Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Seasonic MagFlow 1225 PWM und MagFlow 120 ARGB und die Kioxia Exceria Plus Portable SSD im Test gehabt, sondern auch das Gigabyte B650M DS3H, das Cooler Master NCORE 100 MAX und natürlich die ersten Ableger der neuen NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Aber auch der MSI MEG Trident X2 14th stand in diesen Tagen mit aktualisiertem Gehäuse und leichten Designanpassungen bei uns auf dem Prüfstand.

Mittwoch, 10.01.2024: Seasonic MagFlow 1225 PWM und MagFlow 120 ARGB im Test

Mit den MagFlow 1225 PWM und den MagFlow 120 ARGB bietet Seasonic nun auch Lüfter an. Dabei wird eine besonder nutzerfreundliche magnetische Verbindung genutzt. Die Lüfter sollen sich damit besonders schnell verbauen lassen und dabei auch bei der Verkabelung überzeugen. Wir haben sowohl die unbeleuchtete als auch die beleuchtete Variante der MagFlow-Lüfter zum Test erhalten... [weiterlesen]

Donnerstag, 11.10.2024: Der Core Ultra 7 155H im ASUS Zenbook 14 OLED

Zur offiziellen Vorstellung der Meteor-Lake-Prozessoren Mitte Dezember präsentierte ASUS das Zenbook 14 OLED. Zur CES hatten wir nun die Gelegenheit, uns das Notebook etwas genauer anzuschauen und Benchmarks durchzuführen. Einen großen Unterschied zur Vorserienanalyse erwarten wir nicht. Gibt es Unterschiede, dann sind diese maßgeblich mit dem unterschiedlichen Power-Limit zu begründen... [weiterlesen]

Freitag, 12.01.2024: Kioxia Exceria Plus Portable SSD im Test

Galt unser Fokus zuletzt eher externen HighEnd-Massenspeichern, werfen wir heute einen Blick auf eine eher vernünftige Speicherlösung mit dem Fokus auf ein gutes Verhältnis aus Preis und Leistung. Die Kioxia Exceria Plus Portable SSD erscheint in Preisvergleichen als eine der günstigsten Speicherlösungen ihrer Kapazität, bietet dabei allerdings sogar eine schnelle NVMe-Anbindung anstatt SATA. Ob die Kioxia-SSD also ein echter Preis-Tipp ist oder halt einfach nur billig, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 14.01.2024: Gigabyte B650M DS3H im Test

Bei all den zahlreichen Platinen in der Mittel- und Oberklasse gibt es selbstredend auch Platinen im Entry-Segment. Wir haben uns daher folgende Frage gestellt: Was bietet ein solches Mainboard und kann man auch für einen geringeren Preis einen guten Unterbau für das neue System erhalten? Als Testobjekt haben wir uns von Gigabyte das B650M DS3H geschnappt, es untersucht und durch den Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Montag, 15.01.2024: Cooler Master NCORE 100 MAX im Test

Das Cooler Master NCORE 100 MAX ist nicht einfach nur ein Mini-ITX-Gehäuse, sondern ein abgestimmtes Paket aus Gehäuse, SFX-Netzteil und einer AiO-Kühlung mit dickem 120-mm-Radiator. Damit soll der Aufbau eines kompakten Small Form Factor-Systems erleichtert werden. Als vertikal orientiertes Gehäuse benötigt das NCORE 100 MAX nur eine kleine Stellfläche, soll trotzdem aber auch High-End-Hardware wie eine GeForce RTX 4090 aufnehmen können... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.01.2024: GeForce RTX 4070 Super von ASUS und Gigabyte im Test

Nachdem wir uns gestern die Founders Edition von NVIDIA sowie zwei Modelle von ASUS und INNO3D angeschaut haben, die zum Einführungspreis auf den Markt kommen sollen, werfen wir heute einen Blick auf zwei weitere Partnermodelle. Diese sind über dem Preisniveau 659 Euro angesiedelt, für das NVIDIA die GeForce RTX 4070 Super gerne am Markt sehen würde. Was den Aufpreis rechtfertigt und wo die Unterschiede zu den anderen Modellen liegen, schauen wir uns in diesem Artikel an... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.01.2024: Die GeForce RTX 4070 Super im Test

In der vergangenen Woche stellte NVIDIA drei neue GeForce-RTX-Modelle vor, die als Super-Serie frischen Wind in den Markt bringen sollen. Mit der GeForce RTX 4070 Super geht es in dieser Woche los, kommende Woche wird die GeForce RTX 4070 Ti Super folgen und Ende Januar bildet die GeForce RTX 4080 Super dann den Abschluss eines arbeitsreichen Monats. Heute schauen wir uns neben der GeForce RTX 4070 Super Founders Edition die weiteren UVP-Modelle ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual und INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 an. Die teureren Custom-Designs werden dann morgen unser Thema sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 18.01.2024: QNAP TVS-hx74T-Serie

Die Firma QNAP (Quality Network Appliance Provider) als Hersteller von Speicher-, Netzwerk- und Smart Video-Lösungen entwickelt und optimiert ihre Produkte stets weiter, sodass dem Benutzer immer die aktuellen Technologien zur Verfügung gestellt werden können. So auch bei der neuen QNAP TVS-hx74T-Serie für ambitionierte Anwender. Was die Neuerungen sind und welche Vorteile sie dem Benutzer bringen, wollen wir uns heute anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 19.01.2024: MSI MEG Trident X2 14th im Test

Die neueste Modellgeneration des MSI MEG Trident X2 geht es wieder gemächlicher an, tauscht im Generationsvergleich lediglich die Hardware und nimmt ein paar optische Designanpassungen vor. Dennoch braucht sich der Umstieg auf die aktuelle 14. Core-Generation gerade in Kombination mit den Ada-Lovelace-Grafikchips nicht zu verstecken und gehört mitunter zu den schnellsten am Markt. Ob sich das kleine Leistungsplus am Ende bezahlt macht, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben den 6.059 Euro teuren Gaming-Boliden ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]