Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Alienware AW2725DF oder das ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II getestet, sondern auch den Intel Core i5-14400F und Core i5-14500 ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Aber auch der be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM White und der be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM White standen in diesen Tagen bei uns auf dem Prüfstand. Weiterhin haben wir Dragon’s Dogma 2 angespielt und das Acer Predator Helios Neo 18 auf den Prüfstand gestellt. Ansonsten hatten wir noch unsere Notebook-FAQ auf den neusten Stand gebracht.

Donnerstag, 04.04.2024: Alienware AW2725DF im Test

Der Alienware AW2725DF ist mit seinem 27 Zoll großen QD-OLED-Panel der dritten Generation ein Gerät für alle, die extrem schnelle Games lieben. Neben einer Reaktionszeit von 0,03 ms liegt die maximale Wiederholfrequenz nämlich bei 360 Hz. Was der kompakte, aber teure High-Speed-Gamer alles auf dem Kasten hat und wo Schwächen liegen, klären wir in diesem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.04.2024: MSI CLAW als mobiler Gaming- und Reisebegleiter [Anzeige]

Der boomende Markt an Gaming-Handhelds hat einen neues Highlight: Die MSI CLAW. Das Erscheinen der neuen Core-Ultra-Prozessoren mit starker integrierte Grafikeinheit macht einen mobilen Windows-Gaming-Handheld mit Intel-CPU möglich. Egal ob zu Hause, in der Bahn, im Flugzeug oder am Zielort im Hotel – Gaming kann auch abseits des Gaming-PCs sinnvoll sein... [weiterlesen]

Sonntag, 07.04.2024: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II im Test

Mit der 14. Core-Generation auf Basis von Raptor Lake-S Refresh hat Intel dem Sockel LGA1700 noch einen letzten Hauch Leben eingeflößt. Dies gilt natürlich auch für den Core i9-14900KS (Hardwareluxx-Test) als Prestige-Modell für Overclocker. So überrascht es auch weniger, dass die Mainboard-Hersteller einige ihrer vorherigen Modelle neu auflegen. So ist es zumindest mit dem ROG Strix Z790-E Gaming WiFi geschehen. Im letzten Jahr folgte das zweite Modell mit der Bezeichnung ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II. Wir haben von ASUS dieses Modell erhalten und es für unsere Leser getestet... [weiterlesen]

Montag, 08.04.2024: Intel Core i5-14400F und Core i5-14500 im Test

Anfang des Jahres stellte Intel die Modelle der 14. Core-Generation ohne K- und KF-Zusatz vor. Diese performanten Modelle starteten einige Monate vorher. Die "Brot und Butter"-Modelle sind für das OEM- und den Office-Bereich gedacht. Für die meisten Modelle bedeutet der Refresh, dass es im Vergleich zum direkten Vorgänger ein kleines Taktplus gibt, hier und da aber entdeckt man ein Plus bei den Kernen. Wir haben uns den Core i5-14400F und Core i5-14500 genauer angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 09.04.2024: be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM White im Test

Nach langer Wartezeit ist es nun endlich so weit: be quiet! bringt seine besten Lüfter in einer weißen Variante auf den Markt. Wir werfen nicht nur einen Blick auf die Silent Wings 4 120mm PWM White, sondern nutzen die Gelegenheit auch, um dieses Basismodell nachzutesten... [weiterlesen]

Dienstag, 09.04.2024: be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM White im Test

Auch die 140-mm-PWM-Modelle des Silent Wings 4 bietet be quiet! nun in Weiß an. Wir nutzen die Gelegenheit, um den Silent Wings 4 140mm PWM White als Basismodell zu testen und wollen dabei auch klären, wie er sich mit der relativ geringen Maximaldrehzahl von 1.100 U/min schlägt... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.04.2024: Dragon’s Dogma 2 angespielt

2012 erschien mit Dragon’s Dogma ein Rollenspiel, das mittlerweile bei seinen Fans Kultstatus erreicht hat. 12 Jahre später hat Capcom Teil 2 am 22. März 2024 veröffentlicht. Zeit, einen Blick auf die Fortsetzung zu werfen... [weiterlesen]

Donnerstag, 11.04.2024: Alles was man über Laptops wissen muss

Die Geräteklasse der Notebooks hat sich in den letzten Jahren schnell weiterentwickelt. Während Spielergeräte immer leistungsfähiger und trotzdem kompakter und leichter wurden, sind die Modelle der Ultrabook-Klasse stetig ausdauernder geworden. Einige Laptops wie etwa die Ultrabooks von XMGs Schwestermarke SCHENKER bieten zudem eine besonders umfangreiche Anschlussausstattung und erlauben somit eine vielseitige Nutzung. Dazu beigetragen haben nicht nur die stetig verbesserte Effizienz der Hardware, sondern auch einige Zusatzfeatures im Bereich der Hard- und Software. Wer sich da zurecht fragt: "Welches Notebook passt zu mir?", dem geben wir in dieser FAQ in Kooperation mit XMG das dafür notwenige Grundwissen in die Hand... [weiterlesen]

Freitag, 12.04.2024: Acer Predator Helios Neo 18 im Test

Das Acer Predator Helios Neo 18 ist die etwas abgespeckte Variante der Flaggschiff-Serie, kann aber dennoch mit einer soliden Ausstattung und vor allem einer hohen Spieleleistung punkten. Es wird lediglich bei der Beleuchtung, dem Bildschirm sowie der Tastatur und den Anschlüssen gespart, womit die Einstiegspreise auf deutlich unter 2.000 Euro rutschen. Wir haben einer Konfiguration mit Intel Core i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 16 GB RAM, 1 TB NVMe-SSD und WUXGA-Display für rund 1.799 Euro auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]