Das Cooler Master NCORE 100 MAX ist nicht einfach nur ein Mini-ITX-Gehäuse, sondern ein abgestimmtes Paket aus Gehäuse, SFX-Netzteil und einer AiO-Kühlung mit dickem 120-mm-Radiator. Damit soll der Aufbau eines kompakten Small Form Factor-Systems erleichtert werden. Als vertikal orientiertes Gehäuse benötigt das NCORE 100 MAX nur eine kleine Stellfläche, soll trotzdem aber auch High-End-Hardware wie eine GeForce RTX 4090 aufnehmen können.

Ein erstes Cooler Master MAX-Modell konnten wir 2021 mit dem MasterBox NR200P MAX testen. Auch dieses Modell kombinierte bereits ein Mini-ITX-Gehäuse mit einer AiO-Kühlung und einem Netzteil. Gerade bei Mini-ITX-Systemen kommt es schnell zu Kompatibilitätsproblemen. Eine derart abgestimmte Kombination erleichtert die Komponentenzusammenstellung und kann auch Montage und Verkabelung vereinfachen.

Während das MasterBox NR200P MAX ein eher Cube-förmiges Gehäuse war, ragt das neue NCORE 100 MAX nun vor allem in die Höhe. Dadurch benötigt es nur eine kleine Stellfläche, kann aber trotzdem auch längere Grafikkarten aufnehmen. Für längere Grafikkarten kann das Gehäuse sogar vergrößert werden: Die maximal mögliche Grafikkartengröße legt dann von 337 x 62 x 180 mm (Normal-Modus, 3 Slot) auf 357 x 79 x 180 mm (Expansion-Modus, 3,9 Slot) zu. Für andere Komponenten lässt das kompakte Gehäuse hingegen weniger Platz. So gibt es nur einen einzelnen Laufwerksplatz. Er nimmt ein 2,5-Zoll-Laufwerk auf.

Zur Stromversorgung ist ein V SFX Gold 850W ATX3.0 verbaut. Das fällt zwar kompakt aus, kann aber eine dafür beachtliche Leistung von 850 W bieten. Für die CPU-Kühlung ist eine AiO-Kühlung mit 120-mm-Radiator vormontiert. Laut Cooler Master ist dieser 38 mm dicke Radiator eine Sonderanfertigung speziell für das NCORE 100 MAX. Auch der 120-mm-Silencio-Lüfter am Radiator wurde für das Gehäuse optimiert und bietet eine höhere Maximaldrehzahl von 2.400 U/min.

Das NCORE 100 MAX gibt es in den beiden Farbvarianten Dunkelgrau und Bronze. Wir haben ein bronzefarbenes Sample erhalten und können das Gehäuse deshalb auch in dieser ziemlich ungewöhnlichen Farbe zeigen. Die UVP gibt Cooler Master mit 399,99 Euro an. Dabei ist zu bedenken, dass man zu diesem Preis eben nicht nur ein Gehäuse, sondern auch das Netzteil, die AiO-Kühlung und ein Riser-Kabel erhält.

Zum Gehäuse liefert Cooler Master sowohl das eigentliche Gehäusezubehör wie Montageschrauben, einen größeren Deckel und Kabelbinder als auch das Zubehör für die AiO-Kühlung und das Netzteil mit. Zur AiO-Kühlung gibt es das nötige Montagematerial und eine Dosierspritze mit CryoFuze-Wärmeleitpaste. Für das Netzteil liegen einige modulare Kabel (weitere Kabel sind bei Auslieferung bereits angeschlossen) und das Kaltgerätekabel bei.

