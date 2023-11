Werbung

Das Corsair HS80 Max soll die neue Speerspitze der HS-Serie bilden und beerbt somit das bereits vor zwei Jahren erschienene HS80 RGB Wireless. In diesem Review schauen wir uns an, was sich gegenüber dem Vorgänger verändert hat und natürlich auch, ob sich ein Upgrade lohnt.

Beim Corsair HS80 Max handelt es sich nach eigenen Aussagen um ein "Premium Wireless RGB Gaming Headset". Nach nur knapp zwei Jahren ist die Max-Version das neue Modell und soll somit im Midtier-Segment neue Kunden gewinnen und vielleicht auch sogar Besitzer des Vorgängers überzeugen, das neue Modell zu wählen. Doch was genau hat sich gegenüber der älteren Variante genau geändert und lohnt sich dadurch auch das Upgrade auf das neuere Modell? Rein optisch hat sich schon mal nicht wirklich etwas verändert, als einziger Unterschied hier wäre ein zusätzliches Bedienelement an der rechten Ohrmuschel zu nennen.

Doch viel wichtiger sind die technischen Anpassungen, die Corsair am HS80 vorgenommen hat, denn das HS80 hat damals ja schon eine solide Leistung in unserem Review gezeigt und auch generell ist das Headset in der Community gut angekommen, was die Leistung der Sprechaufnahme und die Soundwiedergabe angeht. Bevor wir aber nun weiter ins Review einsteigen, schauen wir uns erstmal die technischen Details des neuen HS80 Max an.