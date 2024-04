Werbung

Anfang des Jahres stellte Intel die Modelle der 14. Core-Generation ohne K- und KF-Zusatz vor. Diese performanten Modelle starteten einige Monate vorher. Die "Brot und Butter"-Modelle sind für das OEM- und den Office-Bereich gedacht. Für die meisten Modelle bedeutet der Refresh, dass es im Vergleich zum direkten Vorgänger ein kleines Taktplus gibt, hier und da aber entdeckt man ein Plus bei den Kernen. Wir haben uns den Core i5-14400F und Core i5-14500 genauer angeschaut.

Als Sockel dient weiterhin Intels LGA1700, als Chipsätze kommen die der 600- oder 700-Serie in Frage und je nachdem für welches Board man sich entscheidet, können weiterhin DDR4 oder DDR5 verwendet werden. Intel bleibt dieser einen Plattform also über drei CPU-Generationen treu, wenngleich wir hier einerseits von einem Refresh sprechen und so eigentlich von nur zwei Generationen.

Die Base-Power aller Modelle unterhalb der K- und KF-Modelle ist bei maximal 65 W gedeckelt. Es gibt zudem reine F-Modelle, die auf eine integrierte Grafikeinheit verzichten und Prozessoren rein mit Performance-Kernen gibt es wieder – allerdings nur im unteren Produktsegment. Die Anzahl der PCI-Express-5.0-Lanes liegt weiterhin bei derer 20.

Außerdem gibt es natürlich wieder die T-Modelle mit einer maximalen Base-Power von 35 W, deren Basis-Takt dann extrem zusammengestrichen wird und teilweise bei nur noch 1,1 GHz für die P-Kerne und 800 MHz für die Efficiency-Kerne liegt.

In diesem Test soll es um den Core i5-14400F und Core i5-14500 gehen. Daher werfen wir hier auch einen Blick auf den direkten Vergleich zum Vorgänger.

Gegenüberstellung der Prozessoren der 14. Core-Generation Modell Kerne (P+E) Boost-Takt (P) Boost-Takt (E) Basis-Takt (P) Basis-Takt (E) Base-Power Turbo-Power Core i5-14500 6+8 5,0 GHz 3,7 GHz 2,6 GHz 1,9 GHz 65 W 154 W Core i5-13500 6+4 4,8 GHz 3,5 GHz 2,5 GHz 1,8 GHz 65 W 148 W Core i5-14400F 6+4 4,7 GHz 3,5 GHz 2,5 GHz 1,8 GHz 65 W 148 W Core i5-13400F 6+4 4,6 GHz 3,3 GHz 2,5 GHz 1,8 GHz 65 W 148 W

Die Basis-Taktraten bleiben unangetastet. Beim Boost-Takt gibt es ein kleineres Plus für die beiden Modelle – sowohl bei den Performance- wie auch den Efficiency-Kernen. Die Auswirkungen dieser leichten Taktsteigerungen kann sich jeder selbst bereits vorstellen. Auf die Benchmarks sind wir daher gespannt.

Eigentlich ein Alder Lake C0

An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf den Umstand eingehen, dass Intel für die Modelle Core i5-1X600 und darunter noch auf ein Chipdesign auf Basis von Alder Lake setzt. Dies gilt sowohl für die 13. wie auch die 14. Core-Generation und war auch schon für den Test des Core i5-13400F ein Thema. Der Core i5-1X400 kann aber zugleich auch eine Ausnahme bilden, da Intel hier ebenfalls auf ein Raptor Lake B0-Stepping setzen kann.

Gegenüberstellung der Prozessoren 12. Core-Generation 13. Core-Generation 14. Core-Generation Core i5-1X600K (und darüber positionierte Modelle) Alder Lake C0 Raptor Lake B0 Raptor Lake B0

Core i5-1X600(T) Alder Lake C0 Alder Lake C0 Alder Lake C0 Core i5-1X500(T) Alder Lake C0 Alder Lake C0 Alder Lake C0 Core i5-1X400(F/T) Alder Lake H0 Raptor Lake B0 / Alder Lake C0 Raptor Lake B0 / Alder Lake C0 Core i3-1X100(F/T) Alder Lake H0 Alder Lake H0 Alder Lake H0

Für unsere beiden Samples des Core i5-14400F und Core i5-14500 sieht die Situation wie folgt aus:

Der Core i5-14400F ist demnach eigentlich ein Alder-Lake-Chip und genauso verhält es sich für den Core i5-14500. Für den Endkunden ergibt sich aus der Tatsache, dass hier unterschiedliche Dies verwendet werden, keinerlei Unterschiede. Die Fertigung ist identisch, in den Caches gibt es keinerlei Unterschiede und so sollte sich ein Core i5-1400(F/T) identisch verhalten, egal ob es sich um einen Raptor Lake B0 oder Alder Lake C0 handelt.