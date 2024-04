Werbung

RGB-Lüfter sind zu langweilig? Dann könnte Lian Lis Uni Fan TL LCD 120 für Abwechslung sorgen. Denn an diesem Lüfter zeigt ein 1,6-Zoll-Display Systemdaten, Bilder, Animationen oder Videos an. Auf eine A-RGB-Beleuchtung und vergrößerte Infinity-Spiegel muss man deshalb aber nicht verzichten.

Optisch haben sich PC-Lüfter in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Mit teils sehr aufwändiger Beleuchtung sind sie mittlerweile wichtige Gestaltungselemente beim PC-Bau. Lian Li will das nun auf die Spitze treiben: Beim Uni Fan TL LCD 120 sitzt über der Lüfternabe ein 1,6-Zoll großes Display, das Systemdaten und GIF-, MP4-, JPG- und PNG-Dateien anzeigt. Bei Nutzung mehrerer Lüfter können sogar Flow-Through-Animationen dargestellt werden, die über mehrere Displays ablaufen.

Als Uni Fan nutzt der Lüfter Lian Lis Verriegelungssystem für ein einfaches Kabelmanagement. Mehrere dieser Lüfter können direkt miteinander verbunden und dann über ein einzelnes Kabel am Controller angeschlossen werden. Die Lüftersteuerung erfolgt über die Lian-Li-Software L-Connect 3. Optisch wird der Uni Fan TL LCD 120 nicht nur durch das Display, sondern auch durch eine A-RGB-Beleuchtung am Lüfterrahmen und die vergrößerten Infinity-Spiegel an zwei der schmalen Seiten geprägt.

Zum Betrieb der Lüfter wird zwingend ein UNI FAN-Controller benötigt. Beim getesteten Triple-Pack gehört der bereits zum Lieferumfang. Dieses Dreierpack mit Controller kostet um die 150 Euro. Einen einzelnen Uni Fan TL LCD 120 kann man für rund 45 Euro kaufen. Lian Li bietet den Lüfter in Schwarz und in Weiß und mit regulär bzw. gedrehtem Rotor an. Mit dem Uni Fan TL LCD 140 wird zudem auch ein 140-mm-Modell angeboten.

Lian Li liefert das Triple-Pack mit Anleitung, Dankeskarte, einem Anschlusskabel, Lüfterschrauben sowie Controller und eine selbstklebende Magnetfläche für den Controller aus. Weil nur ein Anschlusskabel beiliegt, müssen die drei Lüfter im Verbund genutzt werden. Bei diesem Lieferumfang ist es nicht möglich, z.B. zwei der Lüfter als Front- und einen als Rückwandlüfter zu nutzen.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: