Bei all den zahlreichen Platinen in der Mittel- und Oberklasse gibt es selbstredend auch Platinen im Entry-Segment. Wir haben uns daher folgende Frage gestellt: Was bietet ein solches Mainboard und kann man auch für einen geringeren Preis einen guten Unterbau für das neue System erhalten? Als Testobjekt haben wir uns von Gigabyte das B650M DS3H geschnappt, es untersucht und durch den Benchmark-Parcours geschickt.

Ab einem Preis von etwa 166 Euro ist man bereits im Spiel und kann das Gigabyte B650M DS3H aus der Ultra-Durable-Serie kaufen. Anhand der Bezeichnung wird deutlich, dass diese Platine für AMDs AM5-Prozessoren geeignet ist und den B650-Chipsatz erhalten hat. Das zusätzliche M zeigt hingegen, dass die Platine im Micro-ATX-Format gefertigt ist. Ganz klar ist natürlich, dass das B650M DS3H keine üppige Ausstattung zu bieten hat, doch die muss auch nicht immer notwendig sein.

Beachten sollten die Interessenten dieses Boards, dass Gigabyte das B650M DS3H in vier Revisionen anbietet. Der Unterschied zwischen der Revision 1.0, 1.1, 1.2 und schließlich 1.3 sind im Detail zu suchen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Revision 1.3 über zwei ARGB-Header statt nur einen verfügt, wie es bei den ersten drei Revisionen der Fall ist. Die restlichen Ausstattungsmerkmale sind identisch. Wir haben von Gigabyte die Revision 1.3 erhalten.

Trotz des überschaubaren VRM-Bereichs wurden alle verfügbaren Ryzen-7000-Prozessoren für das B650M DS3H freigegeben. Demnach inklusive dem Ryzen 9 7900X und Ryzen 9 7950X, welche beide eine TDP von 170 W mitbringen. Bis zu 192 GB an Arbeitsspeicher können verbaut wurden. Für eine Erweiterungskarte hält sich ein PCIe-4.0-x16-Steckplatz bereit, hinzu kommt auch noch einmal PCIe 3.0 x1. Mit zwei M.2-M-Key-Schnittstellen können auch zwei schnelle Datenspeicher installiert werden. Nicht selbstverständlich ist der vorhandene Flash-BIOS-Button am I/O-Panel.

Schauen wir uns das Mainboard nun mal im Detail an.

Das Gigabyte B650M DS3H wurde im Micro-ATX-Format entworfen. Sämtliche Spannungswandler werden durch insgesamt zwei Passiv-Kühlkörper gekühlt. Auch für die beiden M.2-M-Key-Schnittstellen hat Gigabyte einen Kühler vorgesehen.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte B650M DS3H (Revision 1.3) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Gigabyte B650M DS3H in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

B650M DS3H (Revision 1.3) Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000/8000G) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 9 Phasen/MOSFETs (6+2+1)

6x OnSemi NCP303160 (VCore, 60A)

2x OnSemi NCP303160 (SoC, 60A)

1x MaxLinear MXL7630S (Misc, 30A)



PWM-Controller: Infineon XDPE192C3B (max. 12 Phasen) Preis

ab 166 Euro Webseite Gigabyte B650M DS3H

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B650 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x1 über AMD B650

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B650

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 4x USB 2.0 (4x extern, über Hub)

Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2 (1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 2x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 WLAN / Bluetooth - Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header (nur Revision 1.3)

1x 3-Pin ARGB-Header (nur Revision 1.0, 1.1 und 1.2) FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

3x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Flash-BIOS-Button (extern), Reset-Button (intern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

I/O-Blende

zwei SATA-Kabel

zwei M.2-Schrauben

Die Liste ist sehr kurz. Neben dem Quick-Installation-Guide liegen natürlich die I/O-Blende, zwei SATA-Kabel sowie zwei M.2-Schrauben bei. Ein vollständiges Mainboard-Handbuch liegt nicht bei und muss über die Gigabyte-Webseite bezogen werden.