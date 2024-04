Werbung

Nach langer Wartezeit ist es nun endlich so weit: be quiet! bringt seine besten Lüfter in einer weißen Variante auf den Markt. Wir werfen nicht nur einen Blick auf die Silent Wings 4 120mm PWM White, sondern nutzen die Gelegenheit auch, um dieses Basismodell nachzutesten.

Im Sommer 2022 brachte be quiet! die neue Generation seiner Flaggschiff-Lüfter auf den Markt. Zum Launch hatten wir sowohl die Silent Wings 4 in den high-speed-Ausführungen als auch die Top-Modelle Silent Wings Pro 4 120mm PWM und Silent Wings Pro 4 140mm PWM getestet. Zusätzlich kamen auch Basismodelle mit moderater Maximaldrehzahl auf den Markt. be quiet! hat die Silent Wings 4-Lüfter konsequent weiterentwickelt. So hat man die Lüfterblattanordnung optimiert und den Laufradspalt reduziert. Bei den Pro-Modellen kommen Features wie ein dritter Satz Montageecken für die Montage am Radiator und ein Schiebeschalter zur Begrenzung der Maximaldrehzahl hinzu. Zudem erreichen sie eine noch höhere Maximaldrehzahl als die high-speed-Modelle und drehen auf bis zu 3.000 U/min (Silent Wings Pro 4 120mm PWM) bzw. 2.400 U/min (Silent Wings Pro 4 140mm PWM) hoch.

Bisher gab es ausschließlich schwarze Silent Wings 4. Doch mit der wachsenden Auswahl an weißen Gehäusen wächst die Nachfrage nach weißen Lüftern. be quiet! reagiert nun darauf mit Silent Wings 4 White-Modellen. Davon gibt es sechs Stück: Die Basismodelle Silent Wings 4 120mm PWM White und Silent Wings 4 120mm PWM White, die höherdrehenden Modelle Silent Wings 4 120mm PWM high-speed White und Silent Wings 4 120mm PWM high-speed White sowie die Pro-Modelle Silent Wings Pro 4 120mm PWM White und Silent Wings Pro 4 140mm PWM White. Einzig die beiden 3-Pin-Modelle werden weiterhin nur in Schwarz angeboten.

Bei den Eckdaten nehmen sich die schwarzen und die weißen Lüfter nichts. Für unsere Messwerte der high-speed- und der Pro-Modelle verweisen wir deshalb auf den entsprechenden Test der schwarzen Varianten. Um unseren Lesern auch Messwerte der Basisvarianten bieten zu können, haben wir uns aber zum Test von Silent Wings 4 120mm PWM White und Silent Wings 4 140mm PWM White entschlossen. Auf wiederholten Leserwunsch hin trennen wir dabei in einen Test des 120- und einen des 140-mm-Modells.

Im Handel wird der be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM White aktuell zwar für rund 25 Euro gelistet, noch ist er aber nicht verfügbar. Das schwarze Gegenstück wird ab rund 21 Euro verkauft.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: