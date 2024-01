Werbung

Nachdem wir uns gestern die Founders Edition von NVIDIA sowie zwei Modelle von ASUS und INNO3D angeschaut haben, die zum Einführungspreis auf den Markt kommen sollen, werfen wir heute einen Blick auf zwei weitere Partnermodelle. Diese sind über dem Preisniveau 659 Euro angesiedelt, für das NVIDIA die GeForce RTX 4070 Super gerne am Markt sehen würde. Was den Aufpreis rechtfertigt und wo die Unterschiede zu den anderen Modellen liegen, schauen wir uns in diesem Artikel an.

Auf alle weiteren Details zur GeForce RTX 4070 Super, die wichtigsten Unterschiede innerhalb der Serie und vieles mehr gehen wir im gestrigen Launch-Artikel ein.

Bei den heutigen Testkandidaten handelt es sich um die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super und um die Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC. Auf die Unterschiede im Hinblick auf die technischen Daten schauen wir in folgender Tabelle:

Gegenüberstellung der Karten ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC NVIDIA GeForce RTX 4070 Super FE Preis - - 659 Euro

Boost-Takt 2.565 MHz 2.565 MHz 2.475 MHz Power-Limit 220 W 220 W 220 W Abmessungen 301 x 139 x 63 mm 300 x 130 x 57,6 mm 243 x 105 x 40 mm Slot-Belegung 3,15 2,8 2 Lüfterdurchmesser 3x 90 mm 3x 85 mm 2x 90 mm Anzahl Heatpipes 6 6 - RGB-Beleuchtung Ja Ja Nein Dual-BIOS Ja Ja Nein Stromanschlüsse 12VHPWR 12VHPWR 12VHPWR Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1



Zwei Hauptunterscheidungsmerkmale zu den UVP-Modellen fallen gleich auf: Sowohl die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super wie auch die Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC sind mit einer Länge von 300 mm und mehr deutlich größer als die bisherigen Testkandidaten. Aufgrund der Länge kommen hier auch mehr Heatpipes und gleich drei Lüfter zum Einsatz. Der größere Kühler sollte zu besseren Messwerten bei den Temperaturen und der Lautstärke führen. Hinzu kommt, dass der Boost-Takt angehoben werden kann. Beide Hersteller geben 2.565 MHz vor. Bei den UVP-Modellen waren es 2.475 MHz.

Sowohl die Karte von ASUS wie auch das Modell von Gigabyte kommen mit einer RGB-Beleuchtung daher. Damit wäre dies ein zusätzliches Ausstattungsmerkmal, welches eventuell ein Kaufanreiz sein könnte. Durch die Bank gleich bei allen GeForce-RTX-4070-Super-Karten ist der Einsatz des 12VHPWR-Anschluss. Der 8-Pin-PCIe-Anschluss gehört damit wohl der Vergangenheit an.

ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super

Wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange (es gibt auch ein ROG-Modell), aber natürlich im Premium-Segment angesiedelt, ist die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super. Einen Preis des Modells kennen wir zum Erscheinungszeitpunkt dieses Artikels noch nicht.

Mit Abmessungen von 301 x 139 x 63 mm wird klar, dass der TUF GeForce RTX 4070 Super ein enorm großer Kühler zur Verfügung steht. Aber auch das PCB ist relativ groß. Die Karte belegt mehr als drei Slots im Gehäuse. Dennoch findet ASUS im hinteren Ende der Karte etwas Platz, um den letzten der drei Axiallüfter direkt durch den Kühler pusten zu lassen. Die drei Lüfter kommen auf einen Durchmesser von jeweils 90 mm.

Die Stromversorgung erfolgt, wie bei allen Modellen der GeForce RTX 4070 Super, mittels 12VHPWR, den ASUS im Vergleich zu den anderen Hersteller um 180 ° dreht, also auf den Kopf stellt. Ein BIOS-Schalter lässt zwischen einem Quiet- und Performance-Mode wechseln.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Auch bei der GeForce RTX 4070 Super Gaming OC von Gigabyte handelt es sich um ein Premium-Modell der GeForce RTX 4070 Super, deren Preis wir noch nicht kennen. Darüber wird noch ein AORUS-Modell angesiedelt sein.

Mit Abmessungen von 300 x 130 x 57,6 mm dürfte klar sein, dass auch hier das Kühler-Volumen der Fokus der Karte ist. Leise, schnell und kühl soll sie sein. Immerhin belegt sie mit einer Dicke von 57,6 mm nicht ganz drei Slots. Das PCB der Karte ist so kurz, dass dieses in etwa nur die Hälfte der Gesamtlänge der Karte belegt. Der Kühler steht also weit über und bietet mindestens zwei Lüftern viel Raum, die Luft direkt durch den Kühler zu befördern. Auf der Stirnseite, in etwa der Mitte der Karte, sitzt der 12VHPWR-Anschluss. Direkt beim Stromanschluss befindet sich auch der BIOS-Switch. Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 85 mm und sind auch mit einer RGB-Beleuchtung versehen.