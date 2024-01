Werbung

Galt unser Fokus zuletzt eher externen HighEnd-Massenspeichern, werfen wir heute einen Blick auf eine eher vernünftige Speicherlösung mit dem Fokus auf ein gutes Verhältnis aus Preis und Leistung. Die Kioxia Exceria Plus Portable SSD erscheint in Preisvergleichen als eine der günstigsten Speicherlösungen ihrer Kapazität, bietet dabei allerdings sogar eine schnelle NVMe-Anbindung anstatt SATA. Ob die Kioxia-SSD also ein echter Preis-Tipp ist oder halt einfach nur billig, klären wir mit unserem Test.

Mit einem Preis von teilweise sogar unter 60 Euro (zum Zeitpunkt des Reviews waren es 65 Euro) interessiert die Kioxia Exceria Plus Portable SSD mit einer Kapazität von 1 TB sicherlich so manchen Leser, der auf der Suche nach einem handlichen, aber schnellen Speicher für unterwegs ist. Kioxia bietet dabei gleich drei Varianten der SSD an, zusätzlich noch mit halbem und doppeltem Speicherplatz als unser Testsample. Käufer erhalten neben dem Laufwerk selbst zwei USB-Kabel, von USB-C zu je einmal USB-A und USB-C selbst. Die SSD selbst wird von einem Aluminiumgehäuse umgeben, das nicht nur optisch gut aussehen, sondern auch Stürze nach MIL-STD-810 aushalten soll. In der Form erinnert es an ein Brillenetui, ist mit einer Länge von 105 mm und einer Dicke von gerade einmal 14,7 mm allerdings deutlich kleiner.

Bevor wir uns der SSD selbst widmen, werfen wir einen Blick auf die Herstellerangaben. Wie zu erwarten, handelt es sich bei der Kioxia Exceria Plus Portable SSD um eine eigentlich interne NVMe-M.2-SSD, die mittels USB-Bridge-Chip in einem externen Gehäuse betrieben wird. Schade ist daher, dass der Garantiezeitraum lediglich drei Jahre beträgt anstatt den zumeist üblichen fünf Jahren, die wir von Kioxia-Retail-SSDs sonst kennen.