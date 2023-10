Werbung

Unseren zweiten Blick auf die Z790-Refresh-Mainboards richten wir auf das ROG Maximus Z790 Dark Hero von ASUS, das im Vergleich zum Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 (Hardwareluxx-Test) in der Oberklasse-Riege mitspielt und auch wieder Thunderbolt 4 mit an Bord hat. Wir werden die Platine nicht nur von der Performance her mit Gigabytes Z790-Mainboard festhalten, sondern uns auch die Unterschiede zum normalen Hero-Modell anschauen.

ASUS verwendet die Bezeichnung Dark Hero nicht zum ersten Mal. Ende 2020 wurde von ASUS das ROG Crosshair VIII Dark Hero (Hardwareluxx-Test) ins Leben gerufen, dessen X570-Chipsatz als Besonderheit rein passiv und damit ohne Existenz eines Lüfters auf Temperatur gehalten wird. Dies stellt beim ROG Maximus Z790 Dark Hero nun keine Besonderheit dar, weil Intels Chipsätze der 700-Reihe generell passiv gekühlt werden. Im Großen und Ganzen sind die Unterschiede zwischen dem ROG Maximus Z790 Hero und dem neuen Dark Hero mit der Lupe zu suchen.

Genau wie die Non-Hero-Auflage, bringt auch das Dark Hero eine umfangreiche Ausstattung mit. Zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Steckplätze, zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit PCIe 4.0 x4, zahlreiche USB-Anschlüsse der gegenwärtigen Generationen, dazu ein LAN-Port mit 2,5-GBit/s-Durchsatz, ein WLAN-Modul und als Highlight auch zwei USB-Typ-C-Buchsen mit Thunderbolt-4-Unterstützung. Hinzu gesellt sich zahlreicher Onboard-Komfort, auf den wir natürlich auch eingehen werden.

Die Unterschiede bei der Optik sind ebenfalls mit der Lupe zu suchen. Es bleibt beim ATX-Format und generell einer dunklen Farbgebung. Natürlich muss ein Dark Hero auch dunkel sein, aber selbst das normale Hero bietet eine ähnliche Stimmung. Die größte optische Veränderung betrifft das ROG-Logo auf Höhe des PCHs. Direkt über dem I/O-Panel wurde von ASUS auch wieder das RGB-LED-Panel hinterlassen.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Maximus Z790 Dark Hero Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe (für USB 60W PD/Quick Charge 4+) VRM-Ausstattung 23 Phasen (20+1+2):

20x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)

1x Renesas ISL99390 (GT, 90A)

2x Monolitic Power Systems MP86670 (AUX, 70A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen)

1x Monolitic Power Systems M2940C Preis

ab 738 Euro Webseite ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 4.0 x4 über Intel Z790

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 USB-Ports Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)

4x USB 2.0 (4x intern)



2x ASMedia ASM1074:

8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

2x DisplayPort 1.4 out (Thunderbolt 4, USB-C) WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel WiFi 7 BE200, Tri-Band,

max. 5 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt Thunderbolt 4 über Intel JHL8540

2x USB Typ-C mit USB 3.2 Gen2 LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre ES9218 Quad DAC

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin System-FAN-Header

1x W_PUMP+-Header

1x 2-Pin Water-In-Header

1x 3-Pin Water-Out-Header

1x 3-pin Water-Flow-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern), Flash-BIOS-Button (extern), Q-Release-Button (intern), Power-Button (intern), Retry-Button (intern), FlexKey-Button (intern), Alternative-PCIe-Mode-Switch, CPU-Overvoltage-Jumper Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

USB-Stick mit Treibern und ASUS-Anwendungen

Quick-Start-Guide

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

3x M.2 Q-Latch

3x M.2-Gummi-Abstandshalter

M.2-Wärmeleitpad

sieben Kabelbinder

ein DDR5-Lüfterhalterung

ein ARGB-Verlängerungskabel

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Sticker

ROG-VIP-Karte

ASUS liefert dem Käufer des ROG Maximus Z790 Dark Hero natürlich nicht nur die Platine allein, sondern auch einiges an Zubehör. In der Verpackung konnten wir Auch einen Quick-Start-Guide und einen USB-Stick, auf dem sich Treiber und ASUS-Anwendungen befinden. Des Weiteren konnten wir allerdings auch vier SATA-Kabel, ein ARGB-Verlängerungskabel, diverses M.2-Zubehör, und auch die 2T2R-WLAN-Antenne ausfindig machen. Auch eine Lüfterhalterung zur Kühlungsunterstützung der DDR5-Module liegt bei.

Abschließend kommen noch ein ROG-Schlüsselanhänger, einige ROG-Sticker sowie eine ROG-VIP-Karte hinzu.