Auch wenn sich im SSD-Bereich zuletzt vieles um PCIe5 drehte, dürfte selbst für viele HighEnd-User nach wie vor PCIe4 die dominierende Schnittstelle bedeuten. Denn während die Performance der aktuellen HighEnd-SSDs in Tests durchaus überzeugen kann, dürfte der Alltagsnutzen doch eher begrenzt sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund dürfte Corsair mit der MP600 Elite das aktuelle Portfolio um eine PCIe4-SSD ergänzt haben, die eher auf preisbewusste Käufer zielt. Ob die Leistung dennoch auch Enthusiasten zufriedenstellt, klären wir mit unserem Test.

Fast vier Jahre ist es bereits her, dass wir mit der Corsair MP600 eine der ersten PCIe4-SSDs testen durften, die schließlich bereits nach weniger als einem Jahr von der MP600 Pro abgelöst wurde. In der Zwischenzeit sind weitere Versionen mit den Namenszusätzen "Mini", "XT" oder "GS" gefolgt, doch eines blieb konstant im Line-up Corsairs: MP600 bedeutet PCIe4. Diesem Muster folgt nun auch die neue "Elite", die sich in den Eckdaten jedoch nicht an die "Spitze" setzt, wie es der Namen vermuten lässt, sondern eher unterhalb der Pro (XT) Käufer finden soll.

Corsair bietet die MP600 Elite in drei Varianten an. Zum einen wie unser Testsample mit einem schwarzen Aluminiumkühlkörper, sowie eine Version mit einem weißen für den passenden Look zur PlayStation 5. Des Weiteren wird eine ungekühlte Variante angeboten, die sich dann auch leichter mit Notebooks oder in Verbindung mit vorinstallierten Mainboard-Kühlern verwenden lässt.