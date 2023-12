Werbung

Der Markt der Gaming-Monitore ist weiterhin sehr belebt. Der neue MSI MAG 323UPFDE kombiniert ein 32 Zoll großes UHD-Panel mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 160 Hz. Darüber hinaus werden viel Gaming-Ausstattung und eine Dimming-Lösung geboten. Ob Gamer eine gute Wahl treffen, erfährt man in unserem Test.

2023 ist sicherlich das Jahr, das mit der Verbreitung der OLED-Technik im PC-Segment in Verbindung gebracht werden wird. Allerdings sind entsprechende Geräte noch teuer und nicht frei von grundsätzlichen Problemen wie dem ungewöhnlichen Subpixel-Layout. Ein Blick in das Lager der klassischen Display-Techniken lohnt sich also auf jeden Fall noch immer.

In dieses gehört der MSI MAG 323UPFDE, ein 32-Zoll-Modell, das auf der IPS-Technik basiert und mit der UHD-Auflösung eine ansprechende Bildschärfe für diese Größenklasse realisiert. Für Spieler wird das MAG-Gerät aufgrund der maximalen Wiederholfrequenz von 160 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms interessant. Wie man es von MSI-Geräten kennt, wird softwareseitig zudem eine ansprechende Gaming-Ausstattung umgesetzt. FreeSync Premium Pro sagt zerrissenen Bildern den Kampf an.

Neben den reinen Gaming-Aspekten sollen weiterhin DisplayHDR 600 mitsamt einer Dimming-Lösung und eine erweiterte Farbraum-Abdeckung überzeugen. Die maximale Helligkeit gibt MSI mit 440 cd/m² für den SDR-Betrieb an. Ob dem so ist, werden wir im weiteren Verlauf des Reviews klären.

Der Preis liegt zum Zeitpunkt des Reviews bei 739 Euro im MSI-eigenen Webstore. Im Preisvergleich werden hingegen rund 1.130 Euro aufgerufen.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des MSI MAG 323UPFDE gehören:

Kabel: HMDI

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ-A und Typ-B

Kabel: USB Typ-C

Spezifikationen des MSI MAG 323UPFDE in der Übersicht Straßenpreis: 739 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: Rapid-IPS-Panel Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 440 cd/m²

HDR: 600 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 160 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4a

2x HDMI 2.1

1x Typ C (90 W PD)

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,7 kg Abmessungen (B x H x T): 727 x 494,9 x 233,7 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -45° - 45° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: AMD FreeSync Premium Pro, 90 W USB-C Power Delivery, Local Dimming