Creative hat viele Jahre Erfahrung im Audio-Bereich ist nun auch seit einiger Zeit im In-Ear-Segment unterwegs. Mit der Ende 2023 vorgestellten Aurvana-Ace-Reihe für Enthusiasten werden im Premium-Bereich besonders leistungsstarke und flexibel einsetzbare In-Ears angeboten. Im True-Wireless-Verfahren, mit der Bluetooth-5.3-Unterstützung samt aptX(-Adaptive)-Support legt Creative mit der Aurvana-Ace-Reihe die Messlatte ziemlich hoch und spielt in der Oberliga mit.

Zwischen den Aurvana Ace und den Aurvana Ace 2, die beide Ende 2023 offiziell vorgestellt wurden, gibt es nur wenige, dafür aber wichtige Unterschiede. Die Aurvana Ace 2 unterstützen zusätzlich aptX Lossless für eine hochauflösende Audio-Wiedergabe ohne Verlust sowie eine adaptive, aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Die Aurvana Ace müssen ohne diese beiden Features auskommen. Dafür kosten die Aurvana Ace mit 149,99 Euro anstelle von 179,99 Euro auch 30 Euro weniger.

Rein von der Optik her, wirken die In-Ears sehr edel. Die Aurvana Ace sind größtenteils in schwarz mit einem kleinen Teil Kupfer gehalten. Die Aurvana Ace 2 hingegen bieten einen durchscheinenden Kupfer-Look und wirken ebenfalls extrem hochwertig.

Die Bauart bei der Aurvana-Ace-Serie ist geschlossen, um komplett von der Außenwelt abgeschottet zu werden und damit auf diese Weise die Konzentration auf die detailgetreue Audiowiedergabe gelegt werden kann. Jeder der beiden Ohrhörer lediglich 4,7 g auf die Waage und wurden von Creative gleich mit drei Mikrofonen ausgestattet. Inklusive der beiliegenden Ladeschale beträgt das Gesamtgewicht auch nur 46,6 g und sind insgesamt federleicht.

Das Hauptaugenmerk bei den Aurvana Ace und Aurvana Ace 2 wurde auf erstklassigen Klang gelegt. Hierfür kommt ein bislang einzigartiges Hybrid-Treiber-System zum Einsatz, bestehend aus einem herkömmlichen 10-mm-Treiber, der für natürliche Mitteltöne und präzise Tiefbasswiedergabe sorgt, und einem neuartigen MEMS-basierter Solid-State-Treiber. Letzter wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen xMEMS entwickelt und sorgt für detailgetreue und klare Höhen. Das Resultat ist ein vollendetes Klangbild, das man so in dieser Preisklasse nicht erwarten würde und auch keinen Vergleich mit mindestens doppelt so teueren Pendants scheuen muss.



Der Frequenzbereich der Aurvana-Ace-Reihe beginnt bei sehr tiefen 5 Hz und reicht bis 40 KHz. Bei den Aurvana Ace 2 kommt zusätzlich Qualcomms aptX-Lossless-Technik zum Einsatz und sorgt für eine noch detailgetreuere Audio-Wiedergabe mit beeindruckender Präzision.

Vergleich: Creative Aurvana Ace 2 und Aurvana Ace Modell Aurvana Ace 2 Aurvana Ace Bauweise geschlossen geschlossen Farbe Durchscheinendes Schwarz und Kupfer Schwarz und Kupfer Abmessungen (Ladeschale) 64,7 x 49,1 x 26,9 mm 64,7 x 49,1 x 26,9 mm Gewicht (Ohrhörer) 4,7 g 4,7 g Gewicht (mit Ladeschale) 46,6 g 46,6 g Treiber xMEMS-Solid-State-Treiber

10 mm dynamischer Treiber xMEMS-Solid-State-Treiber

10 mm dynamischer Treiber Audio-Codec LC3, AptX Lossless, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC CLC3, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC Frequenzbereich 5 Hz bis 40 kHz 5 Hz bis 40 kHz Konnektivität Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Schnittstellen Kabelloses Laden (Qi-kompatibel), USB-C (Laden) Kabelloses Laden (Qi-kompatibel), USB-C (Laden) Bedienung Touch Touch Mikrofone 6 (3 Stück pro Ohrhörer) 6 (3 Stück pro Ohrhörer) Geräuschpegelkontrolle (ANC) Adaptive Hybrid-aktive Geräuschunterdrückung, Umgebungsmodus Hybrid-aktive Geräuschunterdrückung, Umgebungsmodus Gesamte Akkulaufzeit Bis zu 24 Stunden Bis zu 24 Stunden Spielzeit pro Akkuladung Bis zu 6 Stunden Bis zu 6 Stunden Sprachassistent Apple Siri, Google Assistant Apple Siri, Google Assistant Wasserbeständigkeit IPX5 IPX5 Preis ab 179,99 Euro ab 149,99 Euro

Für die Kopplung der Aurvana-Ace-Reihe dient Bluetooth 5.3 LE, sodass eine drahtlose Verbindung mit nahezu allen tragbaren Geräten, wie Smartphones und Tablets spielend einfach möglich ist. Gleichzeitig werden die Akkus durch die Low-Energy-Unterstützung ordentlich geschont. Als Codecs wird auf AAC, aptX, aptX Adaptive sowie LC3/LE gesetzt. Als Sahnehäubchen bringen die Aurvana Ace 2 schließlich für besonders audiophile Hörer zusätzlich noch die bereits erwähnte aptX-Lossless-Unterstützung für die verlustfreie Audiowiedergabe hinzu. Damit stellt sich Creative mit der Aurvana-Ace-Serie breitgefächert auf und spielt in der obersten Liga mit.

Um auch dem Regen im Außenbereich zu trotzen, bringen die Ohrhörer die IPX5-Zertifizierung mit, sprich sie sind aus allen Richtungen gegen Strahlwasser geschützt. Während des Joggens oder während eines Spaziergangs sind die Aurvana Ace und Aurvana Ace 2 sicher gegen den Regen geschützt. Somit gibt es für die Aurvana-Ace-Serie kein schlechtes Wetter.

Bis 6 zu Stunden Nutzung sind drin

Die Akkulaufzeit Laufzeit kann überzeugen und erlaubt lange Hör-Sessions. Werden die Aurvana Ace (2) verwendet, sind bis zu sechs Stunden drin. Doch sind die Creative-In-Ears einmal leer, ist das kein Problem. Die Hörzeit nach einer Schnellaufladung von zehn Minuten wird mit bis zu einer Stunde angegeben. In beiden Varianten wird die Ladeschale natürlich mitgeliefert. Per Qi-Standard werden die Ohrhörer kabellos wieder aufgeladen. Die Ladeschale selbst wird via USB-C mit Energie versorgt, die kabellos an die Aurvana Ace und Aurvana Ace 2 weitergereicht wird.

Bedienung, Mikrofone und Sprachassistent

Mit Fingergesten erfolgt die Steuerung der Aurvana Ace (2). Play, Pause, Titel überspringen und auch die Annahme von eingehenden Anrufen sind durch Creative inuitiv möglich. Dank der Qualcomm-Clear-Voice-Capture-Technologie konzentrieren sich die in Summe sechs Mikrofone direkt auf die eigene Stimme während eines Telefonanrufes. Per intelligentem Algorithmus passt sich das System an die Umgebung an, sodass die Geräuschreduzierung effektiv verbessert wird, unabhängig davon, wo man sich gerade aufhält.

Die Creative Aurvana Ace und Aurvana Ace 2 unterstützen neben Apples Siri außerdem den Google Assistant, sodass stets ein treuer Begleiter an der Seite des Trägers verfügbar ist und nicht im Stich gelassen wird.



Um die Aurvana Ace und Aurvana Ace 2 zu konfigurieren, wird sowohl für iOS als auch für Android die eigene, intuitive Creative-App angeboten. Mit der Creative-App können die Touch-Steuerelemente nach eigenen Wünschen hin angepasst werden. Auch die Anpassung der Geräuschunterdrückung sowie dem Umgebungsmodus sind möglich. Über den Equalizer kann der Audio-Klang individuell eingestellt werden. Somit gibt Creative die nötigen Werkzeige mit an die Hand, um das beste Erlebnis mit der Aurvana-Ace-Serie zu ermöglichen.

Die Creative Aurvana Ace sind ab 149,99 Euro erhältlich. Die Aurvana Ace 2 bieten darüber hinaus den aptX-Lossless-Codec und die apative, aktive Geräuschunterdrückung an und können ab 179,99 Euro erworben werden.

