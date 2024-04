Werbung

Der boomende Markt an Gaming-Handhelds hat einen neues Highlight: Die MSI CLAW. Das Erscheinen der neuen Core-Ultra-Prozessoren mit starker integrierte Grafikeinheit macht einen mobilen Windows-Gaming-Handheld mit Intel-CPU möglich. Egal ob zu Hause, in der Bahn, im Flugzeug oder am Zielort im Hotel – Gaming kann auch abseits des Gaming-PCs sinnvoll sein.

Mit MSI bietet ein weiterer großer Player einen Gaming-Handheld auf Basis von Windows 11 an. Die Core-Ultra-Prozessoren von Intel stellen dabei die Hardware-Basis bereit. MSI ist mit der CLAW der erste Hersteller, der auf die neuen Prozessoren der Core-Ultra-Reihe setzt. Auf Effizienz getrimmte Performance- und Efficiency-Kerne, dazu eine leistungsstarke NPU für zukünftige KI-Aufgaben und die für den Gaming-Einsatz schnelle GPU mit Xe-LPG-Architektur runden die Hardwareausstattung im Hinblick auf die Prozessorleistung ab.

Doch zu einem guten Gaming-Handheld gehört weit mehr: Ein IPS-Display mit 120 Hz und 1080p-Auflösung, eine lange Akkulaufzeit und eine effiziente Kühlung – all das hat MSI in der CLAW vereint.

Unterstützung erfährt die integrierte Grafikeinheit aber auch durch Funktionen wie XeSS (Xe Super Sampling). Anstatt das Spiel in voller Auflösung zu rendern, wird es herunterskaliert, mit deutlich mehr FPS berechnet und dann später wieder auf die Ausgabeauflösung von 1080p hochskaliert. Dank KI-Technik kommt es hier zu keinerlei deutlich sichtbaren Nachteilen in der Bildqualität. Ein 1080p-Gaming ist somit auch mobil problemlos möglich.

Ein Windows-Handheld hat zudem den Vorteil der besonderen Flexibilität, die man von jedem Windows-System kennt. Man ist nicht nur auf Steam beschränkt, sondern kann auch die Game-Launcher von EA, Ubisoft, Epic, Blizzard oder Epic installieren. Somit hat man die freie Auswahl am Spielemarkt. Mit der MSI App Player ist es sogar möglich Android-Spiele auf der CLAW auszuführen.

Technische Daten der MSI CLAW

MSI CLAW Chip-Design Intel Meteor Lake Modell Core Ultra 7 155H

Core Ultra 5 135H CPU 6x/4x Performance-Kerne

8x Efficiency-Kerne

2x Low-Power-Efficiency-Kerne

GPU Intel Arc Graphics

8 Xe-Einheiten Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5-6400 Display 7 Zoll (IPS)

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz Speicherkapazität 1 TB NVMe-SSD

512 GB NVMe-SSD Abmessungen 294 x 117 x 21,2 mm Gewicht 675 g Akkukapazität 53 Wh Betriebssystem Windows 11 Preis 929 Euro (A1M-059)

829 Euro (A1M-036)

Auf Reisen wird die Möglichkeit, die App eines beliebigen Streaming-Dienstleisters zu installieren sicherlich auch gerne genutzt. So können unterwegs auch die Lieblingsserien und Filme angeschaut werden. Mehr Flexibilität als hier gibt es nicht.

Cool bleiben

Gekühlt wird der Core-Ultra-Prozessor durch einen optimierten Kühler mit Cooler Boost HyperFlow. Mit der Intraflow-Kühltechnik der MSI CLAW wird der Luftstrom so gerichtet, dass alle Komponenten optimal gekühlt werden. Heatpipes unterstützen die beiden Lüfter dabei die Abwärme abzuführen.

Neben dem Prozessor werden aber auch Komponenten wie der Speicher, die SSD und sogar die optional verbaute MicroSD-Speicherkarte mitgekühlt. Angesaugt wird auf der Rückseite des Handhelds, die warme Luft wird dann an der Stirnseite ausgeblasen und stört den Spieler nicht weiter.

Das alles verpackt MSI in einem schlanken Gehäuse mit Abmessungen von 294 x 117 x 21,2 mm und einem Gewicht von nur 675 g. Mit einer Kapazität von 53 Wh ist der verwendete Akku der aktuell leistungsstärkste in einem Windows-Handheld. Gepaart mit dem sparsamen Meteor-Lake-Prozessor sorgt das für lange Laufzeit. Bis zu zwei Stunden an kabellosem Spielspaß ermöglicht die Kombination aus großem Akku und effizienter Hardware. Bei weniger aufwändigen Spieletiteln ist sogar eine deutlich längere Akkulaufzeit zu erwarten.

Geladen wird der Akku über einen Typ-C-Anschluss, der gleichzeitig auch Thunderbolt 4 bzw. USB4 unterstützt und damit eine extrem schnelle Schnittstelle bereitstellt. Mit USB Power Delivery kann der Akku mit 65 W geladen werden. Die Einbindung in das heimische Netzwerk erfolgt per Wi-Fi 7.

Intuitive Bedienung

Eine der größten Hürden für einen Windows-Gaming-Handheld ist auf den ersten Blick die Bedienung. Das 7-Zoll-Display kann per Touch bedient werden. Die wichtigsten Funktionen sind aber auch über die zahlreichen Tasten und das MSI Center M zugänglich. Der Windows-Login kann bequem per Fingerabdrucksensor erfolgen.

Daneben vereinfacht das MSI Center M die schnelle Auswahl der Leistungsprofile und lässt sämtliche wichtigen Einstellungen für das mobile Gaming-Vergnügen zu. Das Leistungsprofil wird vom MSI Center M dabei auch automatisch ausgewählt – je nachdem ob gerade ein Spiel gestartet wurde oder nur ein Video wiedergegeben wird. Das MSI Center M kann mit den Steuerelementen der CLAW bedient werden oder direkt über die Touch-Steuerung des großen 7-Zoll-Bildschirms.

Neben den A/B/X/Y-Tasten verfügt die MSI CLAW auch über ein D-Pad sowie hochwertige Hall-Effekt-Analogsticks und Triggertasten, die besonders genau und langlebig sind. Die Analogsticks und A/B/X/Y-Tasten sind zudem mit einer Mystic Light RGB-Beleuchtung versehen, die den persönlichen Vorlieben angepasst werden kann.

Zahlreiches Zubehör

An Zubehör für die MSI CLAW gibt es unter anderem die Nest Docking Station mit der Möglichkeit, den Gaming-Handheld bequem aufzustellen. Über den Thunderbolt-4-Anschluss wird dann nicht nur der Akku geladen, sondern es werden auch noch zahlreiche USB-Anschlüsse mit Typ-A- und Typ-C-Buchse sowie je ein HDMI-Ausgang und Netzwerk-Anschluss angeboten.

Über das Dock wäre ist sogar ein Desktop/Office-Einsatz des Windows-Systems möglich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89 Euro.

Im optionalen MSI Claw Accessory Kit befinden sich eine praktische und vielseitige Reisetasche, ein Panzerglas für das Display und eine Handschlaufe. Ein Schlüsselanhänger findet sich auch noch als passender Fanartikel mit im Kit, dessen unverbindliche Preisempfehlung bei 59 Euro liegt.

Das beiliegende Netzteil lädt den Akku der MSI CLAW mit 65 W. Optional bzw. als Ersatz angeboten wird dieses Netzteil auch einzeln. Die Kosten dafür liegen bei 65 Euro (UVP).

Los gehts bei 829 Euro

Das MSI CLAW wird in zwei Varianten angeboten – einmal mit Core Ultra 5 135H (CLAW A1M-036) und einmal mit Core Ultra 7 155H (CLAW A1M-059). Die Variante CLAW A1M-036 ist aktuell direkt bei MSI, aber auch bei Amazon, Media Markt / Saturn, Cyberport, Otto, Computer Universe oder Notebooksbilliger für 829 Euro erhältlich. Das größere Modell CLAW A1M-059 gibt es bei Notebooksbilliger für 929 Euro.

Die Angaben beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung von MSI, es finden sich aber bereits erste günstigere Angebote, so dass es sich lohnen kann, die Augen offen zu halten! Bei Grover lässt sich das kleinere Modell auch mieten.

Über eine Aktionsseite bei MSI können bis zum 31. Mai auch noch einige Aktionspakete abgestaubt werden. So gibt es das Piratenspiel Skull and Bones kostenlos zum Handheld. Zudem gibt es einen zeitlich begrenzten Zugang zu Ubisoft+ und einen Xbox Games Pass.



Um die Aktionspakete einzulösen, muss ein MSI Member Account angelegt und das Produkt registriert werden. Dabei notwendig sind die Rechnung zum Gerät sowie ein Foto des Stickers mit der Seriennummer.

