zertifizierung arbeitet das PWS-505P-1H und somit das gesamte System extrem effizient, was die laufenden Kosten senkt. In der Basis-Konfiguration beträgt die Leistungsaufnahme des AS-1015A-MT bei etwa 270 W. Inklusive der optionalen Grafikkarte sind es dann zirka 330 W.

Das Einsatzgebiet

Das AS-1015A-MT-Server-System kann natürlich vielseitig eingesetzt werden. Sei es als tatkräftige Workstation, als Storage-Server oder aber auch als eigner Game-Server. Auch möglich ist natürlich der Einsatz als Server für den eigens aufgebauten Online-Shop. Der AMD Ryzen 9 7950X bietet generell so viel Leistung, dass das gesamte System auch als Hypervisor für zahlreiche virtuelle Maschinen eingesetzt werden kann. Auf diese Weise erfüllt der AS-1015A-MT mehrere Aufgaben gleichzeitig, dass mehrere autarke Systeme eingespart werden können.

Somit bietet der AS-1015A-MT vielfältige Einsatzmöglichkeiten - und das trotz der kompakten Bauform und der effizienten Auslegung.

Preis und Verfügbarkeit

Das leistungsstarke und effiziente AS-1015A-MT-Server-System kann bei primeLine Solutions bereits bestellt werden. In der Basisversion ist das flexibel einzusetzende System aktuell für unter 2.000 Euro (zzgl. MwSt.) zu haben. Mit einem verbundenen Aufpreis kann eine NVIDIA A2 Tensor Core dazugewählt werden, sodass das Gesamtsystem dann entsprechend 3.318,90 Euro (zzgl. MwSt.) kostet.

Die primeLine Solutions GmbH produziert IT-Lösungen für verschiedene Branchen, mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Server-, Storage- und HPC-Lösungen. In Zusammenarbeit mit zwei Schwesterfirmen werden zudem umfassende IT- und Rechenzentrum-Dienstleistungen angeboten. Als Teil der wachsenden primeLine-Unternehmensgruppe steht primeLine Solutions in der Hardware-Integration für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit.

