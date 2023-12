Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure fühlten nicht nur dem Samsung Viewfinity S90PC kräftig auf den Zahn oder unterzogen dem Chieftec Hunter 2 (GS-02B-OP) einen ausführlichen Praxistest, sondern stellten auch das Corsair HS80 Max, den SCUF Envision Pro und das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi auf den Prüfstand. Der ASUS ROG Swift OLED PG49WCD stand in diesen Tagen ebenso auf dem Testprogramm wie die ZOTAC ZBOX PI430AJ Pico und der MSI MAG 323UPFDE. Außerdem wurden die RAM-FAQ für Server und die Grafikkarten-FAQ aktualisiert.

Donnerstag, 30.11.2023: Samsung Viewfinity S90PC

Die UHD-Auflösung hat sich im Monitor-Segment fest etabliert. Doch es gibt auch einige wenige Monitore, die eine noch höhere Pixeldichte besitzen. Einer davon ist der Samsung Viewfinity S90PC, der die 5K-Auflösung – also 5.120 x 2.880 Bildpunkte – auf einer Diagonale von 27 Zoll unterbringt. Wie sich das Smart-Display im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.11.2023: Eine FAQ zu DDR5 im Server

Der Server-Markt befindet aktuell in einer Umstellungsphase. Neue Plattformen setzen auf DDR5 und vereinen damit die im Vergleich zu DDR4 höhere Speicherbandbreite und die größeren Kapazitäten pro Sockel. Der Einstieg in die Welt von DDR5 ist nun gemacht, aber in den kommenden Jahren werden sich die Vorteile des neuen Speichers immer deutlicher zeigen, was auch dazu führen wird, dass der Umstieg von DDR4 zu DDR5 attraktiver wird. Kingston ist seit 35 Jahren im Bereich der Server-Speicher aktiv und Branchenführer. Man betreibt zudem eine aufwendige Entwicklung und Fertigung der neuen DDR5-Module um seine Position am Markt zu stärken. Auf was es bei den Speicherlösungen ankommt und wo die Vorteile von DDR5 liegen, soll nun Thema sein... [weiterlesen]

Freitag, 01.12.2023: Chieftec Hunter 2 (GS-02B-OP) im Test

Chieftecs Hunter 2 ist ein Midi-Tower, der vor allem mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen soll. Obwohl das Gehäuse mit vier A-RGB-Lüftern ausgeliefert wird, kostet es nur rund 70 Euro... [weiterlesen]

Samstag, 02.12.2023: Corsair HS80 Max im Test

Das Corsair HS80 Max soll die neue Speerspitze der HS-Serie bilden und beerbt somit das bereits vor zwei Jahren erschienene HS80 RGB Wireless. In diesem Review schauen wir uns an, was sich gegenüber dem Vorgänger verändert hat und natürlich auch, ob sich ein Upgrade lohnt... [weiterlesen]

Sonntag, 03.12.2023: SCUF Envision Pro im Test

SCUF hat sich einen Namen mit Gaming-Controllern gemacht. Die bisherigen Produkte waren aber in erster Linie für Konsolen ausgelegt. Envision und Envision Pro sind nun die ersten Controller, die konsequent für PC-Spieler gedacht sind. Wir haben das Top-Modell Envision Pro zum Test erhalten... [weiterlesen]

Montag, 04.12.2023: ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi im Test

Wir haben bereits drei Z790-Refresh-Mainboards der renommierten Hersteller unter die Lupe genommen. Das ROG Maximus Z790 Dark Hero (Hardwareluxx-Test) von ASUS ist ein absolutes Oberklasse-Modell und hat viel zu bieten. Nun werden unsere Blicke auf den Gaming-Einstieg gelenkt. So musste sich auch das TUF Gaming Z790-Pro WiFi in unserer Redaktion behaupten. Wie gut das der Platine gelang, können unsere Leser in diesem Test erfahren... [weiterlesen]

Dienstag, 05.12.2023: Grafikkarten-FAQ 2023

GPUs sind in den vergangenen zehn Jahren nicht nur durch den Compute- und zuletzt den KI-Boom allgegenwärtig, sondern auch in jedem Gaming-System inzwischen mehr als nur eine Hardware, die eine 3D-Rendering-Pipeline abarbeitet. Raytracing-Effekte, AI-basierte Rekonstruktion einzelner Effekte und gesamter Frames, sind für viele Spieler inzwischen in den Alltag eingeflossen. Fragen rund um die Funktionsweise von GPUs und Grafikkarten wollen wir in dieser FAQ beantworten... [weiterlesen]



Mittwoch, 06.12.2023: ASUS ROG Swift OLED PG49WCD im Test

Der ASUS ROG Swift OLED PG49WCD ist das nächste High-End-Gaming-Display mit OLED-Panel, das sich in unserem Test beweisen muss. Mit 5.120 x 1.400 Bildpunkten auf 49 Zoll, einer Reaktionszeit von 0,03 ms, umfassenden HDR-Fähigkeiten und nicht zuletzt einer großzügigen Farbraumabdeckung bietet ASUS enorm viel. Wie sich das XXL-Display im Alltag schlägt, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 07.12.2023: ZOTAC ZBOX PI430AJ Pico

Die ZOTAC ZBOX Pico PI430AJ gehört nicht nur zu den kleinsten Windows-PCs, sondern will außerdem bei der Kühlung neue Maßstäbe setzen, um leistungsfähige Hardware äußerst kompakt unterzubekommen. Der kleine Mini-PC setzt auf eine Ultraschall-Kühlung und verzichtet somit auf winzige Lüfter, greift damit aber dennoch auf eine aktive Belüftung zurück. Wie sich das Konzept der Solid-State-Kühler in der Praxis schlägt und was der rund 560 Euro teure Winzling im Alltag leistet, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 08.12.2023: MSI MAG 323UPFDE im Test

Der Markt der Gaming-Monitore ist weiterhin sehr belebt. Der neue MSI MAG 323UPFDE kombiniert ein 32 Zoll großes UHD-Panel mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 160 Hz. Darüber hinaus werden viel Gaming-Ausstattung und eine Dimming-Lösung geboten. Ob Gamer eine gute Wahl treffen, erfährt man in unserem Test... [weiterlesen]