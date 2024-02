Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen angespielt oder die ADATA Legend 970 getestet, sondern auch das MSI PRO Z790-A MAX WIFI, den Acer Predator Orion X, die Corsair MP600 Elite und den ThunderX3 Core auf den Prüfstand gestellt. Pünktlich zum Launch gab es auch einen Test zur neuen NVIDIA GeForce RTX 4080 Super.

Freitag, 26.01.2024: Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen angespielt

Bereits im Mai 2023 hatten wir in Hamburg die Gelegenheit, uns einen ersten Eindruck vom insgesamt sechzehnten Teil des Final-Fantasy-Franchises zu machen. Im Juli erfolgte dann der offizielle Release von Final Fantasy XVI, mit dem sowohl Anhänger der Reihe als auch alle Freunde von Action-Rollenspielen auf ihre Kosten kommen. Natürlich erfindet Square Enix mit FFXVI das Rad nicht komplett neu, jedoch sorgt die düstere Optik für ein ganz eigenes Flair... [weiterlesen]

Freitag, 26.01.2024: ADATA Legend 970 im Test

High-End-Hardware und die daraus resultierende Abwärme beschäftigen besonders Enthusiasten seit jeher. Ob es sich um den neuesten Prozessor, die schnellste Grafikkarte oder den begehrten Chipsatz dreht, spielt praktisch keine Rolle - die Wahl der richtigen Kühlung ist entscheidend. Neu dabei in dieser Thematik sind nun auch SSDs, die besonders seit dem Upgrade zu PCIe5 durchaus als Hitzköpfe zu behandeln sind. Bislang gehen die Hersteller sehr unterschiedlich mit der Problematik um. ADATA stattet sein neustes Top-Modell, die Legend 970, daher klassisch mit einem Lüfter aus. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Samstag, 27.01.2024: In Dungeons 4 werdet ihr zum sarkastischen Kerkermeister

In Dungeons 4 schlüpfen Spieler in die Rolle des personifizierten Bösen. Unterirdische Dungeons werden errichtet, Monster rekrutiert und schließlich führt man einen Kreuzzug gegen die guten Helden der Oberwelt. Das Strategiespiel setzt auf eine Mischung aus Aufbau, Taktik und eine ordentliche Portion schwarzen Humor. Wir haben das Game gespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 28.01.2024: MSI PRO Z790-A MAX WIFI im Test

Mit dem Gigabyte B650M DS3H (Hardwareluxx-Test) haben wir ein AM5-Mainboard aus dem unteren Preissegment mit einigen Überraschungen getestet. Nun werden wir uns einem Z790-Mainboard für Intels LGA1700-Prozessoren widmen, das ebenfalls aus den unteren Reihen stammt. Ist auch das MSI PRO Z790-A MAX WIFI eine gute Wahl für den geringeren Geldbeutel? Finden wir es heraus... [weiterlesen]

Montag, 29.01.2024: Acer Predator Orion X im Test

Mit dem Predator Orion X macht Acer vieles anders. So wagt man nicht nur den Schritt in die Geräteklasse der kompakten High-End-Desktop-Systeme, sondern will obendrein mit einem futuristischen Design und einem aufwendigen Kühlsystem punkten, das in mehrere Zonen unterteilt ist, die sich jeweils separat voneinander öffnen lassen. Außerdem soll das Gehäuse später einzeln erhältlich sein, verschiedene Komponenten stammen aus eigenem Hause, womit Acer immer mehr zum Vollsortimenter wird. Ob das Konzept des leistungsfähigen Gamingrechners aufgeht, klärt dieser Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Dienstag, 30.01.2024: Corsair MP600 Elite im Test

Auch wenn sich im SSD-Bereich zuletzt vieles um PCIe5 drehte, dürfte selbst für viele HighEnd-User nach wie vor PCIe4 die dominierende Schnittstelle bedeuten. Denn während die Performance der aktuellen HighEnd-SSDs in Tests durchaus überzeugen kann, dürfte der Alltagsnutzen doch eher begrenzt sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund dürfte Corsair mit der MP600 Elite das aktuelle Portfolio um eine PCIe4-SSD ergänzt haben, die eher auf preisbewusste Käufer zielt. Ob die Leistung dennoch auch Enthusiasten zufriedenstellt, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 31.01.2024: Die GeForce RTX 4080 Super im Test

Dritte und (vorerst) letzte Runde im Super-Refresh bei NVIDIA. Dieses Mal fällt alles zusammen, denn heute schauen wir uns neben der Founders Edition und den MSRP-Modellen auch die teureren Karten an. Grund dafür ist eine Verschiebung des Testzeitpunkts seitens NVIDIA, denn ursprünglich waren die ersten Tests für gestern geplant. Nun aber packen wir alles in einen Artikel, was sicherlich auch Vorteile in der Übersicht hat... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.02.2024: ThunderX3 Core ausprobiert

Auf der Computex 2023 im Mai stellten ThunderX3 den neuen Core-Gaming-Chair vor. Mittlerweile ist der Stuhl erhältlich und es ist Zeit, ihn ausführlich in der Praxis auszuprobieren... [weiterlesen]

Freitag, 02.02.2024: Corsair K55 Core im Test

Die K55 Core soll als günstige Tastatur preisbewusste Spieler ansprechen. Sie kommt für eine UVP von nur knapp 50 Euro auf den Markt, ist aber trotzdem ein ausgewachenes Full-Size-Modell mit RGB-Beleuchtung und einigen praktischen Zusatztasten. Doch was für Abstriche müssen gemacht werden und ist die K55 Core trotzdem überzeugend genug... [weiterlesen]