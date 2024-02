Werbung

Auf der Computex 2023 im Mai stellten ThunderX3 den neuen Core-Gaming-Chair vor. Mittlerweile ist der Stuhl erhältlich und es ist Zeit, ihn ausführlich in der Praxis auszuprobieren.

Generell boomt gerade alles, was "Gaming" im Namen trägt. Viele Hersteller springen mit eigenen Produktpaletten auf diesen Zug auf. ThunderX3 aus Taipeh hat sich komplett auf die Produktion von Peripherie spezialisiert, die genau auf die Bedürfnisse von Gamern und eSportlern abgestimmt ist. Neben Stühlen gehören auch Schreibtische und Taschen sowie ein PC-Gehäuse zum Repertoire der Firma.



Mit dem Core bringt ThunderX3 einen Stuhl auf den Markt, der Käufern viele Möglichkeiten zur individuellen Sitzeinstellung gibt. Der Hersteller verspricht ein besonderes Feature: Das integrierte Lendenkissen bewegt sich mit dem Nutzer und soll den Rücken so in jeder Position unterstützen. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein abnehmbares Nackenkissen und sogar eine Ablage, die wahlweise für Arme oder Füße genutzt werden kann. Dies alles erhalten Käufer aktuell zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399,90 Euro.

Kartoninhalt und Aufbau

Der Core wird in einem einzigen großen Karton geliefert. Wer die 36,7 kg in seiner Wohnung geschleppt hat, findet darin alle Teile einzeln und sehr sicher verpackt vor. Luftpolsterfolie und Schaumstoff schirmen den Stuhl gegen andere Teile und Beschädigungen von außen ab. Der Stuhl ist auch nicht komplett in alle Bestandteile zerlegt, sondern wurde in sinnvolle Teile getrennt, um diese sicher zu transportieren.



Alle Kleinteile wie Rollen und Schrauben finden sich zusammen mit der Aufbauanleitung in einer einzelnen Schachtel. Die Anleitung erklärt einfach und verständlich, wie man den Stuhl in lediglich sechs Schritten montiert. In maximal 15 Minuten soll der Core zum Probesitzen bereitstehen. Für die insgesamt neun Schrauben liegt auch ein passender Schlüssel bei. Obwohl die Schrauben genau wie alle anderen Teile sehr stabil und gut verarbeitet sind, liegt pro Typ je eine Ersatzschraube bei, falls etwas schiefgeht. Der Stuhl lässt sich leicht alleine montieren. Einzig zum Transport des ungeöffneten Kartons empfiehlt es sich, die Hilfe einer zweiten Person in Anspruch zu nehmen, da dieser mit seiner Größe und einem Gewicht von knapp 40 kg doch sehr unhandlich ist.