Werbung

Dritte und (vorerst) letzte Runde im Super-Refresh bei NVIDIA. Dieses Mal fällt alles zusammen, denn heute schauen wir uns neben der Founders Edition und den MSRP-Modellen auch die teureren Karten an. Grund dafür ist eine Verschiebung des Testzeitpunkts seitens NVIDIA, denn ursprünglich waren die ersten Tests für gestern geplant. Nun aber packen wir alles in einen Artikel, was sicherlich auch Vorteile in der Übersicht hat.

Unter allen drei Super-Karten macht die GeForce RTX 4080 Super hinsichtlich der Änderungen im GPU-Ausbaus und des Speichers den kleinsten Schritt. Die GeForce RTX 4070 Super (Test) soll mit ihrer um etwa 20 % stärkeren GPU punkten, bei der GeForce RTX 4070 Ti Super (Test) ist es sicherlich der größere und schneller angebundene Speicher und die GeForce RTX 4080 Super bietet vor allem eines: einen günstigeren Startpreis.

Ab 1.109 Euro soll es nun losgehen, die GeForce RTX 4080 wurde damals für 1.469 Euro eingeführt und aufgrund von Veränderungen in der Bewertung von US-Dollar und Euro über die Zeit auch günstiger. Auf dem Papier aber stehen dieses Minus von 360 Euro beim Preis als ausschlaggebendes Merkmal.

Zunächst einmal werfen wir einen Blick auf die drei Super-Modelle im Vergleich zu den Vorgängern:

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4070 Super GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti Super GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080 Super GPU AD104 AD104 AD104 AD103 AD103 AD103 FP32-ALUs 5.888 7.168 7.680

8.448 9.728 10.240 INT32-ALUs 2.944 3.584

3.840 4.224 4.864 5.120 SMs 46 56 60 66 76 80 Tensor Cores 184 224 240 264 304 320 RT Cores 46 45 60 66 76 80 L1-Cache 5.888 kB 7.168 kB 7.680 kB 8.448 kB 9.728 kB 10.240 kB

L2-Cache 36 MB 48 MB 48 MB 48 MB 64 MB 64 MB Basis-Takt 1.920 MHz 1.980 MHz 2.310 MHz 2.340 MHz 2.210 MHz 2.280 MHz Boost-Takt 2.475 MHz 2.475 MHz 2.610 MHz 2.610 MHz 2.505 MHz 2.550 MHz Speicherkapazität 12 GB 12 GB 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 192 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speichertakt 1.313 MHz 1.313 MHz 1.313 MHz 1.313 MHz 1.400 MHz 1.438 MHz Speicherbandbreite 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 672 GB/s 716,8 GB/s 736 GB/s TGP 200 W 220 W 285 W 285 W 320 W 320 W NVENC 1x 1x 2x 2x 2x 2x Preis 659 Euro 659 Euro 899 Euro 889 Euro 1.469 Euro 1.109 Euro

Im direkten Vergleich zwischen der GeForce RTX 4080 Super und dem Non-Super-Modell sehen wir die aus technischer Sicht geringsten Unterschiede zwischen zwei Modellen. Der GPU-Ausbau wächst um gerade einmal 5 %, während es bei der GeForce RTX 4070 Ti Super 10 % sind und bei der GeForce RTX 4070 Super sogar 20 %.

Bei der GeForce RTX 4080 Super gibt es keinerlei signifikante Weiterentwicklung beim Speicher. Es bleibt bei 16 GB, aufgrund des höheren Taktes steigt die Speicherbandbreite um 2,6 % auf 736 GB/s. Die Total Graphics Power bleibt bei 320 W bestehen.

Das Hauptargument der GeForce RTX 4080 Super dürfte der Preis sein. NVIDIA peilt einen Preis von 1.109 Euro an, während die GeForce RTX 4080 mit 1.469 Euro eingeführt wurde. Die Straßenpreise sind inzwischen auf 1.100 Euro gefallen. Insofern liegen Super- und Non-Super-Karte preislich schon dicht zusammen. Die Non-Super-Karte wird aber vom Markt verschwinden und von der Super-Karte ersetzt.

Die Modelle der GeForce RTX 4080 Super im Vergleich

Schauen wir uns die technischen Daten der vier Testkandidaten an:

Gegenüberstellung der Karten ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE Preis 1.379 Euro 1.159 Euro 1.109 Euro 1.109 Euro Boost-Takt 2.640 MHz 2.595 MHz 2.550 MHz 2.550 MHz Power-Limit 320 W

320 W 320 W 320 W Abmessungen 355 x 150 x 70 mm 340 x 150 x 75 mm 335 x 140 x 40 mm 304 x 137 x 60 mm Gewicht 2.382 g 1.732 g 1.362 g 2.128 g Slot-Belegung 3,5 3,75 2 3 Lüfterdurchmesser 3x 105 mm 3x 105 mm 3x 95 mm 2x 110 mm Anzahl Heatpipes 8 7 6 6 RGB-Beleuchtung Ja Ja Nein Nein Dual-BIOS Ja Ja Nein Nein Stromanschlüsse 12VHPWR 12VHPWR 12VHPWR 12VHPWR Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

Auf der nächsten Seite wollen wir uns die vier Karten etwas genauer anschauen.