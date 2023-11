Werbung

Die UHD-Auflösung hat sich im Monitor-Segment fest etabliert. Doch es gibt auch einige wenige Monitore, die eine noch höhere Pixeldichte besitzen. Einer davon ist der Samsung Viewfinity S90PC, der die 5K-Auflösung – also 5.120 x 2.880 Bildpunkte – auf einer Diagonale von 27 Zoll unterbringt. Wie sich das Smart-Display im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test.

Neu ist die 5K-Auflösung mitnichten – Apple hat sie beim iMac beispielsweise schon vor vielen Jahren eingeführt – durchgesetzt hat sie sich bislang jedoch nicht. Dennoch schaffen es hin und wieder solche Geräte auf unsere Schreibtische, die mehr als UHD, also 3.840 x 2.160 Bildpunkte, zu bieten haben. Zuletzt war dies der Dell UltraSharp U3224KBA (zum Test), der sogar mit der 6K-Auflösung im 32-Zoll-Format aufwarten konnte. Der Samsung Viewfinity S90PC (S27C902PAU) bietet nun 5K auf 27 Zoll, was zu einer Pixeldichte von 218 PPI führt. Gegenüber 163 PPI, die ein 27-Zoll-Panel mit der UHD-Auflösung vorweisen kann, gibt es also noch einmal einen deutlichen Fortschritt – und der ist auch sichtbar.

Gerade für Kreativ-Anwender ist das interessant, denn beim Editing von 4K-Videos bleibt neben dem nativen Film-Material noch genügend Platz für die Paletten. Wer hingegen Bildbearbeitung betreibt, profitiert von den zusätzlichen Details, denn Digitalkameras bieten bekanntlich eine noch einmal deutlich höhere Auflösung. Daher verwundert es nicht, dass Samsung auch die Farbwiedergabe in den Fokus rückt. Der DCI-P3-Farbraum soll nahezu vollständig abgedeckt werden. Darüber hinaus ist eine Kalibrierung via Smartphone möglich.

Aber auch an anderer Stelle kann sich der SmartView S90PC von der breiten Masse absetzen. In erster Linie geht es dabei um die Smart-Fähigkeiten, die Samsung seinem Monitor spendiert hat und ihn teilweise mehr an ein modernes TV-Gerät erinnern lassen als an ein klassisches TV-Gerät. Beispielsweise wurde der Gaming-Hub integriert, sodass via Amazon Luna, XBox Cloud Gaming und andere Diensten ohne eigenständigen PC oder Konsole gezockt werden kann. Man sollte sich allerdings nicht abbringen lassen: Einen Gaming-Monitor haben wir nicht im Test, das zeigt schon die Wiederholfrequenz von 60 Hz.

Eine 4K-Webcam kann magnetisch mit dem Monitor verbunden werden, was jedem gefallen dürfte, der regelmäßig Zeit in Videokonferenzen verbringt.

Ein Durchschnittsgerät ist der Samsung Viewfinity S90PC also mitnichten. Das zeigt auch ein Blick auf den Preis, der bei rund 1.500 Euro liegt. Für die Premium-Einordnung fällt der Garantiezeitraum mit 24 Monaten nicht allzu lang aus.

