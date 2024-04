Ein 140-mm-Lüfter in Weiß

be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM White im Test

Seite 1: be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM White im Test: Ein 140-mm-Lüfter in Weiß

Werbung

Auch die 140-mm-PWM-Modelle des Silent Wings 4 bietet be quiet! nun in Weiß an. Wir nutzen die Gelegenheit, um den Silent Wings 4 140mm PWM White als Basismodell zu testen und wollen dabei auch klären, wie er sich mit der relativ geringen Maximaldrehzahl von 1.100 U/min schlägt.

Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis be quiet! seine Oberklasse-Lüfter auch in einer weißen Variante vorgestellt hat. Im Sommer 2022 erfolgte der Launch von Silent Wings 4 und Silent Wings Pro 4 noch ausschließlich mit schwarzen Modellen. Doch gerade zu weißen Gehäusen passen weiße Lüfter doch besser - und entsprechend sinnvoll ist es, dass nun mit solchen Silent Wings 4-Modellen nachgelegt wird. Nach dem Silent Wings 4 120mm PWM White wollen wir uns nun auch den größeren Silent Wings 4 140mm PWM White vornehmen.

Beides sind die Basismodelle mit moderater Maximaldrehzahl. Beim Silent Wings 4 140mm PWM White liegt sie bei gerade einmal 1.100 U/min. Alternativ gibt es mit Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White und dem Silent Wings Pro 4 140mm PWM White auch deutlich höherdrehende Alternativen mit 1.900 bzw. sogar 2.400 U/min. Das Pro-Modell bietet zudem zusätzliche Features wie einen dritten Satz Lüfterecken für die Montage an Radiatoren und einen Schalter zur Begrenzung der Maximaldrehzahl.

be quiet! setzt die UVP sowohl für den Silent Wings 4 140mm PWM White als auch für den Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White mit 25,90 Euro an. Auch erste Listungen im Handel liegen bei rund 26 Euro. Der Silent Wings Pro 4 White 140mm PWM soll hingegen 33,90 Euro kosten. Die schwarzen Modelle sind aktuell etwas wenige Euro günstiger. Ein schwarzer be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM kostet z.B. rund 23 Euro.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: